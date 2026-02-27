https://sarabic.ae/20260227/ترامب-لا-أسعى-لاستخدام-القوة-ضد-إيران-لكن-قد-يكون-ذلك-ضروريا-أحيانا-1110837471.html

ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا

ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استيائه من إيران، لكنه أضاف أنه من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات، اليوم الجمعة، بشأن برنامج طهران النووي. 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T18:25+0000

2026-02-27T18:25+0000

2026-02-27T18:25+0000

دونالد ترامب

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837310_0:34:1192:705_1920x0_80_0_0_502859efbbb9fc359a4af6a5181526c7.jpg

وقال في تصريحات للصحفيين قبيل زيارته لولاية تكساس، إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد مجددا على "ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا".وأضاف ترامب أنه "لا يرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكن قد يكون ذلك ضروريا في بعض الأحيان"، بحسب قوله.وتواصلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، خلال الأسبوع الحالي، وسط حشد عسكري أمريكي ضخم في المنطقة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت بعض موظفيها بمغادرة البلاد مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية، حتى إشعار آخر.وقالت إنه "قد نفرض ‌مزيدا من القيود ⁠على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس"، مضيفةً: "غادروا إسرائيل اليوم - إلى أي بلد ممكن".فيما نقلت عن السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أنه "لا داعي للذعر، ولكن من يرغب بالمغادرة، فمن الأفضل أن يفعل ذلك عاجلا وليس آجلًا".وعزت الصحيفة السبب إلى "المخاطر الأمنية"، وأن القرار اتُخذ في ضوء الحوادث الأمنية وتقييم الوضع الراهن.وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

https://sarabic.ae/20260227/الجيش-الإسرائيلي-نراقب-الوضع-في-إيران-عن-كثب-ولا-تغيير-في-تعليمات-الجبهة-الداخلية-1110828373.html

https://sarabic.ae/20260226/إيران-تعلن-التوصل-إلى-تفاهم-عام-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-معظم-القضايا-1110807456.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن