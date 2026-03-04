https://sarabic.ae/20260304/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الخامس-صور-وفيديو--1111019525.html

بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران... توسع في الضربات وتدمير بوارج... صور وفيديو

بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران... توسع في الضربات وتدمير بوارج... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الخامس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما توسعت رقعة الضربات وتوسعت، فيما رجّح الرئيس الأمريكي... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T06:21+0000

2026-03-04T06:21+0000

2026-03-04T06:27+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

طهران

طهران

أخبار طهران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

الولايات المتحدة تعلن السماح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة السعودية بسبب "مخاوف أمنية"أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، "سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة، على خلفية مخاوف أمنية"، وفق تعبيرها.الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مدمرة أمريكية بصواريخ في المحيط الهنديأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية صاروخية استهدفت مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على مسافة تتجاوز 600 كيلومتر داخل المحيط الهندي، على حد قوله.الجيش الأمريكي: دمرنا 17 سفينة إيرانية وبصدد إغراق كامل الأسطولأعلن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية قصفت قرابة الـ2000 هدف في إيران حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الجيش يعكف على إغراق كامل الأسطول البحري الإيراني، حيث دمر حتى الآن 17 سفينة إيرانية"، بحسب زغمه.الحرس الثوري الإيراني: خسائر العدو خلال 4 أيام ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلا وجريحاأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلا وجريحا"، مشيرًا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية في هكريا ومواقع عسكرية في بيتح تكفا بتل أبيب، على حد قوله.الحرس الثوري الإيراني: لم يصدر مجلس الخبراء أي بيانات بشأن اختيار خليفة خامنئيأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس خبراء القيادة "لم يُصدر أي بيانات رسمية بشأن اختيار القائد الأعلى الجديد للبلاد"، نافيًا صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حسم القرار بشأن من سيتولى المنصب.

https://sarabic.ae/20260304/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-سكان-13-قرية-في-جنوب-لبنان-إخلائها-فورا--بيان-1111018424.html

https://sarabic.ae/20260303/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الرابع-صور-وفيديو-1110971397.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, طهران, طهران, أخبار طهران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان