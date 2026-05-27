"روستيخ" تكشف عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
"روستيخ" تكشف عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن روبوتات "إمبولس" الأرضية متعددة المهام، دخلت في طور الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت فعاليتها في...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
سلاح روسيا
وجاء في بيان للشركة: "أثبتت أنظمة "إمبولس" الروبوتية الأرضية متعددة المهام، التي طُوّرت بمشاركة شركة "روستيخ" الحكومية، فعاليتها في مناطق العمليات العسكرية الخاصة. وتُستخدم حاليًا تعديلات عدة من هذه الأنظمة لتنفيذ مهام خاصة وقتالية".
05:48 GMT 27.05.2026
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن روبوتات "إمبولس" الأرضية متعددة المهام، دخلت في طور الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت فعاليتها في القتال.
وجاء في بيان للشركة: "أثبتت أنظمة "إمبولس" الروبوتية الأرضية متعددة المهام، التي طُوّرت بمشاركة شركة "روستيخ" الحكومية، فعاليتها في مناطق العمليات العسكرية الخاصة. وتُستخدم حاليًا تعديلات عدة من هذه الأنظمة لتنفيذ مهام خاصة وقتالية".
وأشار البيان إلى أن روبوتات "إمبولس بي إم- إيه" للدعم الناري، المُجهزة بوحدات خاصة مزودة بقاذفات قنابل يدوية أوتوماتيكية من طراز "أيه جي إس 30" أو "أيه جي إس 17"، بالإضافة إلى روبوتات "إمبولس- إم" اللوجستية، تُستخدم في الخطوط الأمامية.
وتتلخص أبرز الميزات والمواصفات الفنية لهذا الروبوت في النقاط التالية:

1. القدرات الحركية والحمولة

الحمولة الصافية: يستطيع الروبوت حمل ما يصل إلى 500 كيلوغرام من البضائع أو المعدات عند صعود المنحدرات الحادة بزاوية تصل إلى 30 درجة، بينما تصل قدرتها الاستيعابية على الأسطح الأفقية إلى نحو طن كامل.
قدرة السحب: يتميز الروبوت بقدرة عالية على قطر المقطورات وسحب حمولات تصل إلى 1.5 طن.
الهيكل والمجنزرات: يعتمد على قاعدة مجنزرة توفر له مرونة عالية في عبور الخنادق والممرات المائية والمنحدرات الوعرة.

وصُمم الهيكل ليكون سهل الصيانة ميدانيًا، حيث يمكنه مواصلة الحركة حتى في حال تضرر بعض بكرات الجنزير.

2. منظومة التحكم والذكاء الاصطناعي

الاستقلالية والعودة التلقائية: تم تزويد الروبوت بنظام تحكم روسي الصنع يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. يتيح هذا النظام للروبوت تسجيل نقاط جغرافية على الأرض أثناء حركته، ما يمكّنه من العودة تلقائيًا إلى القاعدة دون تدخل بشري في حال انقطاع الاتصال بالمشغّل.
الاتصال المقاوم للتشويش: يدعم الروبوت شبكة اتصالات هجينة تعتمد على تقنية "إم إي إس إتش" والاتصال اللاسلكي الآمن، كما يوفر خيار التحكم عبر الألياف الضوئية بمدى يصل إلى 20 كيلومترًا، ما يمنحه حصانة مطلقة ضد منظومات التشويش والحرب الإلكترونية، مع ميزة الانتقال التلقائي للاتصال اللاسلكي في حال انقطاع السلك.
العمل الجماعي (التحكم بالخلية/ سرب): تتيح بنية الروبوت دمج آليات عدة للعمل معاً كـ"سرب"، حيث يقوم كل روبوت بدور مقوي إشارة للروبوتات الأخرى لتوسيع مدى التغطية.

3. التعديلات والمهام القتالية واللوجستية

صُممت منصة "إمبولس" بشكل مرن ووحداتي (Modular) لتبديل المهام بسرعة عبر تركيب وحدات مختلفة.
الدعم الناري والهجوم: يتاح تجهيزها بوحدات قتالية تشمل قاذفات القنابل الآلية مثل "أيه جي إس 30" و"17"، ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات "أيه تي جي إم".
المهام اللوجستية والإخلاء: تُستخدم النسخة اللوجستية "إمبولس-إم" لنقل الذخيرة والمؤن إلى الخطوط الأمامية، وإخلاء الجرحى من ساحة المعركة بواسطة ناقلات مخصصة.
نشر الألغام: توجد تعديلات خاصة مثل "إمبولس كي بي تي إم"، مخصصة لنشر وزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد وللدبابات عن بعد.
