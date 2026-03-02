https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة

سبوتنيك عربي

في اليوم الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دخل "حزب الله" اللبناني في المواجهة ضد إسرائيل، وذلك منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T06:22+0000

2026-03-02T06:22+0000

2026-03-02T06:58+0000

العالم

إسرائيل

إيران

لبنان

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا اياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.رئيس الوزراء اللبناني يدعو لاجتماع طارئ للحكومة في القصر الجمهوريأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقنيأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".

https://sarabic.ae/20260301/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-على-إيران-ومقتل-خامنئي-صور-وفيديو-1110894032.html

إسرائيل

إيران

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إسرائيل, إيران, لبنان, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية