عربي
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
التمارين الرياضية القصيرة والمتقطعة تحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية

18:24 GMT 19.01.2026
© Photo / Unsplash /Jonathan Borba تمارين لياقة بدنية
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Photo / Unsplash /Jonathan Borba
تُشير الأبحاث الحديثة إلى أن التمارين الرياضية القصيرة، التي تتراوح مدتها بين 20 و60 ثانية، مثل صعود الدرج، والمشي السريع، أو تمارين وزن الجسم القصيرة المُوزعة على مدار اليوم، يُمكن أن تُعزز اللياقة القلبية التنفسية، وصحة القلب والأوعية الدموية، وتحسن مستوى السكر في الدم، وتُقلل من المخاطر الصحية الطويلة الأمد عند ممارستها بانتظام.
فترات التمرين القصيرة هي فترات قصيرة جدا من النشاط البدني المكثف، عادة ما تقل عن دقيقة واحدة، تمارس عدة مرات يوميا مع فاصل زمني لا يقل عن ساعة إلى أربع ساعات بين كل فترة.
يختلف هذا المفهوم عن التدريب المتقطع عالي الكثافة، حيث قد تُمارس عدة فترات من النشاط المكثف خلال جلسة تمرين واحدة مدتها 20 دقيقة. تُشبه التمارين القصيرة تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، بدلاً من تناول وجبة كاملة دسمة، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت"، ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.

أظهرت دراسة تحليلية شاملة أن فترات التمرين القصيرة حسنت بشكل ملحوظ اللياقة القلبية التنفسية لدى البالغين الذين كانوا يمارسون نمط حياة خامل، حيث حافظ نحو 83% من المشاركين على هذا الروتين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. كما ترتبط اللياقة القلبية التنفسية ارتباطا وثيقا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

رياضة اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
مجتمع
الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب
8 يناير, 16:53 GMT
كما تشير بيانات رصدية واسعة النطاق إلى أن ثلاث إلى أربع دقائق فقط يوميا من النشاط البدني المكثف - كالمشي السريع، أو صعود الدرج، أو اللعب النشط - ترتبط بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 40% تقريبا، وانخفاض معدل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% تقريبا لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة. تُبرز هذه الارتباطات كيف يمكن لكميات قليلة من الحركة اليومية المكثفة أن تُترجم إلى حماية صحية طويلة الأمد وفعّالة.
فيما يخص الصحة الأيضية، تُظهر الدراسات أن التمارين القصيرة قبل الوجبات الرئيسية يُمكن أن يُخفف من ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الوجبات لدى الأشخاص الذين يُعانون من مقاومة الأنسولين، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وبمرور الوقت، قد يُسهم هذا النمط في تحسين مستوى السكر في الدم ووظائف القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تحسين اللياقة البدنية.

على الصعيد العالمي، لا يلتزم نحو ثلث البالغين بالمستويات الموصى بها من النشاط البدني، وغالبا ما يُعزى ذلك إلى ضيق الوقت وقلة الحافز. تُعالج التمارين القصيرة هذين العائقين بشكل مباشر من خلال: استغراقها ثوان معدودة أو بضع دقائق فقط في كل مرة، مع إمكانية دمجها بسهولة في الروتين اليومي، وعدم الحاجة إلى معدات تُذكر، أو حتى تغيير الملابس، أو السفر.

يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT
وتكمن روعة التمارين القصيرة في مرونتها. فلا تحتاج إلى معدات خاصة، أو اشتراك في ناد رياضي، إليك بعض الطرق العملية لإدراجها في يومك:
يُعد صعود الدرج من أكثر أنواع التمارين التي خضعت للدراسة. إذا كنت تعمل في مبنى مكاتب أو تسكن في عمارة سكنية، فلديك معدات رياضية مجانية متاحة لك.
جرب صعود الدرج بقوة - بسرعة كافية لتشعر بضيق في التنفس عند الوصول إلى القمة - لمدة تتراوح بين 20 و60 ثانية، مرتين أو ثلاث مرات خلال اليوم.
المشي السريع مفيدا أيضا، بشرط أن يكون قويا.
جرّب المشي السريع لمدة دقيقة واحدة حول المكتب أو جولة سريعة في حديقتك عدة مرات في اليوم. ولكن لتحقيق الفائدة المرجوة، يجب التأكد من أن السرعة كافية بحيث يصعب عليكِ إجراء محادثة.
يمكن ممارسة تمارين وزن الجسم، مثل القرفصاء والاندفاعات وتمارين الضغط على الحائط، في أي مكان تقريبا.
جرّب عشر تكرارات من القرفصاء في كل مرة تُحضّر فيها كوبا من الشاي، أو بعض تمارين الضغط على الحائط قبل الغداء. المهم هو شدة التمرين - يجب أن تشعر بارتفاع معدل ضربات قلبك وضيق طفيف في التنفس.
مهندس سوري يحترف الرقص وينقل خبراته لمئات الفتيات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية
28 سبتمبر 2025, 14:55 GMT
وتشير الأبحاث إلى أن الأهم من ذلك هو الانتظام - أي القيام بجولات مكثفة متكررة في معظم الأيام - فهي أهم من السعي إلى الكمال أو ممارسة التمارين لفترات طويلة. مع ذلك، فهي لا تغني تماما عن الفوائد الشاملة لبرنامج متكامل يتضمن: جلسات تمارين هوائية أطول لتحسين القدرة على التحمل والصحة النفسية تمارين تقوية العضلات والعظام تمارين المرونة والتوازن، خاصة لكبار السن.
بالنسبة لكثيرين، تكمن الفائدة الأكبر في الانتقال من حالة الخمول إلى حالة النشاط. ويمكن أن يُحقق دمج بضع فترات قصيرة من التمارين المكثفة في الحياة اليومية نتائج ملموسة.
التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"
