تغطية مباشرة لليوم الـ7 من الحرب على إيران... تصعيد خطير واستهداف حاملات طائرات... صور وفيديو

تغطية مباشرة لليوم الـ7 من الحرب على إيران... تصعيد خطير واستهداف حاملات طائرات... صور وفيديو

تشتد حدة الضربات في الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في يومها السابع، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد،... 06.03.2026

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه "تم تدمير مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان".وفقا للمركز المشترك للمعلومات البحرية فإنه " لم تمر أي ناقلات نفط عبر مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية".الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من شعبة الاستخبارات، دمّر6 منصات لإطلاق الصواري إضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث منظومات إيرانية حديثة للدفاع الصاروخي".رئيس الأركان الإسرائيلي: انتقلنا إلى مرحلة جديدة في الحرب ولدينا الكثير من المفاجآتصرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء، إيال زامير، بأن قواته العسكرية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الحرب على إيران ولديهم تحركات مفاجئة إضافية.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف البنية العسكرية الإيرانية، وبأن السرب الذي خرج أمس الخميس كان أكثر من عشرين طائرة والغارات مكثفة جدا.ترامب: أريد الإطاحة الكاملة بالقيادة الإيرانيةصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يريد إزاحة كاملة للقيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن لدى واشنطن عدة مرشحين يعتقد أنهم قادرون على قيادة البلاد بشكل جيد.وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "نريد أن نأتي ونُنظف كل شيء... نريد أن يكون لديهم قائد جيد. لدينا عدة أشخاص أعتقد أنهم سيقومون بهذه المهمة بشكل جيد".إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بطائرات مسيرة وإصابتهاأعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي للحرس الثوري، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" بالطائرات المسيرة وإصابتها، ما أجبرها على ترك مكانها والابتعاد لأكثر من ألف كيلومتر.قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت "حاملة طائرات مسيّرة إيرانية بحجم يقارب حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية"، مضيفة أن "القوات الأمريكية لا تتردد في تنفيذ المهمة الهادفة إلى إغراق كامل البحرية الإيرانية التابعة لإيران".

