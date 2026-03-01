https://sarabic.ae/20260301/لاريجاني-يوجه-رسالة-باللغة-العربية-إلى-دول-المنطقة-لسنا-بصدد-الاعتداء-عليكم-1110914286.html

لاريجاني يوجه رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة: لسنا بصدد الاعتداء عليكم

لاريجاني يوجه رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة: لسنا بصدد الاعتداء عليكم

سبوتنيك عربي

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T14:31+0000

2026-03-01T14:31+0000

2026-03-01T14:31+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg

وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة انطلاقاً من قواعدها سيجعل تلك المواقع عرضة للاستهداف، معتبراً أن هذه القواعد “ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أمريكية".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-لا-نهاجم-جيراننا-في-دول-الخليج-بل-الوجود-الأمريكي-في-المنطقة-1110912355.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم