إيران تدعو جميع الدول إلى إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بشدة
إيران تدعو جميع الدول إلى إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بشدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران تدعو جميع الدول إلى الإدانة الشديدة للضربات للهجوم الأمريكي والإسرائيلي. 28.02.2026
وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية: "نتوقع أن تدين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وكذلك الدول التي تشعر بالمسؤولية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، هذا الهجوم العدواني".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.
إيران تدعو جميع الدول إلى إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بشدة
10:19 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:21 GMT 28.02.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران تدعو جميع الدول إلى الإدانة الشديدة للضربات للهجوم الأمريكي والإسرائيلي.
وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية: "نتوقع أن تدين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وكذلك الدول التي تشعر بالمسؤولية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، هذا الهجوم العدواني".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.