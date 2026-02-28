https://sarabic.ae/20260228/إيران-تتحدث-عن-خطواتها-التالية-المحتملة-1110853809.html

مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"

مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إيراني لم تفصح عن اسمه، أنه لا توجد "خطوط حمراء" لإيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المسؤول الإيراني: "لا توجد "خطوط حمراء" بعد هذا العدوان، كل شيء ممكن، بما في ذلك السيناريوهات التي لم يتم النظر فيها من قبل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت ضربة "وقائية" على إيران وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت عملية واسعة النطاق ضد إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.

أخبار ايران اليوم, أخبار العالم الآن