أمساليوم
بث مباشر
تغطية مباشرة لليوم الـ7 من الحرب على إيران... تصعيد خطير واستهداف حاملات طائرات... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تشتد حدة الضربات في الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في يومها السابع، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد،... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ7 من الحرب على إيران... تصعيد خطير واستهداف حاملات طائرات... صور وفيديو

06:34 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 08:03 GMT 06.03.2026)
© Photo / x.com / AIصورة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة بين الصواريخ والطائرات الحربية
صورة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة بين الصواريخ والطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Photo / x.com / AI
تشتد حدة الضربات في الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في يومها السابع، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما يتسع نطاق الاستهدافات ونوعية الأهداف، مع تصاعد مستمر بعدد الضحايا.

الهلال الأحمر الإيراني: "مقتل 1332 مدنيا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه "تم تدمير مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن "مصنعي اليوريا الهنود بدأوا تقليص إنتاجهم بعد تعليق دولة قطر إمدادات الغاز الطبيعي المسال".
وفقا للمركز المشترك للمعلومات البحرية فإنه " لم تمر أي ناقلات نفط عبر مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "على أعضاء مجلس الأمن مطالبة الولايات المتحدة وإسرائيل وقف الأعمال العدائية".
محافظة فارس الإيرانية: "مقتل 20 شخصا وإصابة30 في هجوم إسرائيلي أمريكي على مدينة شيراز الإيرانية".
الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من شعبة الاستخبارات، دمّر6 منصات لإطلاق الصواري إضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث منظومات إيرانية حديثة للدفاع الصاروخي".
الحرس الثوري الإيراني: إيران شنّت هجوماً موسعًا جديداً باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ ضد أهداف في إسرائيل.

رئيس الأركان الإسرائيلي: انتقلنا إلى مرحلة جديدة في الحرب ولدينا الكثير من المفاجآت

صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء، إيال زامير، بأن قواته العسكرية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الحرب على إيران ولديهم تحركات مفاجئة إضافية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف البنية العسكرية الإيرانية، وبأن السرب الذي خرج أمس الخميس كان أكثر من عشرين طائرة والغارات مكثفة جدا.

ترامب: أريد الإطاحة الكاملة بالقيادة الإيرانية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يريد إزاحة كاملة للقيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن لدى واشنطن عدة مرشحين يعتقد أنهم قادرون على قيادة البلاد بشكل جيد.
وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "نريد أن نأتي ونُنظف كل شيء... نريد أن يكون لديهم قائد جيد. لدينا عدة أشخاص أعتقد أنهم سيقومون بهذه المهمة بشكل جيد".

إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بطائرات مسيرة وإصابتها

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي للحرس الثوري، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" بالطائرات المسيرة وإصابتها، ما أجبرها على ترك مكانها والابتعاد لأكثر من ألف كيلومتر.
قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت "حاملة طائرات مسيّرة إيرانية بحجم يقارب حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية"، مضيفة أن "القوات الأمريكية لا تتردد في تنفيذ المهمة الهادفة إلى إغراق كامل البحرية الإيرانية التابعة لإيران".
