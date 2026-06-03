https://sarabic.ae/20260603/المؤسسات-الروسية-قادرة-على-إنتاج-15-ألف-مسيرة-انقضاضية-من-نوع--إف-بي-في-يوميا---مانتوروف-1113983482.html
موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
سبوتنيك عربي
أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف اليوم الأربعاء، بأن مؤسسات الصناعة الدفاعية الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف طائرة مسيرة انقضاضية من نوع "... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T05:04+0000
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وأوضح مانتوروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "نظرا للكفاءة العالية للمسيرات وتكلفتها المنخفضة نسبيا، فإن المؤسسات المحلية قادرة اليوم على توفير إمدادات تزيد عن 15 ألف قطعة يوميا من طائرات " إف بي في "وحدها، بينما هذا الكم كان ينتج طيلة شهر كامل عام 2023".وأكد مانتوروف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا رسخت مكانة الطائرات دون طيار كأحد العناصر الرئيسية في العمليات القتالية الحديثة، حيث تطورت من مجرد وسيلة مساعدة للاستطلاع إلى قوة ضاربة مستقلة قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام التكتيكية.وأردف مانتوروف، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تشكل اتجاه مستقل للطائرات الانتحارية المسيرة والذخائر المتجولة.وكشف مانتوروف أن الاحتياجات لأنظمة الاستطلاع والهجوم المعقدة قد زادت بشكل كبير، كما زادت كميات إنتاجها، مؤكدا أن توريد جميع الكميات المطلوبة يتم ضمن الإطار الزمني المحدد وفق طلبيات الدفاع الحكومية.وأجاب شوغاييف على سؤال حول القيمة التقديرية لمحفظة الطلبات، قائلاً: "عشرات المليارات".وأضاف، ردًا على سؤال لاحق حول ما إذا كانت محفظة الطلبات قد زادت مقارنةً بعام 2025: "نعم".وأشار مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، تحديدًا، إلى أن روسيا لديها محفظة طلبات كبيرة نسبيًا من دول الشرق الأوسط، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية."سكات 350 إم"... طائرة مسيرة روسية مطورة للاستطلاع الجوي
https://sarabic.ae/20260527/ارتفاع-حجم-طلبات-توريد-الأسلحة-الروسية-إلى-عشرات-المليارات-من-الدولارات-1113775642.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
05:04 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 03.06.2026)
أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف اليوم الأربعاء، بأن مؤسسات الصناعة الدفاعية الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف طائرة مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في " يوميا.
وأوضح مانتوروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "نظرا للكفاءة العالية للمسيرات وتكلفتها المنخفضة نسبيا، فإن المؤسسات المحلية قادرة اليوم على توفير إمدادات تزيد عن 15 ألف قطعة يوميا من طائرات " إف بي في "وحدها، بينما هذا الكم كان ينتج طيلة شهر كامل عام 2023".
وأكد مانتوروف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا رسخت مكانة الطائرات دون طيار كأحد العناصر الرئيسية في العمليات القتالية الحديثة، حيث تطورت من مجرد وسيلة مساعدة للاستطلاع إلى قوة ضاربة مستقلة قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام التكتيكية.
وأردف مانتوروف، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تشكل اتجاه مستقل للطائرات الانتحارية المسيرة والذخائر المتجولة.
وكشف مانتوروف أن الاحتياجات لأنظمة الاستطلاع والهجوم المعقدة قد زادت بشكل كبير، كما زادت كميات إنتاجها، مؤكدا أن توريد جميع الكميات المطلوبة يتم ضمن الإطار الزمني المحدد وفق طلبيات الدفاع الحكومية.
وصرح دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في 27 أيار/ مايو الماضي، أن محفظة طلبات تصدير الأسلحة الروسية، نمت مقارنةً بعام 2025، لتصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وأجاب شوغاييف على سؤال حول القيمة التقديرية لمحفظة الطلبات، قائلاً: "عشرات المليارات".
وأضاف، ردًا على سؤال لاحق حول ما إذا كانت محفظة الطلبات قد زادت مقارنةً بعام 2025: "نعم".
وأشار مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، تحديدًا، إلى أن روسيا لديها محفظة طلبات كبيرة نسبيًا من دول الشرق الأوسط، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية.