ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب، في تصريح لمجلة "ذي أتلانتيك"، أنه "لا يستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات مع الإيرانيين"، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة.ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة انطلاقاً من قواعدها سيجعل تلك المواقع عرضة للاستهداف، معتبراً أن هذه القواعد “ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أمريكية".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

