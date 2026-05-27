"روستيخ" تكشف عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن روبوتات "إمبولس" الأرضية متعددة المهام، دخلت في طور الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت فعاليتها في القتال.
وجاء في بيان للشركة: "أثبتت أنظمة "إمبولس" الروبوتية الأرضية متعددة المهام، التي طُوّرت بمشاركة شركة "روستيخ" الحكومية، فعاليتها في مناطق العمليات العسكرية الخاصة. وتُستخدم حاليًا تعديلات عدة من هذه الأنظمة لتنفيذ مهام خاصة وقتالية".
وأشار البيان إلى أن روبوتات "إمبولس بي إم- إيه" للدعم الناري، المُجهزة بوحدات خاصة مزودة بقاذفات قنابل يدوية أوتوماتيكية من طراز "أيه جي إس 30" أو "أيه جي إس 17"، بالإضافة إلى روبوتات "إمبولس- إم" اللوجستية، تُستخدم في الخطوط الأمامية.
وتتلخص أبرز الميزات والمواصفات الفنية لهذا الروبوت في النقاط التالية:
1. القدرات الحركية والحمولة
الحمولة الصافية: يستطيع الروبوت حمل ما يصل إلى 500 كيلوغرام من البضائع أو المعدات عند صعود المنحدرات الحادة بزاوية تصل إلى 30 درجة، بينما تصل قدرتها الاستيعابية على الأسطح الأفقية إلى نحو طن كامل.
قدرة السحب: يتميز الروبوت بقدرة عالية على قطر المقطورات وسحب حمولات تصل إلى 1.5 طن.
الهيكل والمجنزرات: يعتمد على قاعدة مجنزرة توفر له مرونة عالية في عبور الخنادق والممرات المائية والمنحدرات الوعرة.
وصُمم الهيكل ليكون سهل الصيانة ميدانيًا، حيث يمكنه مواصلة الحركة حتى في حال تضرر بعض بكرات الجنزير.
2. منظومة التحكم والذكاء الاصطناعي
الاستقلالية والعودة التلقائية: تم تزويد الروبوت بنظام تحكم روسي الصنع يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. يتيح هذا النظام للروبوت تسجيل نقاط جغرافية على الأرض أثناء حركته، ما يمكّنه من العودة تلقائيًا إلى القاعدة دون تدخل بشري في حال انقطاع الاتصال بالمشغّل.
الاتصال المقاوم للتشويش: يدعم الروبوت شبكة اتصالات هجينة تعتمد على تقنية "إم إي إس إتش" والاتصال اللاسلكي الآمن، كما يوفر خيار التحكم عبر الألياف الضوئية بمدى يصل إلى 20 كيلومترًا، ما يمنحه حصانة مطلقة ضد منظومات التشويش والحرب الإلكترونية، مع ميزة الانتقال التلقائي للاتصال اللاسلكي في حال انقطاع السلك.
العمل الجماعي (التحكم بالخلية/ سرب): تتيح بنية الروبوت دمج آليات عدة للعمل معاً كـ"سرب"، حيث يقوم كل روبوت بدور مقوي إشارة للروبوتات الأخرى لتوسيع مدى التغطية.
3. التعديلات والمهام القتالية واللوجستية
صُممت منصة "إمبولس" بشكل مرن ووحداتي (Modular) لتبديل المهام بسرعة عبر تركيب وحدات مختلفة.
الدعم الناري والهجوم: يتاح تجهيزها بوحدات قتالية تشمل قاذفات القنابل الآلية مثل "أيه جي إس 30" و"17"، ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات "أيه تي جي إم".
المهام اللوجستية والإخلاء: تُستخدم النسخة اللوجستية "إمبولس-إم" لنقل الذخيرة والمؤن إلى الخطوط الأمامية، وإخلاء الجرحى من ساحة المعركة بواسطة ناقلات مخصصة.
نشر الألغام: توجد تعديلات خاصة مثل "إمبولس كي بي تي إم"، مخصصة لنشر وزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد وللدبابات عن بعد.