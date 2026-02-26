https://sarabic.ae/20260226/إيران-تعلن-التوصل-إلى-تفاهم-عام-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-معظم-القضايا-1110807456.html
إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم عام" مع الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال عراقجي لقناة "برس تي في" الإيرانية: "تمكّنا من تحديد العناصر الأساسية لاتفاق محتمل، وناقشناها. لا تزال هناك خلافات، لكن في معظم الحالات يوجد على الأقل فهم عام لكيفية حل القضايا".وأشار إلى أن الجانبين أجريا مفاوضات مكثفة ومفصلة، تم خلالها إحراز تقدم.كما أشاد بالدور الذي لعبه كل من بدر البوسعيدي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اللذين جرى عبرهما تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن غروسي أدى دورًا بنّاءً في الجوانب الفنية للنقاش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.وفي وقت سابق، الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم عام" مع الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن طهران وواشنطن توصلتا، خلال المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في جنيف، إلى "تفاهم عام" بشأن تسوية معظم القضايا المطروحة.
وقال عراقجي لقناة "برس تي في" الإيرانية: "تمكّنا من تحديد العناصر الأساسية لاتفاق محتمل، وناقشناها. لا تزال هناك خلافات، لكن في معظم الحالات يوجد على الأقل فهم عام لكيفية حل القضايا".
وأشار إلى أن الجانبين أجريا مفاوضات مكثفة ومفصلة، تم خلالها إحراز تقدم.
كما أشاد بالدور الذي لعبه كل من بدر البوسعيدي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اللذين جرى عبرهما تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن غروسي أدى دورًا بنّاءً في الجوانب الفنية للنقاش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وفي وقت سابق، الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة
بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".
وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.