عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الرابع-صور-وفيديو-1110971397.html
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الرابع، تصعيدًا وتبادلًا مكثفًا للهجمات، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "استمرارها بين 4 إلى 5... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T06:40+0000
2026-03-03T07:39+0000
إيران
أخبار إيران
طهران
لبنان
أخبار لبنان
مطار بيروت
العالم
واشنطن
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وبدوره، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "أقر بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفع شعار "إسرائيل أولًا"، على حد قوله.على الجهة المقابلة، تتصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أعلن الأخير استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل، بينما تشن إسرائيل عشرات الغارات على مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.الجيش الإيراني: مقتل ١٣ جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاداستهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات، بحسب وسائل إعلام عمانيةإسقاط مسيرة من طراز "هرمز" بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلادالجبهة الداخلية الإسرائيلية: الخارجية الصينية: سنتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمننا في مجال الطاقةدول الخليج العربي تعلن عن عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أسقطتها منذ بداية الحرب في المنطقة: "حزب الله" اللبناني: السفارة الأمريكية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة
https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html
https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, طهران, لبنان, أخبار لبنان, مطار بيروت, العالم, واشنطن, ترامب
إيران, أخبار إيران, طهران, لبنان, أخبار لبنان, مطار بيروت, العالم, واشنطن, ترامب

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو

06:40 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 07:39 GMT 03.03.2026)
© AP Photoقصف أمريكي إسرائيلي على طهران
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
يتبع
تشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الرابع، تصعيدًا وتبادلًا مكثفًا للهجمات، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "استمرارها بين 4 إلى 5 أسابيع، مع توسع كبير في العمليات"، وفق تعبيره.
وبدوره، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "أقر بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفع شعار "إسرائيل أولًا"، على حد قوله.
على الجهة المقابلة، تتصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أعلن الأخير استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل، بينما تشن إسرائيل عشرات الغارات على مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
أمس, 21:01 GMT
الجيش الإيراني: مقتل ١٣ جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاد

استهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات، بحسب وسائل إعلام عمانية

الهجوم أسفر عن إصابة خزان وقود وتمت السيطرة على الأضرار ولا إصابات
إسقاط مسيرة من طراز "هرمز" بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلاد
الجبهة الداخلية الإسرائيلية:
إنذارات متواصلة على طول الحدود مع لبنان تحسبا من إطلاق مسيرات وصواريخ
صفارات الإنذار تدوي في منطقتي عكا ونهاريا للاشتباه بتسلل مسيرة من #لبنان

الخارجية الصينية: سنتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمننا في مجال الطاقة

دول الخليج العربي تعلن عن عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أسقطتها منذ بداية الحرب في المنطقة:
️اعترضت الكويت 178 صاروخًا بالستيًا و384 طائرة مسيّرة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
️أسقطت الإمارات 169 صاروخًا من أصل 182 صاروخًا تم رصدها، بالإضافة إلى 645 طائرة مسيّرة، وفقًا لوزارة الدفاع
️اعترضت البحرين 70 صاروخًا و76 طائرة مسيّرة، وفقًا للقيادة العامة للقوات المسلحة
أسقطت قطر 3 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة و98 صاروخًا بالستيًا وطائرتين مقاتلتين من طراز "سو 24"، بحسب وزارة الدفاع.
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
أمس, 21:01 GMT
"حزب الله" اللبناني:
استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة
أسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي
السفارة الأمريكية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала