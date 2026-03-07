عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن "حزب الله" عن تصديه لمحاولة تسلل إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي البلاد، حيث اندلعت اشتباكات مع قوة مشاة في بلدة "النبي شيت". وأوضح الحزب أن مقاتليه رصدوا عملية إنزال جوي نفذتها أربع مروحيات إسرائيلية عند مثلث جرود (يحفوفا، الخريبة، ومعربون)، مما أدى إلى وقوع مواجهات مباشرة مع القوات المتسللة.وزارة الدفاع السعوديةالجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيرانأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو

مع دخول الحرب على إيران يومها الثامن، شنت المقاتلات الإسرائيلية فجر السبت سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع في العاصمة طهران، بالتزامن مع قصف مكثف طال الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي المقابل، رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق رشقات صاروخية واسعة نحو العمق الإسرائيلي، وهي هجمات تزامنت مع ضربات صاروخية مماثلة نفذها "حزب الله" من الأراضي اللبنانية.
وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن "حزب الله" عن تصديه لمحاولة تسلل إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي البلاد، حيث اندلعت اشتباكات مع قوة مشاة في بلدة "النبي شيت".
وأوضح الحزب أن مقاتليه رصدوا عملية إنزال جوي نفذتها أربع مروحيات إسرائيلية عند مثلث جرود (يحفوفا، الخريبة، ومعربون)، مما أدى إلى وقوع مواجهات مباشرة مع القوات المتسللة.

وزارة الدفاع السعودية

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة شرق مدينة الرياض
اعتراض وتدمير مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي

الجيش الإسرائيلي:

أكثر من 80 مقاتلة شاركت في ضربات واسعة على بنى عسكرية للنظام الإيراني في طهران ووسط إيران
استهدفنا جامعة الإمام الحسين العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في إيران
استهدفنا موقع تخزين تابع لوحدة الصواريخ الإيرانية يضم مخابئ عسكرية وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.
