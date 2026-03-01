https://sarabic.ae/20260301/ميرسك-تعليق-عبور-سفننا-في-مضيق-هرمز-حتى-إشعار-آخر-1110919119.html

"ميرسك": تعليق عبور سفننا في مضيق هرمز حتى إشعار آخر

"ميرسك": تعليق عبور سفننا في مضيق هرمز حتى إشعار آخر

أعلنت شركة "ميرسك"، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، اليوم الأحد، تعليق جميع عبورات سفنها عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني في الشرق... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان صادر عن الشركة الدنماركية أن سلامة الأطقم والسفن وبضائع العملاء تبقى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التنسيق الوثيق مع شركاء الأمن. ونتيجة لهذا التعليق، قد تواجه الخدمات المتجهة إلى موانئ الخليج العربي تأخيرات كبيرة، أو إعادة توجيه، أو تعديلات في الجداول الزمنية. وأوضحت الشركة أنها ملتزمة بتقليل التأثير على سلاسل الإمداد العالمية قدر الإمكان، وسيظل قبول الشحنات إلى منطقة الشرق الأوسط مفتوحاً، مع استمرار مراقبة الوضع عن كثب وتقديم تحديثات دورية للعملاء. وأشارت إلى أنه فور استقرار الوضع الأمني وعودة القدرة على العبور بأمان، ستعطي الأولوية مجدداً لطريق قناة السويس باعتباره الأسرع والأكثر كفاءة واستدامة.وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

