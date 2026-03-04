عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران... توسع في الضربات وتدمير بوارج... صور وفيديو
بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران... توسع في الضربات وتدمير بوارج... صور وفيديو
تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الخامس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما توسعت رقعة الضربات وتوسعت، فيما رجّح الرئيس الأمريكي... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة تعلن السماح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية بسبب "مخاوف أمنية"أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، "سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة، على خلفية مخاوف أمنية"، وفق تعبيرها.الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مدمرة أمريكية بصواريخ في المحيط الهنديأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية صاروخية استهدفت مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على مسافة تتجاوز 600 كيلومتر داخل المحيط الهندي، على حد قوله.الجيش الأمريكي: دمرنا 17 سفينة إيرانية وبصدد إغراق كامل الأسطولأعلن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية قصفت قرابة الـ2000 هدف في إيران حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الجيش يعكف على إغراق كامل الأسطول البحري الإيراني، حيث دمر حتى الآن 17 سفينة إيرانية"، بحسب زغمه.الحرس الثوري الإيراني: خسائر العدو خلال 4 أيام ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلا وجريحاأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلا وجريحا"، مشيرًا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية في هكريا ومواقع عسكرية في بيتح تكفا بتل أبيب، على حد قوله.الحرس الثوري الإيراني: لم يصدر مجلس الخبراء أي بيانات بشأن اختيار خليفة خامنئيأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس خبراء القيادة "لم يُصدر أي بيانات رسمية بشأن اختيار القائد الأعلى الجديد للبلاد"، نافيًا صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حسم القرار بشأن من سيتولى المنصب.
1920
1920
true
بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران... توسع في الضربات وتدمير بوارج... صور وفيديو

06:21 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 06:27 GMT 04.03.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
يتبع
تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الخامس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما توسعت رقعة الضربات وتوسعت، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرارها ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا أكثر من 40 صاروخا في الموجة 17 من هجماتنا ضد أهداف صهيونية وأمريكية

الولايات المتحدة تعلن السماح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية بسبب "مخاوف أمنية"

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، "سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة، على خلفية مخاوف أمنية"، وفق تعبيرها.

الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء المملكة

إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان 13 قرية جنوبي لبنان بـ"إخلائها فورا"
04:40 GMT

الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مدمرة أمريكية بصواريخ في المحيط الهندي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية صاروخية استهدفت مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على مسافة تتجاوز 600 كيلومتر داخل المحيط الهندي، على حد قوله.

الجيش الأمريكي: دمرنا 17 سفينة إيرانية وبصدد إغراق كامل الأسطول

أعلن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية قصفت قرابة الـ2000 هدف في إيران حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الجيش يعكف على إغراق كامل الأسطول البحري الإيراني، حيث دمر حتى الآن 17 سفينة إيرانية"، بحسب زغمه.

الحرس الثوري الإيراني: خسائر العدو خلال 4 أيام ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلا وجريحا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلا وجريحا"، مشيرًا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية في هكريا ومواقع عسكرية في بيتح تكفا بتل أبيب، على حد قوله.
الحرس الثوري الإيراني: لم يصدر مجلس الخبراء أي بيانات بشأن اختيار خليفة خامنئي
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس خبراء القيادة "لم يُصدر أي بيانات رسمية بشأن اختيار القائد الأعلى الجديد للبلاد"، نافيًا صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حسم القرار بشأن من سيتولى المنصب.
