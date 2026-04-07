علماء روس يطورون "حارسا رقميا" يتنبأ بالنوبات القلبية ويرسل نداءات استغاثة فورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260407/علماء-روس-يطورون-حارسا-رقميا-يتنبأ-بالنوبات-القلبية-ويرسل-نداءات-استغاثة-فورية-1112356520.html
علماء روس يطورون "حارسا رقميا" يتنبأ بالنوبات القلبية ويرسل نداءات استغاثة فورية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للجامعة الفيدرالية الجنوبية في مدينة روستوف الروسية، أن علماء من الجامعة طوروا جهازًا مبتكرًا قادرًا على مراقبة حالة القلب في الوقت... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110792288_0:157:3066:1882_1920x0_80_0_0_82e06fa27292bda496f460e6b1e73a17.jpg
https://sarabic.ae/20260119/-التمارين-الرياضية-القصيرة-والمتقطعة-تحسن-اللياقة-البدنية-وصحة-القلب-والأوعية-1109404022.html
https://sarabic.ae/20260402/علماء-روس-يطورون-نظاما-فريدا-لإعادة-ضبط-الجهاز-العصبي-1112204704.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110792288_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5bb342923ea68bed3db69693a400e0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photoأمراض القلب
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي للجامعة الفيدرالية الجنوبية في مدينة روستوف الروسية، أن علماء من الجامعة طوروا جهازًا مبتكرًا قادرًا على مراقبة حالة القلب في الوقت الفعلي، وإرسال إشارة استغاثة تلقائيًا في حالات الطوارئ.
لا تزال السكتة القلبية المفاجئة سببًا رئيسيًا للوفاة بين مرضى الشريان التاجي والأمراض ذات الصلة، وغالبًا ما تحدث عندما يكون الشخص بمفرده، ولا توفر الحلول الحالية، مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية وأجهزة هولتر الطبية التي تسجل تخطيط كهربية القلب على مدار 24 ساعة أو أكثر، اتصالًا فوريًا في حالات الطوارئ.
ولتجاوز هذا القصور، ابتكر مهندسون في كلية الهندسة المتقدمة بالجامعة الفيدرالية الجنوبية جهازًا لتسجيل النشاط البدني القلبي، وهو عبارة عن نظام محمول من الأجهزة والبرامج، يُقيّم أي انحرافات في حالة الشخص عن المعدلات الطبيعية.

بحسب رئيس قسم الأنظمة المدمجة وأنظمة استقبال الراديو في الجامعة، سيرغي سينيوتين، فإن الجهاز - الذي يشبه في مظهره جهاز تتبع اللياقة البدنية الصغير - يسجل البيانات الفسيولوجية باستمرار ويرسلها إلى الهاتف الذكي عبر البلوتوث. ثم يقوم تطبيق مخصص للهواتف المحمولة بتحليل القراءات، وتقديم النصائح للمستخدم بشأن ما إذا كان عليه مواصلة التمرين، أو تخفيف وتيرته، أو الراحة.

تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
التمارين الرياضية القصيرة والمتقطعة تحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية
19 يناير, 18:24 GMT
وأوضحت أوكسانا شباكوفسكايا، الباحثة الرئيسية في المشروع ورئيسة المختبر المختص: "يجمع تطويرنا بين ثلاثة مناهج راسخة: مراقبة هولتر لتسجيل تخطيط كهربية القلب بالتفصيل، والقياس عن بُعد لنقل البيانات باستمرار، وجهاز تتبع شخصي يحلل المعلومات في الوقت الفعلي".
وأضافت: "يكمن الابتكار الرئيسي في التسجيل والمقارنة المتزامنة لتدفقين من البيانات: معايير القلب والأوعية الدموية مثل معدل ضربات القلب وتقلبات النظم، ومعايير الحركة من مقياس التسارع. وهذا يُمكّن من الكشف المبكر عن التغيرات الوظيفية قبل أن تصبح حرجة، مما يمنع الإجهاد الفسيولوجي الخطير".
علماء روس يطورون نظاما فريدا لإعادة ضبط الجهاز العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2026
مجتمع
علماء روس يطورون نظاما فريدا لإعادة "ضبط" الجهاز العصبي
2 أبريل, 07:14 GMT
كما أوضحت أنطونينا ليونوفا، الأستاذة المشاركة، أنه في حالات الطوارئ، يرسل النظام تلقائيًا تنبيهًا عاجلًا (SOS) مع تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم إلى جهات اتصال محددة مسبقًا، ويتم أيضًا تحميل جميع البيانات المُجمّعة إلى وحدة تخزين سحابية آمنة، ما يتيح للأطباء الوصول عن بُعد للمتابعة المستمرة وإجراء التعديلات اللازمة لإعادة التأهيل.
وقد اجتاز الجهاز بنجاح مرحلة النموذج الأولي. ويقود تطويره اتحاد طلاب البحث العلمي بالجامعة "أي تي. إينغ"، المصنف ضمن أفضل عشر مجموعات علمية في الجامعة .
دراسة: 11 دقيقة نوم إضافية يوميا تقلل خطر النوبات القلبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала