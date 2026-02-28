https://sarabic.ae/20260228/السعودية-تدين-الهجمات-الإيرانية-على-دول-الخليج-وتطالب-المجتمع-الدولي-باتخاذ-إجراءات-حازمة--عاجل--1110855274.html

السعودية تدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني الغاشم" والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T10:38+0000

2026-02-28T10:38+0000

2026-02-28T10:47+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة المتضررة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، معلنة استعدادها لوضع كافة إمكاناتها لمساندتها في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها. وحذرت الرياض من "العواقب الوخيمة" التي قد تنجم عن استمرار مثل هذه الانتهاكات لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في وقت سابق من اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفة أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".وأكدت الوزارة أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة"، مشددة على جاهزية الدفاعات الجوية لمواجهة أي تطورات.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

