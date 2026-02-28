عربي
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"
وقال المسؤول الإيراني: "لا توجد "خطوط حمراء" بعد هذا العدوان، كل شيء ممكن، بما في ذلك السيناريوهات التي لم يتم النظر فيها من قبل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت ضربة "وقائية" على إيران وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت عملية واسعة النطاق ضد إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.
ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إيراني لم تفصح عن اسمه، أنه لا توجد "خطوط حمراء" لإيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
وقال المسؤول الإيراني: "لا توجد "خطوط حمراء" بعد هذا العدوان، كل شيء ممكن، بما في ذلك السيناريوهات التي لم يتم النظر فيها من قبل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت ضربة "وقائية" على إيران وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
ترامب: الولايات المتحدة ستدمر صناعة الصواريخ الإيرانية
08:49 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت عملية واسعة النطاق ضد إيران.

أكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج والهدف من العملية في إيران هو حماية الشعب الأمريكي من خلال القضاء على "تهديد" الحكومة الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.
