https://sarabic.ae/20260608/طائرة-روسية-دون-طيار-تدمر-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-بحركة-انقضاضية-فيديو-1114167862.html
طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بتدمير زورق دورية أوكراني في منطقة البحر الأسود بواسطة طائرة مسيرة من طراز "غيران". 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:50+0000
2026-06-08T13:50+0000
2026-06-08T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100025906_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_ff369894eea0f3fffa09f20510817b08.jpg
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للطائرة المسيرة الروسية "غيران" أثناء تنفيذها عملية الاستهداف، التي تم تنفيذها بدقة متناهية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية-وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100025906_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_de3df6f83fbfca1b8fbc1292c834ae9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بتدمير زورق دورية أوكراني في منطقة البحر الأسود بواسطة طائرة مسيرة من طراز "غيران".
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للطائرة المسيرة الروسية "غيران" أثناء تنفيذها عملية الاستهداف، التي تم تنفيذها بدقة متناهية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.