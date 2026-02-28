https://sarabic.ae/20260228/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-صواريخ-إيرانية-وصافرات-الإنذار-تدوي-في-البلاد--عاجل-1110849683.html

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ إيرانية... وصافرات الإنذار تدوي في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، رصده إطلاق صواريخ إيرانية تجاه البلاد، حيث تزامن مع انطلاق صافرات الإنذار المحذرة من الغارات الجوية في إسرائيل. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وصرحت قيادة الحرس الثوري الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة.وأفادت وكالة أنباء "نور" الإيرانية بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا

