عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة
عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة
صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة". 01.03.2026
13:53 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 14:10 GMT 01.03.2026)
صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة".
وقال قي لقاء صحفي مع قناة "الجزيرة": "نحن لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة".
وأوضح أن "علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليجن ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران".
وأضاف: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي بالمنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون".
وأردف: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها".
ووفقا له: "طلبنا من قواتنا المسلحة أن تكون حذرة في الأهداف التي تقصفها في دول المنطقة".
ونوه إلى أن "دول الخليج غاضبة من هجماتنا، لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فرضت علينا".
وتابع: "لا يمكن لجيراننا أن ينتظروا منا أن نشاهد الهجمات علينا تنطلق من بلدانهم ونبقى صامتين".
وأوضح خلال اللقاء الصحفي: "هذه الحرب من اختيار أمريكا وإسرائيل ويجب الضغط عليهما وآمل من الجيران أن يوصلوا تذمرهم إليهما"
وأشار إلى أنه "لا يرى أي حدود لدفاع إيران عن نفسها".
وقال: "لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا".
وأضاف: "هناك عملية دستورية بدأناها والمجلس الانتقالي تأسس اليوم وسيعمل على تسيير الأمور".
وأكد أن "الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماش مع الدستور".
وأشار عراقجي خلال المؤتمر الصحفي أنه "إذا كان هدفهم تغيير النظام فهذه مهمة مستحيلة وغياب القائد أو وفاته لا تعني ذلك".
وتابع: "مؤسسات الدولة قائمة ولدينا إجراءات دستورية وربما ترون بعد يوم أو يومين انتخاب قائد أعلى".
وأوضح: "لطالما كنا منفتحين على الدبلوماسية خلافا لأمريكا التي هاجمتنا للمرة الثانية أثناء المفاوضات".
وقال: "هذه المرة الوضع مختلف وعليهم أن يفسروا لماذا فعلوا ذلك ولكن بعد وقف الهجمات".
وأردف: "الأمور تعتمد على متى سيتوقف العدوان".
وأشار إلى أن "إيران لا تتوقع أي شيء من أي أحد وهي بإمكانها الدفاع عن نفسها".