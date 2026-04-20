علماء روس يطورون طريقة مبتكرة لتشخيص وعلاج مرض فموي شائع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260420/علماء-روس-يطورون-طريقة-مبتكرة-لتشخيص-وعلاج-مرض-فموي-شائع-1112725426.html
علماء روس يطورون طريقة مبتكرة لتشخيص وعلاج مرض فموي شائع
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون في جامعة "سيتشينوف" الطبية الروسية طريقة مبتكرة لتشخيص وعلاج متلازمة "غالفانك" (Galvanic Syndrome)، التي تنتج عن وجود تيارات كهربائية ضعيفة بين... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
العالم
جامعات روسية
الأسنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102034/41/1020344139_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_8017362449fcd81382794beede6269e8.jpg
تشخيص ثلاثي المراحلأوضحت البروفيسورة إيرينا ماكيفا، الأستاذة في قسم طب الأسنان العلاجي، أن التشخيص يعتمد على ثلاث مراحل متسلسلة:وأشار البروفيسور ألكسندر فولكوف، إلى أن العلاج التقليدي كان يعتمد على الاستئصال الكامل أو الجزئي للتركيبات المعدنية، ما يسبب أضراراً وظيفية وجمالية. أما الطريقة الجديدة، فتعتمد على وصف دورة يومية من المعالجة بمحضّر الكبريتات للمرضى الذين أظهروا استجابة إيجابية لاختبار التخميل، حتى تختفي الأعراض تماماً، ودون الحاجة لإزالة أي تركيب.وشددّت البروفيسورة ماكيفا على أهمية استبعاد هذه المتلازمة مبكرا فور ظهور الأعراض، بدلا من التفكير فيها كتشخيص نهائي بعد فشل العلاجات الأخرى، لتجنب مضاعفات خطيرة.
https://sarabic.ae/20260420/دراسة-تتوصل-لأحد-أسباب-الشيخوخة-المبكرة-السر-في-بروتين-مناعي-ضار-1112720438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102034/41/1020344139_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5a339ff11175096a35a7b25c21d8180f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علماء روس يطورون طريقة مبتكرة لتشخيص وعلاج مرض فموي شائع

18:08 GMT 20.04.2026
© facebook.comتقرحات الفم
تقرحات الفم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© facebook.com
تابعنا عبر
طوّر باحثون في جامعة "سيتشينوف" الطبية الروسية طريقة مبتكرة لتشخيص وعلاج متلازمة "غالفانك" (Galvanic Syndrome)، التي تنتج عن وجود تيارات كهربائية ضعيفة بين زرعات الأسنان والتيجان المصنوعة من معادن مختلفة، وتُعدّ الطريقة الأولى من نوعها عالميا.

وتحدث هذه المتلازمة عندما تحتوي تركيبات الأسنان (كالجسور، والتقويم، والزرعات) على معادن غير متجانسة، ما يولّد بطارية صغيرة (زوج كلفاني) داخل الفم، وتيارا كهربائيا مستمرا قد يسبب أعراضا مزعجة مثل: حرقان وجفاف الفم، وطعماً حامضياً، وتقرحات، وسماكة في النسيج الطلائي للغشاء المخاطي (Hyperkeratosis)، وهي تغيرات قد تتحول في حالات نادرة إلى أورام سرطانية.

تشخيص ثلاثي المراحل

أوضحت البروفيسورة إيرينا ماكيفا، الأستاذة في قسم طب الأسنان العلاجي، أن التشخيص يعتمد على ثلاث مراحل متسلسلة:
1.
قياس الجهد الكهروكيميائي لكل تركيب معدني في الفم باستخدام جهاز حاصل على براءة اختراع، للكشف عن الأزواج الكلفانية.
2.
قياس النشاط الكلفاني لهذه الأزواج، عن طريق تحليل الفرق في الرقم الهيدروجيني (pH) لسائل التلم اللثوي (الحيز بين اللثة والسن) بالقرب من التركيبات.
3.
اختبار التخميل السطحي، وهو الخطوة الأهم، حيث يتم معالجة الفم بمحضّر يحتوي على الكبريتات، لتشكيل أغشية واقية كبريتية على سطح المعدن، ما يوقف أو يبطئ العمليات الكلفانية.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
مجتمع
دراسة تتوصل لأحد أسباب الشيخوخة المبكرة.. السر في بروتين مناعي ضار
15:40 GMT
وأشار البروفيسور ألكسندر فولكوف، إلى أن العلاج التقليدي كان يعتمد على الاستئصال الكامل أو الجزئي للتركيبات المعدنية، ما يسبب أضراراً وظيفية وجمالية. أما الطريقة الجديدة، فتعتمد على وصف دورة يومية من المعالجة بمحضّر الكبريتات للمرضى الذين أظهروا استجابة إيجابية لاختبار التخميل، حتى تختفي الأعراض تماماً، ودون الحاجة لإزالة أي تركيب.
وشددّت البروفيسورة ماكيفا على أهمية استبعاد هذه المتلازمة مبكرا فور ظهور الأعراض، بدلا من التفكير فيها كتشخيص نهائي بعد فشل العلاجات الأخرى، لتجنب مضاعفات خطيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала