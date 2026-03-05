https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html
بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو
بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
توسع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها السادس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما يستمر تبادل الضربات وتوسع نطاقها، حيث بدأت... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T06:22+0000
2026-03-05T06:22+0000
2026-03-05T07:25+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
طهران
أخبار طهران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101945717_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_4285be233a26297536089a77a8bd97a3.jpg
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "التعاون بين ترامب(الرئيس الأمريكي) ونتنياهو(رئيس الوزرائ الإسرائيلي) في مواجهة إيران يغير تاريخ الإقليم والعالم".وأعلنت الاستخبارات الإيرانية عن استهداف أوكار لانفصاليين خططوا لشن هجمات عبر الحدود الغربية الإيرانية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، قائلة: "كانت الجماعات الإرهابية الانفصالية، بدعم من العدو الأمريكي الصهيوني، تعتزم استغلال الظروف العسكرية لعبور الحدود الغربية للبلاد وشن هجمات على المناطق والمدن الحدودية لأغراض انفصالية. إلا أنه خلال عملية هجومية استباقية مشتركة بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، تم تدمير عدد كبير من مواقع ومنشآت المرتزقة، مما أسفر عن خسائر فادحة".عراقجي: واشنطن ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدوليةصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستندم على إغراق سفينة "دينا" الإيرانية في المياه الدولية.الأركان الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركيةقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تحترم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيادة تركيا، الدولة المجاورة والصديقة، وتنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه أراضيها".
https://sarabic.ae/20260304/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الخامس-صور-وفيديو--1111019525.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101945717_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3a9d9550b54d7a5aa4c37e3f152e0791.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طهران, أخبار طهران
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طهران, أخبار طهران
بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو
06:22 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 07:25 GMT 05.03.2026)
يتبع
توسع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها السادس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما يستمر تبادل الضربات وتوسع نطاقها، حيث بدأت إسرائيل بتنفيذ عمليات واسعة جنوبي لبنان، وأعلنت الدفاع التركية إسقاط صاروخ باليستي إيراني فيما نفت الأخيرة إطلاقه.
وأفادت الصحة الإسرائيلية بأنه "تم إجلاء 1473 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب مع إيران منهم 199 خلال اليوم الماضي".
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "التعاون بين ترامب(الرئيس الأمريكي) ونتنياهو(رئيس الوزرائ الإسرائيلي) في مواجهة إيران يغير تاريخ الإقليم والعالم".
وقالت الخارجية الصينية: "الحرب ليست الحل في الشرق الأوسط ويجب وقف العمليات العسكرية في أقرب وقت".
وأعلنت الاستخبارات الإيرانية عن استهداف أوكار لانفصاليين خططوا لشن هجمات عبر الحدود الغربية الإيرانية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، قائلة: "كانت الجماعات الإرهابية الانفصالية، بدعم من العدو الأمريكي الصهيوني، تعتزم استغلال الظروف العسكرية لعبور الحدود الغربية للبلاد وشن هجمات على المناطق والمدن الحدودية لأغراض انفصالية. إلا أنه خلال عملية هجومية استباقية مشتركة بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، تم تدمير عدد كبير من مواقع ومنشآت المرتزقة، مما أسفر عن خسائر فادحة".
الهند تنفي مزاعم استخدام البحرية الأمريكية للموانئ الهندية وسط الصراع مع إيران.
عراقجي: واشنطن ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدولية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستندم على إغراق سفينة "دينا" الإيرانية في المياه الدولية.
وكتب الوزير على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "ارتكبت الولايات المتحدة جريمة في البحر، على بُعد ألفي ميل من سواحل إيران، فقد استُهدفت السفينة "دينا" وعلى متنها 130 بحارًا في المياه الدولية دون سابق إنذار".
الأركان الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تحترم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيادة تركيا، الدولة المجاورة والصديقة، وتنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه أراضيها".