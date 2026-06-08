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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تكشف-عن-تنفيذها-حربا-نفسية-ضد-قوات-نظام-كييف-خلال-تحرير-فولخوفكا-1114153988.html
القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا
القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مارسوا ضغطًا نفسيًا على القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام منشورات ومكبرات صوت، وذلك أثناء... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T05:00+0000
2026-06-08T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقال أحد العسكريين في فوج الدفاع الجوي يحمل رمز النداء "نيربا"، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "نفّذ الجيش الروسي عمليات هجومية بالغة التعقيد، لكن أفراده أظهروا مهنية أيضًا في تنفيذهم إجراءات تهدف إلى ممارسة ضغط نفسي على العدو".وأردف: "استنادًا إلى خبرة الحرب الوطنية العظمى، قام مشغلو الطائرات المسيّرة الروسية بتوزيع منشورات دعائية أقنعت العدو بعبثية أفعاله وإمكانية استسلامه".وأضاف أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها، ولكن بالإضافة إلى المنشورات، استُخدمت طائرات مسيّرة مزودة ببث صوتي، حثّ من خلالها المقاتلون الروس العدو على الاستسلام، مذكّرين إياهم بأن لكل جندي أوكراني عائلة تنتظره في الوطن، وأن فلاديمير زيلينسكي، لم يفِ بوعوده.وأوضح "نيربا": "كانت طريقة المنشورات فعّالة، لكننا (المقاتلون الروس) بدأنا أيضًا باستخدام مكبرات الصوت بكثافة، لحثّهم (المقاتلين الأوكرانيين) على الاستسلام، كنا نستغل وعود زيلينسكي، التي لم يُنفذها لتحقيق ذلك، بما في ذلك تذكيرهم بعائلاتهم وفرصة عودتهم إلى ديارهم سالمين".وفي 19 مايو/ أيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف.ووفقًا للوزارة، تقع بلدة فولخوفكا في فولتشانسك بمقاطعة خاركوف، على الضفة اليسرى لنهر "فولتشيا"، وأتاحت السيطرة على البلدة توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة خاركوف، فضلًا عن تأمين الطريق الذي يربط البلدات الواقعة على هذا الجزء من الجبهة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
https://sarabic.ae/20260607/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-سويدية-تابعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-خاركوف-1114134312.html
https://sarabic.ae/20260519/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولوخوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1113527956.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا

05:00 GMT 08.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي- 90 "بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مارسوا ضغطًا نفسيًا على القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام منشورات ومكبرات صوت، وذلك أثناء تحريرهم بلدة فولخوفكا في مقاطعة خاركوف.
وقال أحد العسكريين في فوج الدفاع الجوي يحمل رمز النداء "نيربا"، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "نفّذ الجيش الروسي عمليات هجومية بالغة التعقيد، لكن أفراده أظهروا مهنية أيضًا في تنفيذهم إجراءات تهدف إلى ممارسة ضغط نفسي على العدو".
وأردف: "استنادًا إلى خبرة الحرب الوطنية العظمى، قام مشغلو الطائرات المسيّرة الروسية بتوزيع منشورات دعائية أقنعت العدو بعبثية أفعاله وإمكانية استسلامه".
وأضاف أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها، ولكن بالإضافة إلى المنشورات، استُخدمت طائرات مسيّرة مزودة ببث صوتي، حثّ من خلالها المقاتلون الروس العدو على الاستسلام، مذكّرين إياهم بأن لكل جندي أوكراني عائلة تنتظره في الوطن، وأن فلاديمير زيلينسكي، لم يفِ بوعوده.
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
أمس, 06:14 GMT
وأوضح "نيربا": "كانت طريقة المنشورات فعّالة، لكننا (المقاتلون الروس) بدأنا أيضًا باستخدام مكبرات الصوت بكثافة، لحثّهم (المقاتلين الأوكرانيين) على الاستسلام، كنا نستغل وعود زيلينسكي، التي لم يُنفذها لتحقيق ذلك، بما في ذلك تذكيرهم بعائلاتهم وفرصة عودتهم إلى ديارهم سالمين".

وتواصل وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التي تتقدم في وقت واحد، إنشاء منطقة أعلى محاور عدة في مقاطعتي سومي وخاركوف، وتتقدم يوميًا وتدحر العدو لمسافات أبعد عن حدود روسيا الاتحادية، لضمان سلامة السكان المدنيين.

وفي 19 مايو/ أيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
19 مايو, 09:08 GMT
ووفقًا للوزارة، تقع بلدة فولخوفكا في فولتشانسك بمقاطعة خاركوف، على الضفة اليسرى لنهر "فولتشيا"، وأتاحت السيطرة على البلدة توسيع المنطقة العازلة في مقاطعة خاركوف، فضلًا عن تأمين الطريق الذي يربط البلدات الواقعة على هذا الجزء من الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
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