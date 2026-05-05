https://sarabic.ae/20260505/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-منظومة-فعالة-لتحييد-هجمات-المسيرات-الجماعية-1113124074.html
"روستيخ" تعلن عن تطوير منظومة فعالة لتحييد هجمات المسيرات الجماعية
"روستيخ" تعلن عن تطوير منظومة فعالة لتحييد هجمات المسيرات الجماعية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إضافة جديدة لمنظومة "سيرب"، قادرة على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة الهجومية واسعة النطاق. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T06:12+0000
2026-05-05T06:12+0000
2026-05-05T06:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113123755_0:82:1281:802_1920x0_80_0_0_8c61f8e4e5a6877a823785296b53ac7b.jpg
وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "طورت روستيخ حلاً لعرقلة هجمات الطائرات المسيّرة الهجومية واسعة النطاق، وقد وسّعت شركة روستيخ القابضة خط إنتاجها من منظومات "سيرب" المضادة للطائرات المسيّرة، بإضافة منتج مصمم لحماية المركبات من هذه الطائرات، التي تُستخدم بكثرة، بما في ذلك استخدامها كطائرات هجومية دون طيار".وأشارت الشركة الحكومية إلى سرعة نشر النظام وكفاءته في التشويش على الإشارات كميزات رئيسية.وأوضحت ناتاليا كوتليار، نائبة مدير تطوير الأعمال في معهد فيكتور للأبحاث (التابع لشركة روستيخ)، أن مشغلي الطائرات المسيّرة غالبًا ما يُجرّبون ويعيدون برمجة أجهزتهم للعمل على ترددات غير قياسية، ويهدف ذلك إلى تعطيل الإعدادات القياسية وحلول التشويش الإلكتروني.ونقلت "روستيخ" عن كوتليار قولها: "مع ذلك، تتمتع منظومات "سيرب" بميزة مهمة، فحتى لو استخدم المشغل (مشغل الطائرة المسيرة المعادية) ترددًا خاصًا به، ولكنه يقع ضمن نطاق نظامنا المضاد للطائرات المسيّرة، فسيتم التشويش على الإشارة، فلكل طائرة مسيّرة مراوغة، يوجد نظام حرب إلكترونية مضاد لها في سيرب".حتى الرصاص لا يوقفها… روسيا تطور بطاريات "لا تموت"
https://sarabic.ae/20260414/روستيخ-تجري-اختبارا-ناجحا-لتقنية-تسيير-أسراب-من-الطائرات-المسيرة-لتدمير-أهداف-العدو-1112549165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113123755_50:0:1229:884_1920x0_80_0_0_90ecc5a2366bc13cd43ae0c20ed7fd02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
"روستيخ" تعلن عن تطوير منظومة فعالة لتحييد هجمات المسيرات الجماعية
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إضافة جديدة لمنظومة "سيرب"، قادرة على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة الهجومية واسعة النطاق.
وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "طورت روستيخ حلاً لعرقلة هجمات الطائرات المسيّرة الهجومية واسعة النطاق، وقد وسّعت شركة روستيخ القابضة خط إنتاجها من منظومات "سيرب" المضادة للطائرات المسيّرة، بإضافة منتج مصمم لحماية المركبات من هذه الطائرات، التي تُستخدم بكثرة، بما في ذلك استخدامها كطائرات هجومية دون طيار".
وتم تصميم منظومة "سيرب" للتصدي بفعالية للطائرات المسيّرة التي تُهدد الأهداف المتحركة.
وأشارت الشركة الحكومية إلى سرعة نشر النظام وكفاءته في التشويش على الإشارات كميزات رئيسية.
ويعمل النظام الجديد على ترددات التحكم الأكثر شيوعًا للطائرات المسيّرة الهجومية، بما في ذلك الترددات المدنية، ويُولد النظام تشويشًا اتجاهيًا للحماية من الطائرات المسيّرة الفردية، وتشويشًا شاملاً لصد الهجمات الجماعية.
وأوضحت ناتاليا كوتليار، نائبة مدير تطوير الأعمال في معهد فيكتور للأبحاث (التابع لشركة روستيخ)، أن مشغلي الطائرات المسيّرة غالبًا ما يُجرّبون ويعيدون برمجة أجهزتهم للعمل على ترددات غير قياسية، ويهدف ذلك إلى تعطيل الإعدادات القياسية وحلول التشويش الإلكتروني.
ونقلت "روستيخ" عن كوتليار قولها: "مع ذلك، تتمتع منظومات "سيرب" بميزة مهمة، فحتى لو استخدم المشغل (مشغل الطائرة المسيرة المعادية) ترددًا خاصًا به، ولكنه يقع ضمن نطاق نظامنا المضاد للطائرات المسيّرة، فسيتم التشويش على الإشارة، فلكل طائرة مسيّرة مراوغة، يوجد نظام حرب إلكترونية مضاد لها في سيرب".