روسيا: عائدات صادرات الأسلحة الروسية في عام 2025 تبلغ نحو 15 مليار دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا: عائدات صادرات الأسلحة الروسية في عام 2025 تبلغ نحو 15 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أن شركات الصناعات الدفاعية الروسية، زادت إنتاجها بنحو الربع في عام 2025. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
سلاح روسيا
العالم
روسيا
روسيا: عائدات صادرات الأسلحة الروسية في عام 2025 تبلغ نحو 15 مليار دولار

13:19 GMT 14.05.2026
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أن شركات الصناعات الدفاعية الروسية، زادت إنتاجها بنحو الربع في عام 2025.
وقال مانتوروف في مؤتمر المهندسين الميكانيكيين في المركز الوطني الروسي: "زادت شركات الصناعات الدفاعية حجم إنتاجها الإجمالي بنسبة 21%".
وقال: "على الرغم من الأولوية المطلقة لتسليمات وزارة الدفاع، فإن إيراداتنا من خلال التعاون العسكري التقني (صادرات الأسلحة المحلية) في عام 2025، بلغت 15 مليار دولار. ويتجاوز حجم الطلبات الحالية هذا الرقم بما يقرب من خمسة أضعاف".

أوضح مانتوروف أن إجمالي الشحنات المتعلقة بمنتجات الهندسة الميكانيكية قد زاد بنسبة 28%. وتشهد المنتجات اللازمة لبناء محطات الطاقة النووية وغيرها من مرافق توليد الطاقة طلبًا متزايدًا في الخارج.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن حصة السلع المدنية في هذه الصناعة تتزايد حتى في ظل شروط اتفاقية السلع الخاصة، وقد تجاوزت بالفعل 30%.
وقال حول مزايا منظومة "سارمات": "أما بالنسبة للتقنيات المستخدمة، لتحقيق أهدافنا، ففي رأينا، بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، نحن متقدمون على شركائنا الأجانب بعدة سنوات على الأقل".
قوة نووية هائلة وأسلحة تقليدية خارقة... أرقام عن قدرات الجيش الروسي في 2026
8 مايو, 09:45 GMT
في عام 2025، زودت روسيا أكثر من 30 دولة بمنتجات عسكرية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقاً بأنه من المتوقع أن تزداد أحجام الصادرات العسكرية هذا العام.

أعلن الرئيس الروسي، في يناير/كانون الثاني، أن روسيا تنفّذ أو تطوّر حالياً أكثر من 340 مشروعاً للتعاون العسكري التقني مع 14 دولة. وأضاف أن الدول الأفريقية، على وجه الخصوص، أعربت عن رغبتها في توسيع التعاون العسكري التقني مع روسيا.

لدى روسيا مشروع اتحادي بعنوان "تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية". ويقدم هذا المشروع تدابير دعم حكومية إضافية لشركات الصناعات الدفاعية للفترة 2026-2028.
