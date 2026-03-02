عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواق
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواق
قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو 6%، في ظل قلق الأسواق من احتمالات تعطل إمدادات النفط الخام عقب العملية العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، بحسب بيانات التداول.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار المقبل بنسبة 6.12% إلى 77.33 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 4:45 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم أبريل/ نيسان المقبل، بنسبة 6.1% إلى 71.11 دولارا، بعدما تجاوز "برنت"، خلال الليل، مستوى 81 دولارا للبرميل.
وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026، قصف أهداف داخل إيران، من بينها العاصمة طهران، في هجوم أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، بينما توقفت فعليًا حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات نفط الخليج.
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
"ميرسك": تعليق عبور سفننا في مضيق هرمز حتى إشعار آخر
أمس, 17:05 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية عن رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد إنرجي"، خورجي ليون، قوله إن "التوقف الفعلي للملاحة في مضيق هرمز، يمنع وصول نحو 15 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق"، وأضاف أنه "في غياب مؤشرات على خفض التصعيد، يتوقع المحللون استمرار الارتفاع الملحوظ في الأسعار".
