عربي
ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا
ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استيائه من إيران، لكنه أضاف أنه من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات، اليوم الجمعة، بشأن برنامج طهران النووي. 27.02.2026
دونالد ترامب
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
وقال في تصريحات للصحفيين قبيل زيارته لولاية تكساس، إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد مجددا على "ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا".وأضاف ترامب أنه "لا يرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكن قد يكون ذلك ضروريا في بعض الأحيان"، بحسب قوله.وتواصلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، خلال الأسبوع الحالي، وسط حشد عسكري أمريكي ضخم في المنطقة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت بعض موظفيها بمغادرة البلاد مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية، حتى إشعار آخر.وقالت إنه "قد نفرض ‌مزيدا من القيود ⁠على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس"، مضيفةً: "غادروا إسرائيل اليوم - إلى أي بلد ممكن".فيما نقلت عن السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أنه "لا داعي للذعر، ولكن من يرغب بالمغادرة، فمن الأفضل أن يفعل ذلك عاجلا وليس آجلًا".وعزت الصحيفة السبب إلى "المخاطر الأمنية"، وأن القرار اتُخذ في ضوء الحوادث الأمنية وتقييم الوضع الراهن.وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
18:25 GMT 27.02.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استيائه من إيران، لكنه أضاف أنه من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات، اليوم الجمعة، بشأن برنامج طهران النووي.
وقال في تصريحات للصحفيين قبيل زيارته لولاية تكساس، إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد مجددا على "ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا".
وأضاف ترامب أنه "لا يرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكن قد يكون ذلك ضروريا في بعض الأحيان"، بحسب قوله.
وتواصلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، خلال الأسبوع الحالي، وسط حشد عسكري أمريكي ضخم في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
الجيش الإسرائيلي: نراقب الوضع في إيران عن كثب ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية
14:23 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت بعض موظفيها بمغادرة البلاد مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية، حتى إشعار آخر.
وقالت إنه "قد نفرض ‌مزيدا من القيود ⁠على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس"، مضيفةً: "غادروا إسرائيل اليوم - إلى أي بلد ممكن".
فيما نقلت عن السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أنه "لا داعي للذعر، ولكن من يرغب بالمغادرة، فمن الأفضل أن يفعل ذلك عاجلا وليس آجلًا".
وعزت الصحيفة السبب إلى "المخاطر الأمنية"، وأن القرار اتُخذ في ضوء الحوادث الأمنية وتقييم الوضع الراهن.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم عام" مع الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا
أمس, 22:49 GMT
وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".
وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
