https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تكشف-عن-تنفيذها-حربا-نفسية-ضد-قوات-نظام-كييف-خلال-تحرير-فولخوفكا-1114153988.html

القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا

القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مارسوا ضغطًا نفسيًا على القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام منشورات ومكبرات صوت، وذلك أثناء... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T05:00+0000

2026-06-08T05:00+0000

2026-06-08T05:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وقال أحد العسكريين في فوج الدفاع الجوي يحمل رمز النداء "نيربا"، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "نفّذ الجيش الروسي عمليات هجومية بالغة التعقيد، لكن أفراده أظهروا مهنية أيضًا في تنفيذهم إجراءات تهدف إلى ممارسة ضغط نفسي على العدو".وأردف: "استنادًا إلى خبرة الحرب الوطنية العظمى، قام مشغلو الطائرات المسيّرة الروسية بتوزيع منشورات دعائية أقنعت العدو بعبثية أفعاله وإمكانية استسلامه".وأضاف أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها، ولكن بالإضافة إلى المنشورات، استُخدمت طائرات مسيّرة مزودة ببث صوتي، حثّ من خلالها المقاتلون الروس العدو على الاستسلام، مذكّرين إياهم بأن لكل جندي أوكراني عائلة تنتظره في الوطن، وأن فلاديمير زيلينسكي، لم يفِ بوعوده.وأوضح "نيربا": "كانت طريقة المنشورات فعّالة، لكننا (المقاتلون الروس) بدأنا أيضًا باستخدام مكبرات الصوت بكثافة، لحثّهم (المقاتلين الأوكرانيين) على الاستسلام، كنا نستغل وعود زيلينسكي، التي لم يُنفذها لتحقيق ذلك، بما في ذلك تذكيرهم بعائلاتهم وفرصة عودتهم إلى ديارهم سالمين".وفي 19 مايو/ أيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف.ووفقًا للوزارة، تقع بلدة فولخوفكا في فولتشانسك بمقاطعة خاركوف، على الضفة اليسرى لنهر "فولتشيا"، وأتاحت السيطرة على البلدة توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة خاركوف، فضلًا عن تأمين الطريق الذي يربط البلدات الواقعة على هذا الجزء من الجبهة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا

https://sarabic.ae/20260607/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-سويدية-تابعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-خاركوف-1114134312.html

https://sarabic.ae/20260519/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولوخوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1113527956.html

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