علماء روس يبتكرون مادة ثورية تستخدم للإلكترونيات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يبتكرون مادة ثورية تستخدم للإلكترونيات
علماء روس يبتكرون مادة ثورية تستخدم للإلكترونيات
طور علماء روس مادة جديدة تعتمد على طبقات رقيقة من البوليمرات تحتوي على جزيئات نانوية مغناطيسية، مما يجعلها بديلا مرنا ورخيصا، وفعالا لأجهزة الاستشعار التقليدية... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T11:42+0000
2026-04-28T11:42+0000
وأوضح علماء في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية (IKBFU) أن أجهزة الاستشعار المصنوعة من أغشية بوليمرية مطعمة بجزيئات نانوية من الحديد قادرة على منافسة نظيراتها المعدنية الخزفية، نظرا لمرونتها وتوافقها الحيوي وانخفاض تكلفة تصنيعها، وقد نُشرت النتائج في مجلة "فيزياء المعادن وعلم المعادن". وقال أرتيم إغناتوف، الباحث في الجامعة: "تصنع هذه المستشعرات تقليديا من المعادن ومواد مغناطيسية أخرى (مثل الفريتات) والسيراميك، مما يحد من عمر الأجزاء الحساسة ويزيد من تكلفتها". وقال إغناتوف: "المؤشر الرئيسي في هذه الدراسة هو معامل المغناطيسية الكهربائية α₃₃، الذي يُشير إلى كفاءة المادة في تحويل القوة المغناطيسية إلى إشارة كهربائية. بالنسبة لأفضل عينة، بلغ هذا المعامل 35 ملي فولت/(سم أورستد)، بينما بلغ 20 ملي فولت/(سم أورستد) للعينة المجففة في درجات حرارة عالية". وختم مؤكدا أن الفكرة بحد ذاتها، التحكم في خصائص المادة من خلال ظروف المعالجة، يُمكن استخدامها في مختلف المراكز العلمية والهندسية لابتكار أجهزة لأغراض مُختلفة تمامًا.
روسيا, علوم, علماء روس
روسيا, علوم, علماء روس

علماء روس يبتكرون مادة ثورية تستخدم للإلكترونيات

11:42 GMT 28.04.2026
طور علماء روس مادة جديدة تعتمد على طبقات رقيقة من البوليمرات تحتوي على جزيئات نانوية مغناطيسية، مما يجعلها بديلا مرنا ورخيصا، وفعالا لأجهزة الاستشعار التقليدية المستخدمة في الإلكترونيات والطب والطاقة.
وأوضح علماء في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية (IKBFU) أن أجهزة الاستشعار المصنوعة من أغشية بوليمرية مطعمة بجزيئات نانوية من الحديد قادرة على منافسة نظيراتها المعدنية الخزفية، نظرا لمرونتها وتوافقها الحيوي وانخفاض تكلفة تصنيعها، وقد نُشرت النتائج في مجلة "فيزياء المعادن وعلم المعادن".

وأشار العلماء إلى أن عجلات قيادة السيارات، ودواسات الوقود والفرامل، والساعات الذكية التي تراقب معدل ضربات القلب والحركة، وغيرها من الأجهزة الحديثة، تحتوي على مستشعرات حساسة تحول المجالات المغناطيسية الخارجية إلى كهرباء.

وقال أرتيم إغناتوف، الباحث في الجامعة: "تصنع هذه المستشعرات تقليديا من المعادن ومواد مغناطيسية أخرى (مثل الفريتات) والسيراميك، مما يحد من عمر الأجزاء الحساسة ويزيد من تكلفتها".

وتوصل الباحثون في الجامعة إلى أن تجفيف المواد ببطء في الهواء يزيد من حساسيتها للمجالات المغناطيسية بمقدار مرة ونصف مقارنة بمعالجتها بسرعة في درجات حرارة عالية، مؤكدين أن هذه الطريقة لا تتطلب طاقة إضافية، مما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية.

وقال إغناتوف: "المؤشر الرئيسي في هذه الدراسة هو معامل المغناطيسية الكهربائية α₃₃، الذي يُشير إلى كفاءة المادة في تحويل القوة المغناطيسية إلى إشارة كهربائية. بالنسبة لأفضل عينة، بلغ هذا المعامل 35 ملي فولت/(سم أورستد)، بينما بلغ 20 ملي فولت/(سم أورستد) للعينة المجففة في درجات حرارة عالية".

وأوضح أن التجفيف السريع في درجات حرارة عالية يؤدي إلى تكتل الجسيمات النانوية المغناطيسية، ويقلل تكون هذه التكتلات من قابلية المادة للتأثر بالقوة المغناطيسية.

وختم مؤكدا أن الفكرة بحد ذاتها، التحكم في خصائص المادة من خلال ظروف المعالجة، يُمكن استخدامها في مختلف المراكز العلمية والهندسية لابتكار أجهزة لأغراض مُختلفة تمامًا.
