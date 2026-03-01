عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
لاريجاني يوجه رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة: لسنا بصدد الاعتداء عليكم
سبوتنيك عربي
وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي...
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة انطلاقاً من قواعدها سيجعل تلك المواقع عرضة للاستهداف، معتبراً أن هذه القواعد “ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أمريكية".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
لاريجاني يوجه رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة: لسنا بصدد الاعتداء عليكم

14:31 GMT 01.03.2026
وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.
وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.
وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة انطلاقاً من قواعدها سيجعل تلك المواقع عرضة للاستهداف، معتبراً أن هذه القواعد “ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أمريكية".
وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.
وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة
13:53 GMT
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
