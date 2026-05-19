https://sarabic.ae/20260519/شركة-الطائرات-المتحدة-الروسية-تؤكد-نجاح-النسخة-الثنائية-من-مقاتلة-سو-57-1113551544.html
شركة الطائرات المتحدة الروسية تؤكد نجاح النسخة الثنائية من مقاتلة "سو-57"
شركة الطائرات المتحدة الروسية تؤكد نجاح النسخة الثنائية من مقاتلة "سو-57"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إنشاء الطائرات المتحدة "أو إيه كا"، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، فاديم باديكا، اليوم الثلاثاء، بأن النسخة ثنائية المقاعد من... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T19:07+0000
2026-05-19T19:07+0000
2026-05-19T19:07+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1e/1079563849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7252952b1b477a67877a1caf4d82f850.jpg
وجاء في بيان الشركة نقلاً عن باديكا قوله: "نواصل العمل على تحسين وتوسيع وظائف نظام الطيران الأكثر تطورًا لدينا من الجيل الخامس. أنا على ثقة بأن النسخة ثنائية المقاعد من الطائرة (سو-57) ستسهم بشكل كبير بنجاحها في الأسواق الدولية".ويمكن استخدام الطائرة على مدار الساعة ليلًا ونهارًا، بما في ذلك في الظروف الجوية السيئة وبيئات التشويش الصعبة. كما أن انخفاض مستوى رصدها يسمح لها بتدمير الأهداف حتى في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
https://sarabic.ae/20260505/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-منظومة-فعالة-لتحييد-هجمات-المسيرات-الجماعية-1113124074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1e/1079563849_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_d40678254d2b458f3f5e1330ea5705f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم
شركة الطائرات المتحدة الروسية تؤكد نجاح النسخة الثنائية من مقاتلة "سو-57"
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إنشاء الطائرات المتحدة "أو إيه كا"، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، فاديم باديكا، اليوم الثلاثاء، بأن النسخة ثنائية المقاعد من مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" الروسية متعددة المهام، ستسهم بشكل كبير بنجاحها في الأسواق الدولية.
وجاء في بيان الشركة نقلاً عن باديكا قوله: "نواصل العمل على تحسين وتوسيع وظائف نظام الطيران الأكثر تطورًا لدينا من الجيل الخامس. أنا على ثقة بأن النسخة ثنائية المقاعد من الطائرة (سو-57) ستسهم بشكل كبير بنجاحها في الأسواق الدولية".
وأفادت "روستيخ" بأن النموذج الأولي للمقاتلة "سو-57 "ثنائية المقاعد قد أكمل رحلته التجريبية الأولى.
وتم تصميم نظام الطيران متعدد المهام "سو-57" لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية، وهو قادر على الاشتباك مع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
ويمكن استخدام الطائرة على مدار الساعة ليلًا ونهارًا، بما في ذلك في الظروف الجوية السيئة وبيئات التشويش الصعبة. كما أن انخفاض مستوى رصدها يسمح لها بتدمير الأهداف حتى في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.