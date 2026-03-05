https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html

بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو

بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو

توسع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها السادس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما يستمر تبادل الضربات وتوسع نطاقها، حيث بدأت... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "التعاون بين ترامب(الرئيس الأمريكي) ونتنياهو(رئيس الوزرائ الإسرائيلي) في مواجهة إيران يغير تاريخ الإقليم والعالم".وأعلنت الاستخبارات الإيرانية عن استهداف أوكار لانفصاليين خططوا لشن هجمات عبر الحدود الغربية الإيرانية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، قائلة: "كانت الجماعات الإرهابية الانفصالية، بدعم من العدو الأمريكي الصهيوني، تعتزم استغلال الظروف العسكرية لعبور الحدود الغربية للبلاد وشن هجمات على المناطق والمدن الحدودية لأغراض انفصالية. إلا أنه خلال عملية هجومية استباقية مشتركة بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، تم تدمير عدد كبير من مواقع ومنشآت المرتزقة، مما أسفر عن خسائر فادحة".عراقجي: واشنطن ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدوليةصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستندم على إغراق سفينة "دينا" الإيرانية في المياه الدولية.الأركان الإيرانية تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركيةقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تحترم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيادة تركيا، الدولة المجاورة والصديقة، وتنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه أراضيها".

