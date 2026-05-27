ارتفاع حجم طلبات توريد الأسلحة الروسية إلى عشرات المليارات من الدولارات
سبوتنيك عربي
صرح دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن محفظة طلبات تصدير الأسلحة الروسية، نمت مقارنةً... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن محفظة طلبات تصدير الأسلحة الروسية، نمت مقارنةً بعام 2025، لتصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وأجاب شوغاييف على سؤال حول القيمة التقديرية لمحفظة الطلبات، قائلاً: "عشرات المليارات".
وأضاف، ردًا على سؤال لاحق حول ما إذا كانت محفظة الطلبات قد زادت مقارنةً بعام 2025: "نعم".
وأشار مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، تحديدًا، إلى أن روسيا لديها محفظة طلبات كبيرة نسبيًا من دول الشرق الأوسط، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وفي وقت سابق، أكد دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أن شركات الصناعات الدفاعية الروسية، زادت إنتاجها بنحو الربع في عام 2025.
وأوضح مانتوروف
، خلال فعاليات مؤتمر المهندسين الميكانيكيين في المركز الوطني الروسي، في 14 مايو/ أيار الجاري: "زادت شركات الصناعات الدفاعية حجم إنتاجها الإجمالي بنسبة 21%".
وأردف: "على الرغم من الأولوية المطلقة لتسليمات وزارة الدفاع، فإن إيراداتنا من خلال التعاون العسكري التقني (صادرات الأسلحة المحلية) في عام 2025، بلغت 15 مليار دولار. ويتجاوز حجم الطلبات الحالية هذا الرقم بما يقرب من خمسة أضعاف".
وأوضح مانتوروف أن "إجمالي الشحنات المتعلقة بمنتجات الهندسة الميكانيكية زاد بنسبة 28%. وتشهد المنتجات اللازمة لبناء محطات الطاقة النووية وغيرها من مرافق توليد الطاقة طلبًا متزايدًا في الخارج".