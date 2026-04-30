الكرملين: روسيا لا تحتاج إلى رد من كييف لإعلان وقف إطلاق النار هذا قرار بوتين وسيتم تنفيذه
حتى الرصاص لا يوقفها… روسيا تطور بطاريات "لا تموت"
حتى الرصاص لا يوقفها… روسيا تطور بطاريات "لا تموت"
أعلنت الخدمة الإعلامية لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن إحدى شركاتها طورت بطاريات تستمر في العمل حتى بعد تعرضها للرصاص. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للشركة: "بالتعاون مع شركة "آر تي-بروجكت تكنولوجيز" القابضة، طورت شركة "روستيخ" الحكومية مصادر طاقة بديلة للواردات، مقاومة ليس فقط للصقيع القطبي والاهتزازات القوية، بل أيضاً للرصاص".علاوة على ذلك، تتيح هذه التقنية تركيب المنتجات في أي وضع وتشغيلها بكفاءة عالية حتى في ظل الاهتزازات الشديدة التي تتعرض لها المنصات المجنزرة أثناء سيرها على التضاريس الوعرة. وأضافت المؤسسة الحكومية أن وحدات تزويد الطاقة بهذه التقنية لم تُنتج في روسيا لأغراض عسكرية من قبل.وصرح نائب المدير العام لشركة "روستيخ"، ألكسندر نازاروف: "لقد أثبت خط الإنتاج، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة "إمبولس" للطاقة النووية، فعاليته في اختبارات شاملة في درجات حرارة قصوى تتراوح بين -50 و+50 درجة مئوية، مع أي وضعية للبطارية أثناء التركيب، وتحت أشد الاهتزازات، وكذلك في حالة اختراق الهيكل".بحسب المكتب الإعلامي لشركة "روستيخ"، تُستخدم هذه البطاريات بالفعل في منشآت البنية التحتية البحرية وكجزء من المعدات الخاضعة لتنظيم السجل البحري الروسي. ويحمل هذا الحل شهادة تسجيل تؤكد جاهزيته للاستخدام في الظروف البحرية القاسية.
حتى الرصاص لا يوقفها… روسيا تطور بطاريات "لا تموت"

أعلنت الخدمة الإعلامية لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن إحدى شركاتها طورت بطاريات تستمر في العمل حتى بعد تعرضها للرصاص.
وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للشركة: "بالتعاون مع شركة "آر تي-بروجكت تكنولوجيز" القابضة، طورت شركة "روستيخ" الحكومية مصادر طاقة بديلة للواردات، مقاومة ليس فقط للصقيع القطبي والاهتزازات القوية، بل أيضاً للرصاص".
وتعتمد هذه البطاريات على إلكتروليت سائل، يتم امتصاصه بواسطة "إسفنجات" خاصة من الألياف الزجاجية، مما يمنع التسرب حتى في حال ثقب الغلاف.
علاوة على ذلك، تتيح هذه التقنية تركيب المنتجات في أي وضع وتشغيلها بكفاءة عالية حتى في ظل الاهتزازات الشديدة التي تتعرض لها المنصات المجنزرة أثناء سيرها على التضاريس الوعرة. وأضافت المؤسسة الحكومية أن وحدات تزويد الطاقة بهذه التقنية لم تُنتج في روسيا لأغراض عسكرية من قبل.
وصرح نائب المدير العام لشركة "روستيخ"، ألكسندر نازاروف: "لقد أثبت خط الإنتاج، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة "إمبولس" للطاقة النووية، فعاليته في اختبارات شاملة في درجات حرارة قصوى تتراوح بين -50 و+50 درجة مئوية، مع أي وضعية للبطارية أثناء التركيب، وتحت أشد الاهتزازات، وكذلك في حالة اختراق الهيكل".
وأضاف أن العمر الافتراضي للمنتج الجديد يُقاس بالعقود. وتسمح الطاقة الإنتاجية للشركة بإنتاج مليوني بطارية من هذا النوع سنويًا.
بحسب المكتب الإعلامي لشركة "روستيخ"، تُستخدم هذه البطاريات بالفعل في منشآت البنية التحتية البحرية وكجزء من المعدات الخاضعة لتنظيم السجل البحري الروسي. ويحمل هذا الحل شهادة تسجيل تؤكد جاهزيته للاستخدام في الظروف البحرية القاسية.
