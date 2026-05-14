روسيا: عائدات صادرات الأسلحة الروسية في عام 2025 تبلغ نحو 15 مليار دولار
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أن شركات الصناعات الدفاعية الروسية، زادت إنتاجها بنحو الربع في عام 2025.
2026-05-14T13:19+0000
وقال مانتوروف في مؤتمر المهندسين الميكانيكيين في المركز الوطني الروسي: "زادت شركات الصناعات الدفاعية حجم إنتاجها الإجمالي بنسبة 21%".وقال: "على الرغم من الأولوية المطلقة لتسليمات وزارة الدفاع، فإن إيراداتنا من خلال التعاون العسكري التقني (صادرات الأسلحة المحلية) في عام 2025، بلغت 15 مليار دولار. ويتجاوز حجم الطلبات الحالية هذا الرقم بما يقرب من خمسة أضعاف".وأضاف نائب رئيس الوزراء أن حصة السلع المدنية في هذه الصناعة تتزايد حتى في ظل شروط اتفاقية السلع الخاصة، وقد تجاوزت بالفعل 30%.وقال حول مزايا منظومة "سارمات": "أما بالنسبة للتقنيات المستخدمة، لتحقيق أهدافنا، ففي رأينا، بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، نحن متقدمون على شركائنا الأجانب بعدة سنوات على الأقل".في عام 2025، زودت روسيا أكثر من 30 دولة بمنتجات عسكرية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقاً بأنه من المتوقع أن تزداد أحجام الصادرات العسكرية هذا العام.لدى روسيا مشروع اتحادي بعنوان "تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية". ويقدم هذا المشروع تدابير دعم حكومية إضافية لشركات الصناعات الدفاعية للفترة 2026-2028.
وقال مانتوروف في مؤتمر المهندسين الميكانيكيين في المركز الوطني الروسي: "زادت شركات الصناعات الدفاعية حجم إنتاجها الإجمالي بنسبة 21%".
وقال: "على الرغم من الأولوية المطلقة لتسليمات وزارة الدفاع، فإن إيراداتنا من خلال التعاون العسكري التقني (صادرات الأسلحة المحلية) في عام 2025، بلغت 15 مليار دولار. ويتجاوز حجم الطلبات الحالية هذا الرقم بما يقرب من خمسة أضعاف".
أوضح مانتوروف أن إجمالي الشحنات المتعلقة بمنتجات الهندسة الميكانيكية قد زاد بنسبة 28%. وتشهد المنتجات اللازمة لبناء محطات الطاقة النووية وغيرها من مرافق توليد الطاقة طلبًا متزايدًا في الخارج.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن حصة السلع المدنية في هذه الصناعة تتزايد حتى في ظل شروط اتفاقية السلع الخاصة، وقد تجاوزت بالفعل 30%.
وقال حول مزايا منظومة "سارمات": "أما بالنسبة للتقنيات المستخدمة، لتحقيق أهدافنا، ففي رأينا، بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، نحن متقدمون على شركائنا الأجانب بعدة سنوات على الأقل".
في عام 2025، زودت روسيا أكثر من 30 دولة بمنتجات عسكرية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقاً بأنه من المتوقع أن تزداد أحجام الصادرات العسكرية هذا العام.
أعلن الرئيس الروسي، في يناير/كانون الثاني، أن روسيا تنفّذ أو تطوّر حالياً أكثر من 340 مشروعاً للتعاون العسكري التقني مع 14 دولة. وأضاف أن الدول الأفريقية، على وجه الخصوص، أعربت عن رغبتها في توسيع التعاون العسكري التقني مع روسيا.
لدى روسيا مشروع اتحادي بعنوان "تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية". ويقدم هذا المشروع تدابير دعم حكومية إضافية لشركات الصناعات الدفاعية للفترة 2026-2028.