https://sarabic.ae/20260408/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-تحول-انبعاثات-المصانع-لمواد-تغليف-صديقة-للبيئة-1112394629.html
علماء روس يبتكرون تقنية تحول انبعاثات المصانع لمواد تغليف صديقة للبيئة
سبوتنيك عربي
علوم
روسيا
جامعات روسية
غازات
انبعاثات
بكتريا
مصانع
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108173258_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1cb8da3174db064c91240586a2cc93be.jpg
وتتمثل الطريقة التقليدية لتنقية الهواء المنبعث من المنشآت الصناعية في احتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) وطمره، إلا أن هذه الطريقة مكلفة وغير فعّالة دائمًا، وكبديل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اقترح متخصصون من الجامعة تحويل غازات الاحتباس الحراري إلى مادة ذات خصائص مشابهة للبولي إيثيلين. وبحسب قوله، فإنّ أحد أنواع البكتيريا التي تُنتج التغليف الحيوي هي بكتيريا "كوبريافيدوس نيكاتور" (Cupriavidus necator) "سالبة الغرام"، والمعروفة منذ زمن بقدرتها على تخزين العناصر الغذائية. ويخطط علماء الجامعة الروسية مستقبلًا لتطوير تركيبة البوليمر لاستخدامها في الطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الميكانيكية للمادة بتفصيل أكبر بهدف تطبيق هذه التقنية على نطاق صناعي، وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم، وحكومة مقاطعة تولا الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108173258_148:0:897:562_1920x0_80_0_0_1b7edb4337889dcfa94c3a26e3366839.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد المكتب الإعلامي لجامعة تولا الحكومية الروسية، أن علماء من الجامعة استخدموا بكتيريا خاصة لإنتاج مادة تغليف قابلة للتحلل الحيوي، تشبه البولي إيثيلين الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتمثل الطريقة التقليدية لتنقية الهواء المنبعث من المنشآت الصناعية في احتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) وطمره، إلا أن هذه الطريقة مكلفة وغير فعّالة دائمًا، وكبديل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اقترح متخصصون من الجامعة تحويل غازات الاحتباس الحراري إلى مادة ذات خصائص مشابهة للبولي إيثيلين.
وأوضح فياتشيسلاف أرليابوف، مدير مركز أبحاث الكيمياء الحيوية والتكنولوجيا في جامعة تولا الحكومية الروسية، آلية العمل، قائلًا: "في المرحلة الأولى، يُحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية بسيطة تُسمى الفورمات باستخدام عامل مساعد، ثم تحتجزها بكتيريا مختارة بعناية، وتتمتع هذه الكائنات الدقيقة بالقدرة على إنتاج بوليمرات مُخزّنة للمغذيات، تُضاهي في قوتها أكياس البولي إيثيلين البلاستيكية القياسية".
وبحسب قوله، فإنّ أحد أنواع البكتيريا التي تُنتج التغليف الحيوي هي بكتيريا "كوبريافيدوس نيكاتور" (Cupriavidus necator) "سالبة الغرام"، والمعروفة منذ زمن بقدرتها على تخزين العناصر الغذائية.
وأضاف العالم أن العديد من الميكروبات الأخرى "العاملة" في هذه التقنية الجديدة تنتمي إلى سلالات فريدة جمعها متخصصون من جامعة تولا خلال رحلات ميدانية، وتابع: "تنشأ أحيانًا قدرة البكتيريا التي تنمو في ظروف بيئية غير مواتية، كالتربة الملوثة بالمعادن الثقيلة، على تخزين الغذاء على شكل بوليمر، وقد عزلنا 80 كائنا دقيقا مرشحًا من عينات بيئية، لكن 3 منها فقط كانت قادرة على إنتاج التغليف الحيوي".
وأوضحت الجامعة أن هذه التقنية الجديدة ستُمكّن الشركات الكبيرة من الحصول على أطنان عدة من المواد اللازمة للتغليف القابل للتحلل الحيوي، والذي يُعاد تدويره طبيعيًا في غضون بضع سنوات. وتُطوّر هذه التقنية حاليًا على مستوى المختبر.
ويخطط علماء الجامعة الروسية مستقبلًا لتطوير تركيبة البوليمر لاستخدامها في الطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الميكانيكية للمادة بتفصيل أكبر بهدف تطبيق هذه التقنية على نطاق صناعي، وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم، وحكومة مقاطعة تولا الروسية.