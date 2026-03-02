https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
في اليوم الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل "حزب الله" اللبناني في المواجهة ضد إسرائيل، وذلك منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين... 02.03.2026
2026-03-02T06:22+0000
2026-03-02T06:22+0000
2026-03-02T06:58+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا اياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.رئيس الوزراء اللبناني يدعو لاجتماع طارئ للحكومة في القصر الجمهوريأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقنيأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".
06:22 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 06:58 GMT 02.03.2026)
يتبع
في اليوم الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل "حزب الله" اللبناني في المواجهة ضد إسرائيل، وذلك منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا اياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
رئيس الوزراء اللبناني يدعو لاجتماع طارئ للحكومة في القصر الجمهوري
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
وزارة الصحة اللبنانية: 31 قتيلا و149 جريحا في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
قتيلان نتيجة الغارات على مدينة سنندج شمال غربي إيران، بحسب إعلام محلي
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".