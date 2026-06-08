https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1114159025.html

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- عاجل

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير قوات "الجنوب" التابعة لها بلدة خيميك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات مركّزة، استهدفت قوات كييف، إضافة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T09:15+0000

2026-06-08T09:15+0000

2026-06-08T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، فضلاً عن مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "قصفت الطائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الذخيرة والوقود، ومنشآت البنية التحتية للنقل والطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة".وجاء في التقرير: "تم دحر أربع فرق من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل فرق المشاة الآلية والمحمولة جواً وفرق الهجوم الجبلي، في مناطق دميتروفكا ومالينوفكا وبيسكونوفكا وكراماتورسك وأرتيوما وراي-ألكساندروفكا ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، ومدفع ميداني، ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات الغرب".وواصلت قوات مجموعة "الشرق" تقدمها، داحرة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.وأشار البيان إلى أن التشكيلات الأوكرانية استُهدفت بالقرب من بلدات نيجينكا، وليوبيتسكي، وأوبشي، وكوباني، وترودوف في مقاطعة زابوروجيه، وغافريلوفكا، وفيليكوميخايليفكا، وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد ما يصل إلى 35 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تكشف-عن-تنفيذها-حربا-نفسية-ضد-قوات-نظام-كييف-خلال-تحرير-فولخوفكا-1114153988.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم