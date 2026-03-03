https://sarabic.ae/20260303/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الرابع-صور-وفيديو-1110971397.html

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الرابع، تصعيدًا وتبادلًا مكثفًا للهجمات، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "استمرارها بين 4 إلى 5... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T06:40+0000

2026-03-03T06:40+0000

2026-03-03T07:39+0000

إيران

أخبار إيران

طهران

لبنان

أخبار لبنان

مطار بيروت

العالم

واشنطن

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg

وبدوره، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "أقر بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفع شعار "إسرائيل أولًا"، على حد قوله.على الجهة المقابلة، تتصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أعلن الأخير استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل، بينما تشن إسرائيل عشرات الغارات على مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.الجيش الإيراني: مقتل ١٣ جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاداستهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات، بحسب وسائل إعلام عمانيةإسقاط مسيرة من طراز "هرمز" بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلادالجبهة الداخلية الإسرائيلية: الخارجية الصينية: سنتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمننا في مجال الطاقةدول الخليج العربي تعلن عن عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أسقطتها منذ بداية الحرب في المنطقة: "حزب الله" اللبناني: السفارة الأمريكية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة

https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html

https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html

إيران

أخبار إيران

لبنان

أخبار لبنان

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, طهران, لبنان, أخبار لبنان, مطار بيروت, العالم, واشنطن, ترامب