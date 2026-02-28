https://sarabic.ae/20260228/إيران-تتحدث-عن-خطواتها-التالية-المحتملة-1110853809.html
مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"
مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إيراني لم تفصح عن اسمه، أنه لا توجد "خطوط حمراء" لإيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T10:10+0000
2026-02-28T10:10+0000
2026-02-28T10:11+0000
أخبار ايران اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg
وقال المسؤول الإيراني: "لا توجد "خطوط حمراء" بعد هذا العدوان، كل شيء ممكن، بما في ذلك السيناريوهات التي لم يتم النظر فيها من قبل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت ضربة "وقائية" على إيران وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت عملية واسعة النطاق ضد إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.
https://sarabic.ae/20260228/ترامب-الولايات-المتحدة-ستدمر-صناعة-الصواريخ-الإيرانية-1110850817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ايران اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار ايران اليوم, أخبار العالم الآن
مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"
10:10 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:11 GMT 28.02.2026)
ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إيراني لم تفصح عن اسمه، أنه لا توجد "خطوط حمراء" لإيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
وقال المسؤول الإيراني: "لا توجد "خطوط حمراء" بعد هذا العدوان، كل شيء ممكن، بما في ذلك السيناريوهات التي لم يتم النظر فيها من قبل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت ضربة "وقائية" على إيران وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت عملية واسعة النطاق ضد إيران.
أكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج والهدف من العملية في إيران هو حماية الشعب الأمريكي من خلال القضاء على "تهديد" الحكومة الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.