https://sarabic.ae/20260420/روسيا-تطور-طريقة-جديدة-لتحديد-خطر-الإصابة-بحصى-المسالك-البولية--1112603240.html

روسيا تطور طريقة جديدة لتحديد خطر الإصابة بحصى المسالك البولية

سبوتنيك عربي

طور متخصصون من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا، طريقة جديدة لتشخيص حصى المسالك البولية. 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T08:37+0000

مجتمع

العالم

علوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101397/64/1013976499_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e842254bb15953ba614952bbb43c0ee1.jpg

تعتمد هذه الطريقة على تحديد الطفرات في الجينات التي تنظم تراكم الكالسيوم والفوسفور في الجهاز البولي، ما يسمح بالكشف المبكر عن المرض، ونشرت النتائج في مجلة "علم المسالك البولية"يصيب داء الحصيات البولية ما بين 10 و15 في المئة من سكان العالم. ووفقًا لعلماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية (Saratov State Medical University)، فقد تضاعف عدد المرضى المشخّصين بداء الحصيات البولية عالميًا أكثر من مرتين خلال الثلاثين عامًا الماضية. وأضافت الجامعة أن 50 في المئة من الأشخاص الذين يصابون بنوبة أولى يُعانون من انتكاسة خلال عشر سنوات.وأضاف أن بعض المتغيرات الجينية التي تنظّم حركة هذه العناصر داخل الجسم وإخراجها تسهم في تكوين الحصى، التي تتكون من مركبات الكالسيوم والفوسفور.طوّر باحثون في جامعة ساسكس الطبية الحكومية نظامًا للكشف عن الاستعداد الوراثي للإصابة بحصى المسالك البولية.وأضاف دميتري خوتكو، الباحث الرئيسي في معهد جراحة المسالك البولية الأساسية والسريرية في جامعة ساسكس الطبية الحكومية: "إن إدراج الاختبارات الجينية المبكرة في الممارسة السريرية سيمكننا من التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بالاستعداد الوراثي للإصابة بحصى المسالك البولية.وأكد خوتكو أن الكشف عن حصى المسالك البولية في مراحلها المبكرة يخفف العبء على نظام الرعاية الصحية، إذ غالبًا ما يتطلب علاج هذا المرض دخول المستشفى، وإجراء جراحة، وفترة نقاهة بعد العملية.ويخطط المتخصصون مستقبلًا لإجراء تجارب سريرية موسعة على عينة تمثيلية من مرضى حصى المسالك البولية ومتطوعين أصحاء. بعد ذلك، سيعملون على تحسين الجهاز الطبي، وإخضاعه لجميع الاختبارات اللازمة، والحصول على ترخيصه وفقًا للإجراءات المتبعة، والتحضير للإنتاج التجاري.علماء روس يطورون جهازا قادرا على التنبؤ بأمراض القلبعلماء روس يطورون عقارا مضادا للفطريات

https://sarabic.ae/20260413/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-قد-تغير-طريقة-التعامل-مع-النفايات-النووية-عالميا-1112533083.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

