https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-لا-نهاجم-جيراننا-في-دول-الخليج-بل-الوجود-الأمريكي-في-المنطقة-1110912355.html

عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة

عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة". 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T13:53+0000

2026-03-01T13:53+0000

2026-03-01T14:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110803320_0:101:1899:1169_1920x0_80_0_0_343656624a0f8b7e744e53812cc191dc.jpg

وقال قي لقاء صحفي مع قناة "الجزيرة": "نحن لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة".وأضاف: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي بالمنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون".وأردف: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها". ونوه إلى أن "دول الخليج غاضبة من هجماتنا، لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فرضت علينا".وتابع: "لا يمكن لجيراننا أن ينتظروا منا أن نشاهد الهجمات علينا تنطلق من بلدانهم ونبقى صامتين".وأوضح خلال اللقاء الصحفي: "هذه الحرب من اختيار أمريكا وإسرائيل ويجب الضغط عليهما وآمل من الجيران أن يوصلوا تذمرهم إليهما"وقال: "لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا".وأكد أن "الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماش مع الدستور".وتابع: "مؤسسات الدولة قائمة ولدينا إجراءات دستورية وربما ترون بعد يوم أو يومين انتخاب قائد أعلى".وأوضح: "لطالما كنا منفتحين على الدبلوماسية خلافا لأمريكا التي هاجمتنا للمرة الثانية أثناء المفاوضات".وأردف: "الأمور تعتمد على متى سيتوقف العدوان".وأشار إلى أن "إيران لا تتوقع أي شيء من أي أحد وهي بإمكانها الدفاع عن نفسها".

https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-إيران-عازمة-على-الدفاع-عن-نفسها-بعد-اغتيال-خامنئي-1110906740.html

https://sarabic.ae/20260301/إسرائيل-تعلن-جسرا-جويا-متواصلا-نحو-إيران-وتؤكد-مقتل-40-قائدا-في-ضربة-خاطفة-1110903641.html

https://sarabic.ae/20260301/إيران-تقصف-قواعد-عسكرية-بريطانية-في-قبرص-والبحرين--1110900108.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي