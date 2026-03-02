https://sarabic.ae/20260302/ارتفاع-أسعار-النفط-بنسبة-6-مع-اضطراب-حركة-الملاحة-في-مضيق-هرمز-وقلق-الأسواق-1110930930.html
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواق
2026-03-02T07:21+0000
2026-03-02T07:21+0000
2026-03-02T07:21+0000
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار المقبل بنسبة 6.12% إلى 77.33 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 4:45 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم أبريل/ نيسان المقبل، بنسبة 6.1% إلى 71.11 دولارا، بعدما تجاوز "برنت"، خلال الليل، مستوى 81 دولارا للبرميل.وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026، قصف أهداف داخل إيران، من بينها العاصمة طهران، في هجوم أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، بينما توقفت فعليًا حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات نفط الخليج.ونقلت وسائل إعلام غربية عن رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد إنرجي"، خورجي ليون، قوله إن "التوقف الفعلي للملاحة في مضيق هرمز، يمنع وصول نحو 15 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق"، وأضاف أنه "في غياب مؤشرات على خفض التصعيد، يتوقع المحللون استمرار الارتفاع الملحوظ في الأسعار".
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار المقبل بنسبة 6.12% إلى 77.33 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 4:45 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم أبريل/ نيسان المقبل، بنسبة 6.1% إلى 71.11 دولارا، بعدما تجاوز "برنت"، خلال الليل، مستوى 81 دولارا للبرميل.
وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026، قصف أهداف داخل إيران، من بينها العاصمة طهران، في هجوم أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، بينما توقفت فعليًا حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات نفط الخليج.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد إنرجي"، خورجي ليون، قوله إن "التوقف الفعلي للملاحة في مضيق هرمز، يمنع وصول نحو 15 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق"، وأضاف أنه "في غياب مؤشرات على خفض التصعيد، يتوقع المحللون استمرار الارتفاع الملحوظ في الأسعار".