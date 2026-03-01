https://sarabic.ae/20260301/السعودية-تستدعي-السفير-الإيراني-على-خلفية-الهجمات-على-مواقع-في-المملكة-ودول-الخليج-1110911986.html
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجمات على مواقع في المملكة ودول الخليج
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجمات على مواقع في المملكة ودول الخليج
استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، السفير الإيراني لديها على خلفية الهجمات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات...
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها استدعت السفير الإيراني علي رضا عنايتي، مشددة على "استياء وإدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج، والرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة".وأكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استدعاء السفير الإيراني، أن "المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها".وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مناطق في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.واتخذت دول خليجية الخطوات ذاتها، إذ استدعت الكويت وقطر، أمس السبت، سفراء طهران في عواصمها لإبلاغهم الرفض القاطع لانتهاك سيادة دول الخليج.وكان قد قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه، فجر السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، السفير الإيراني لديها على خلفية الهجمات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها استدعت السفير الإيراني علي رضا عنايتي، مشددة على "استياء وإدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج، والرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة".
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استدعاء السفير الإيراني، أن "المملكة ستتخذ جميع الإجراءات
اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها".
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مناطق في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
واتخذت دول خليجية الخطوات ذاتها، إذ استدعت الكويت وقطر، أمس السبت، سفراء طهران في عواصمها لإبلاغهم الرفض القاطع لانتهاك سيادة دول الخليج.
وكان قد قُتل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي في مكتبه، فجر السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.