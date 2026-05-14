https://sarabic.ae/20260514/روسيا-عائدات-صادرات-الأسلحة-الروسية-في-عام-2025-تبلغ-نحو-15-مليار-دولار-1113410726.html

روسيا: عائدات صادرات الأسلحة الروسية في عام 2025 تبلغ نحو 15 مليار دولار

روسيا: عائدات صادرات الأسلحة الروسية في عام 2025 تبلغ نحو 15 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أن شركات الصناعات الدفاعية الروسية، زادت إنتاجها بنحو الربع في عام 2025. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T13:19+0000

2026-05-14T13:19+0000

2026-05-14T13:19+0000

سلاح روسيا

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107675840_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_be8ce6339dcef183f9548851054a2541.jpg

وقال مانتوروف في مؤتمر المهندسين الميكانيكيين في المركز الوطني الروسي: "زادت شركات الصناعات الدفاعية حجم إنتاجها الإجمالي بنسبة 21%".وقال: "على الرغم من الأولوية المطلقة لتسليمات وزارة الدفاع، فإن إيراداتنا من خلال التعاون العسكري التقني (صادرات الأسلحة المحلية) في عام 2025، بلغت 15 مليار دولار. ويتجاوز حجم الطلبات الحالية هذا الرقم بما يقرب من خمسة أضعاف".وأضاف نائب رئيس الوزراء أن حصة السلع المدنية في هذه الصناعة تتزايد حتى في ظل شروط اتفاقية السلع الخاصة، وقد تجاوزت بالفعل 30%.وقال حول مزايا منظومة "سارمات": "أما بالنسبة للتقنيات المستخدمة، لتحقيق أهدافنا، ففي رأينا، بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، نحن متقدمون على شركائنا الأجانب بعدة سنوات على الأقل".في عام 2025، زودت روسيا أكثر من 30 دولة بمنتجات عسكرية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقاً بأنه من المتوقع أن تزداد أحجام الصادرات العسكرية هذا العام.لدى روسيا مشروع اتحادي بعنوان "تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية". ويقدم هذا المشروع تدابير دعم حكومية إضافية لشركات الصناعات الدفاعية للفترة 2026-2028.تقرير: تراجع جاذبية المعدات العسكرية الألمانية في سوق الأسلحة الدولية

https://sarabic.ae/20260508/قوة-نووية-فتاكة-وأسلحة-تقليدية-خارقة-أرقام-عن-قدرات-الجيش-الروسي-في-2026--1113214951.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلاح روسيا, العالم, روسيا