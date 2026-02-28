https://sarabic.ae/20260228/ترامب-الولايات-المتحدة-ستدمر-صناعة-الصواريخ-الإيرانية-1110850817.html

ترامب: الولايات المتحدة ستدمر صناعة الصواريخ الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستدمر صناعة الصواريخ الإيرانية وبحريتها، والتأكد من أن المؤيدين لطهران لم يعودوا يزعزعون... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب: "سوف ندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض. سيتم تدميرها بالكامل مرة أخرى. سوف ندمر قواتهم البحرية". وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره.وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأشار ترامب إلى أن الهدف من العملية في إيران هو حماية الشعب الأمريكي من خلال القضاء على "تهديد" الحكومة الإيرانية.

