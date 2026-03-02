عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
في اليوم الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل "حزب الله" اللبناني في المواجهة ضد إسرائيل، وذلك منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا اياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.رئيس الوزراء اللبناني يدعو لاجتماع طارئ للحكومة في القصر الجمهوريأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقنيأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".
العالم, إسرائيل, إيران, لبنان, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة

06:22 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 06:58 GMT 02.03.2026)
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
في اليوم الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل "حزب الله" اللبناني في المواجهة ضد إسرائيل، وذلك منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا اياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
رجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمس, 20:59 GMT

رئيس الوزراء اللبناني يدعو لاجتماع طارئ للحكومة في القصر الجمهوري

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.

وزارة الصحة اللبنانية: 31 قتيلا و149 جريحا في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية

بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
قتيلان نتيجة الغارات على مدينة سنندج شمال غربي إيران، بحسب إعلام محلي

ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".
