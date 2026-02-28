https://sarabic.ae/20260228/السعودية-تدين-الهجمات-الإيرانية-على-دول-الخليج-وتطالب-المجتمع-الدولي-باتخاذ-إجراءات-حازمة--عاجل--1110855274.html
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة
سبوتنيك عربي
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني الغاشم" والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T10:38+0000
2026-02-28T10:38+0000
2026-02-28T10:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة المتضررة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، معلنة استعدادها لوضع كافة إمكاناتها لمساندتها في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها. وحذرت الرياض من "العواقب الوخيمة" التي قد تنجم عن استمرار مثل هذه الانتهاكات لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في وقت سابق من اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفة أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".وأكدت الوزارة أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة"، مشددة على جاهزية الدفاعات الجوية لمواجهة أي تطورات.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260228/إيران-تدعو-جميع-الدول-إلى-إدانة-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-بشدة-1110854650.html
https://sarabic.ae/20260228/إيران-تعلق-الدراسة-في-الجامعات-والمدارس-وسط-الرد-على-الأعمال-العدوانية--عاجل-1110853376.html
https://sarabic.ae/20260228/الحرس-الثوري-الإيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-على-الهجوم-الذي-استهدف-أراضيها-خلال-ساعات--عاجل-1110849544.html
https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو--1110849131.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ebbe7d7083edf8d2a4083512d6b73a21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة
10:38 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:47 GMT 28.02.2026)
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني الغاشم" والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة المتضررة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، معلنة استعدادها لوضع كافة إمكاناتها لمساندتها في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها.
وحذرت الرياض من "العواقب الوخيمة" التي قد تنجم عن استمرار مثل هذه الانتهاكات لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن هذه الأفعال
تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة هذه الاعتداءات الإيرانية بشكل قاطع، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة والفورية لمواجهة الانتهاكات المتكررة التي تقوض الأمن الإقليمي وتهدد السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في وقت سابق من اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية
التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.
وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفة أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".
وأكدت الوزارة أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة"، مشددة على جاهزية الدفاعات الجوية لمواجهة أي تطورات.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة القطرية للطيران المدني إيقافاً مؤقتاً لحركة الملاحة الجوية في أجواء دولة قطر، وذلك كإجراء احترازي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة
، بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان لجميع الرحلات الجوية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني
.
وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.
وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا
، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.
ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.