بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
تشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الرابع، تصعيدًا وتبادلًا مكثفًا للهجمات، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "استمرارها بين 4 إلى 5
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وبدوره، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "أقر بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفع شعار "إسرائيل أولًا"، على حد قوله.على الجهة المقابلة، تتصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أعلن الأخير استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل، بينما تشن إسرائيل عشرات الغارات على مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.الجيش الإيراني: مقتل ١٣ جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاداستهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات، بحسب وسائل إعلام عمانيةإسقاط مسيرة من طراز "هرمز" بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلادالجبهة الداخلية الإسرائيلية: الخارجية الصينية: سنتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمننا في مجال الطاقةدول الخليج العربي تعلن عن عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أسقطتها منذ بداية الحرب في المنطقة: "حزب الله" اللبناني: السفارة الأمريكية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
06:40 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 07:39 GMT 03.03.2026)
تشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الرابع، تصعيدًا وتبادلًا مكثفًا للهجمات، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "استمرارها بين 4 إلى 5 أسابيع، مع توسع كبير في العمليات"، وفق تعبيره.
وبدوره، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "أقر بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفع شعار "إسرائيل أولًا"، على حد قوله.
على الجهة المقابلة، تتصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أعلن الأخير استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل، بينما تشن إسرائيل عشرات الغارات على مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
الجيش الإيراني: مقتل ١٣ جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاد
استهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات، بحسب وسائل إعلام عمانية
الهجوم أسفر عن إصابة خزان وقود وتمت السيطرة على الأضرار ولا إصابات
إسقاط مسيرة من طراز "هرمز" بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلاد
الجبهة الداخلية الإسرائيلية:
إنذارات متواصلة على طول الحدود مع لبنان تحسبا من إطلاق مسيرات وصواريخ
صفارات الإنذار تدوي في منطقتي عكا ونهاريا للاشتباه بتسلل مسيرة من #لبنان
الخارجية الصينية: سنتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمننا في مجال الطاقة
دول الخليج العربي تعلن عن عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أسقطتها منذ بداية الحرب في المنطقة:
️اعترضت الكويت 178 صاروخًا بالستيًا و384 طائرة مسيّرة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
️أسقطت الإمارات 169 صاروخًا من أصل 182 صاروخًا تم رصدها، بالإضافة إلى 645 طائرة مسيّرة، وفقًا لوزارة الدفاع
️اعترضت البحرين 70 صاروخًا و76 طائرة مسيّرة، وفقًا للقيادة العامة للقوات المسلحة
أسقطت قطر 3 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة و98 صاروخًا بالستيًا وطائرتين مقاتلتين من طراز "سو 24"، بحسب وزارة الدفاع.
استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة
أسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي
السفارة الأمريكية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة