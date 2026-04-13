علماء روس يبتكرون تقنية قد تغير طريقة التعامل مع النفايات النووية عالميا

سبوتنيك عربي

طوّر باحثون من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية (FEFU)، طريقة فعّالة لتثبيت نظير الـ"سترونتيوم-90" (⁹⁰Sr) الخطير، الذي يُصدر جسيمات "بيتا"، في مادة خزفية... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T15:38+0000

وتجمع الطريقة التي تم تطويرها بين طين الـ"كاولين" الطبيعي الوفير وتقنية التلبيد بالبلازما الشرارية التفاعلية (R-SPS)، ما يُنتج مصفوفة كثيفة منخفضة التسرب قادرة على حبس الـ"سترونتيوم" داخل المعادن البلورية لفترات زمنية جيولوجية، حسب ماورد في بوابة "روسيا العلمية"، ونورد فيما يلي أهم ماجاء حول هذ الموضوع.لماذا يُعد الـ"سترونتيوم-90" مشكلة حرجة؟ يتميز هذا العنصر بذوبانه العالي وحركته السريعة في البيئة، وبمجرد امتصاصه من قبل الكائنات الحية، يميل إلى التراكم في أنسجة العظام، حيث يمكن أن يُسبب جرعات إشعاعية داخلية طويلة الأمد. وتُعاني الطرق التقليدية مثل التثبيت بالإسمنت أو التزجيج (التثبيت باستخدام الزجاج)، من عيوب عدة، فالتثبيت بالإسمنت يزيد من حجم النفايات وقد يُسبب تشققات، بينما لا تضمن العديد من تركيبات الزجاج استقرارًا مطلقًا طويل الأمد في ظل الظروف الجيولوجية. السيراميك المصنوع من الـ"كاولين" بتقنية التلبيد بالبلازما الشرارية استخدم الفريق الـ"كاولين" (الطين الأبيض) من رواسب "أوختيار في" في منطقة كاريليا كولا كمادة أساسية، وخلطه مع كربونات الـ"سترونتيوم" غير المشعة (SrCO₃) لمحاكاة النفايات المشعة المحتوية على الـ"سترونتيوم-90"، ثم تم تلبيد المزيج المسحوق باستخدام تقنية التلبيد بالبلازما الشرارية التفاعلية (R-SPS)، وهي تقنية يتم فيها تسخين العينة بنبضات قصيرة وعالية التيار تحت ضغط أحادي المحور.ولأن العملية قصيرة والعينة مضغوطة، فإن احتمالية تسرب النويدات المشعّة المتطايرة أو سهلة التحرر أقل بكثير مقارنة بمعالجات الفرن طويلة الأمد. البنية والاستقرار وأداء الترشيح أظهر الفحص المجهري الإلكتروني وتحليل طور الأشعة السينية أن السيراميك الناتج متجانس، حيث يتوزع الـ"سترونتيوم" بدقة وانتظام عبر الأطوار المعدنية المُتشكلة حديثًا. وتأتي النتيجة الأكثر دلالة من اختبارات الترشيح المائي، فعند تعريض السيراميك للماء، لم يتجاوز معدل ترشيح أيونات الـ"سترونتيوم" 1.79 × 10⁻⁵ غ/(سم²·يوم) عندما كانت نسبة الـ"سترونتيوم" المُحاكاة تُقارب 30% من كتلة السيراميك، وعلى مدار 30 يوما من الاختبار، لم يُطلق من المصفوفة سوى 0.62% فقط من إجمالي محتوى الـ"سترونتيوم".يشير الباحث الرئيسي أوليغ شيشالين إلى أنه على الرغم من أن معدل الترشيح الحالي منخفض للغاية، إلا أنه لا يزال أقل بقليل من المعايير الدولية الأكثر صرامة للمستودعات الجيولوجية. آثار أوسع نطاقا على إدارة النفايات النووية يُظهر المشروع إمكانية تحويل النويدات المشعة طويلة العمر، مثل السترونتيوم-90، من مركبات متحركة وخطرة إلى مكونات ثابتة كيميائيًا ضمن مادة صلبة متراصة تشبه المعادن، وتُحاكي صخور الأرض. شارك في هذا العمل متعاونون من: جامعة سخالين الحكومية، معهد كيمياء وتكنولوجيا العناصر النادرة والمواد الخام المعدنية، مركز كولا العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، معهد الكيمياء العامة وغير العضوية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، وفي حال توسيع نطاق هذا النموذج الخزفي المغلف والتحقق من صحته باستخدام مواد مشعة حقيقية، فإنه سيحقق نتائج واعدة.علماء روس يطورون "حارسا رقميا" يتنبأ بالنوبات القلبية ويرسل نداءات استغاثة فوريةروسيا والصين توسعان التعاون الفضائي عبر تجارب مشتركة على محطات مأهولة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

