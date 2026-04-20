روسيا تطور طريقة جديدة لتحديد خطر الإصابة بحصى المسالك البولية

الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260420/روسيا-تطور-طريقة-جديدة-لتحديد-خطر-الإصابة-بحصى-المسالك-البولية--1112603240.html
روسيا تطور طريقة جديدة لتحديد خطر الإصابة بحصى المسالك البولية
روسيا تطور طريقة جديدة لتحديد خطر الإصابة بحصى المسالك البولية
سبوتنيك عربي
طور متخصصون من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، طريقة جديدة لتشخيص حصى المسالك البولية. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
تعتمد هذه الطريقة على تحديد الطفرات في الجينات التي تنظم تراكم الكالسيوم والفوسفور في الجهاز البولي، ما يسمح بالكشف المبكر عن المرض، ونشرت النتائج في مجلة "علم المسالك البولية"يصيب داء الحصيات البولية ما بين 10 و15 في المئة من سكان العالم. ووفقًا لعلماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية (Saratov State Medical University)، فقد تضاعف عدد المرضى المشخّصين بداء الحصيات البولية عالميًا أكثر من مرتين خلال الثلاثين عامًا الماضية. وأضافت الجامعة أن 50 في المئة من الأشخاص الذين يصابون بنوبة أولى يُعانون من انتكاسة خلال عشر سنوات.وأضاف أن بعض المتغيرات الجينية التي تنظّم حركة هذه العناصر داخل الجسم وإخراجها تسهم في تكوين الحصى، التي تتكون من مركبات الكالسيوم والفوسفور.طوّر باحثون في جامعة ساسكس الطبية الحكومية نظامًا للكشف عن الاستعداد الوراثي للإصابة بحصى المسالك البولية.وأضاف دميتري خوتكو، الباحث الرئيسي في معهد جراحة المسالك البولية الأساسية والسريرية في جامعة ساسكس الطبية الحكومية: "إن إدراج الاختبارات الجينية المبكرة في الممارسة السريرية سيمكننا من التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بالاستعداد الوراثي للإصابة بحصى المسالك البولية.وأكد خوتكو أن الكشف عن حصى المسالك البولية في مراحلها المبكرة يخفف العبء على نظام الرعاية الصحية، إذ غالبًا ما يتطلب علاج هذا المرض دخول المستشفى، وإجراء جراحة، وفترة نقاهة بعد العملية.ويخطط المتخصصون مستقبلًا لإجراء تجارب سريرية موسعة على عينة تمثيلية من مرضى حصى المسالك البولية ومتطوعين أصحاء. بعد ذلك، سيعملون على تحسين الجهاز الطبي، وإخضاعه لجميع الاختبارات اللازمة، والحصول على ترخيصه وفقًا للإجراءات المتبعة، والتحضير للإنتاج التجاري.علماء روس يطورون جهازا قادرا على التنبؤ بأمراض القلبعلماء روس يطورون عقارا مضادا للفطريات
العالم, علوم, روسيا
العالم, علوم, روسيا

روسيا تطور طريقة جديدة لتحديد خطر الإصابة بحصى المسالك البولية

08:37 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 08:39 GMT 20.04.2026)
طور متخصصون من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، طريقة جديدة لتشخيص حصى المسالك البولية.
تعتمد هذه الطريقة على تحديد الطفرات في الجينات التي تنظم تراكم الكالسيوم والفوسفور في الجهاز البولي، ما يسمح بالكشف المبكر عن المرض، ونشرت النتائج في مجلة "علم المسالك البولية"
يصيب داء الحصيات البولية ما بين 10 و15 في المئة من سكان العالم. ووفقًا لعلماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية (Saratov State Medical University)، فقد تضاعف عدد المرضى المشخّصين بداء الحصيات البولية عالميًا أكثر من مرتين خلال الثلاثين عامًا الماضية. وأضافت الجامعة أن 50 في المئة من الأشخاص الذين يصابون بنوبة أولى يُعانون من انتكاسة خلال عشر سنوات.

وأوضح تيموفي بيلاييف، مدير مركز التقنيات الجزيئية والوراثية والخلوية في جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، أن العوامل الوراثية تشكّل ما بين 45 و60 في المئة من الاستعداد للإصابة بداء الحصيات البولية.

وأضاف أن بعض المتغيرات الجينية التي تنظّم حركة هذه العناصر داخل الجسم وإخراجها تسهم في تكوين الحصى، التي تتكون من مركبات الكالسيوم والفوسفور.
طوّر باحثون في جامعة ساسكس الطبية الحكومية نظامًا للكشف عن الاستعداد الوراثي للإصابة بحصى المسالك البولية.
وأضاف دميتري خوتكو، الباحث الرئيسي في معهد جراحة المسالك البولية الأساسية والسريرية في جامعة ساسكس الطبية الحكومية: "إن إدراج الاختبارات الجينية المبكرة في الممارسة السريرية سيمكننا من التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بالاستعداد الوراثي للإصابة بحصى المسالك البولية.
وأكد خوتكو أن الكشف عن حصى المسالك البولية في مراحلها المبكرة يخفف العبء على نظام الرعاية الصحية، إذ غالبًا ما يتطلب علاج هذا المرض دخول المستشفى، وإجراء جراحة، وفترة نقاهة بعد العملية.
وحصل فريق من العلماء من جامعة ساسكس الطبية الحكومية على براءة اختراع لتطويرهم في روسيا. كما أجرى الباحثون اختبارات معملية على النموذج الأولي للنظام على 44 مريضًا مصابًا بحصى المسالك البولية.
ويخطط المتخصصون مستقبلًا لإجراء تجارب سريرية موسعة على عينة تمثيلية من مرضى حصى المسالك البولية ومتطوعين أصحاء. بعد ذلك، سيعملون على تحسين الجهاز الطبي، وإخضاعه لجميع الاختبارات اللازمة، والحصول على ترخيصه وفقًا للإجراءات المتبعة، والتحضير للإنتاج التجاري.
