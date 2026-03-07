https://sarabic.ae/20260307/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ8-من-الحرب-على-إيران-غارات-على-طهران-وإنزال-إسرائيلي-شرقي-لبنان-صور-وفيديو-1111180506.html

تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو

تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو

مع دخول الحرب على إيران يومها الثامن، شنت المقاتلات الإسرائيلية فجر السبت سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع في العاصمة طهران، بالتزامن مع قصف مكثف طال الضاحية... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن "حزب الله" عن تصديه لمحاولة تسلل إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي البلاد، حيث اندلعت اشتباكات مع قوة مشاة في بلدة "النبي شيت". وأوضح الحزب أن مقاتليه رصدوا عملية إنزال جوي نفذتها أربع مروحيات إسرائيلية عند مثلث جرود (يحفوفا، الخريبة، ومعربون)، مما أدى إلى وقوع مواجهات مباشرة مع القوات المتسللة.وزارة الدفاع السعوديةالجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيرانأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.

