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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1114159025.html
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- عاجل
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير قوات "الجنوب" التابعة لها بلدة خيميك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات مركّزة، استهدفت قوات كييف، إضافة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T09:15+0000
2026-06-08T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، فضلاً عن مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "قصفت الطائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الذخيرة والوقود، ومنشآت البنية التحتية للنقل والطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة".وجاء في التقرير: "تم دحر أربع فرق من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل فرق المشاة الآلية والمحمولة جواً وفرق الهجوم الجبلي، في مناطق دميتروفكا ومالينوفكا وبيسكونوفكا وكراماتورسك وأرتيوما وراي-ألكساندروفكا ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، ومدفع ميداني، ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات الغرب".وواصلت قوات مجموعة "الشرق" تقدمها، داحرة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.وأشار البيان إلى أن التشكيلات الأوكرانية استُهدفت بالقرب من بلدات نيجينكا، وليوبيتسكي، وأوبشي، وكوباني، وترودوف في مقاطعة زابوروجيه، وغافريلوفكا، وفيليكوميخايليفكا، وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد ما يصل إلى 35 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تكشف-عن-تنفيذها-حربا-نفسية-ضد-قوات-نظام-كييف-خلال-تحرير-فولخوفكا-1114153988.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- عاجل

09:15 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 09:44 GMT 08.06.2026)
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راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير قوات "الجنوب" التابعة لها بلدة خيميك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات مركّزة، استهدفت قوات كييف، إضافة لتسجيل تقدم على جميع جبهات القتال.
كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة، فضلاً عن مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "قصفت الطائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الذخيرة والوقود، ومنشآت البنية التحتية للنقل والطاقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة".
وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل موجهة، و634 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاء في التقرير: "تم دحر أربع فرق من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل فرق المشاة الآلية والمحمولة جواً وفرق الهجوم الجبلي، في مناطق دميتروفكا ومالينوفكا وبيسكونوفكا وكراماتورسك وأرتيوما وراي-ألكساندروفكا ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وخسر العدو أكثر من 180 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وخمسة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.

دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا
05:00 GMT
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، ومدفع ميداني، ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات الغرب".
وواصلت قوات مجموعة "الشرق" تقدمها، داحرة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.
وأشار البيان إلى أن التشكيلات الأوكرانية استُهدفت بالقرب من بلدات نيجينكا، وليوبيتسكي، وأوبشي، وكوباني، وترودوف في مقاطعة زابوروجيه، وغافريلوفكا، وفيليكوميخايليفكا، وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 450 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، ومدفعًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تحييد ما يصل إلى 35 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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