الحرس الثوري الإيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها خلال ساعات

صرحت قيادة الحرس الثوري الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

رصد عسكري

وأفادت وكالة أنباء "نور" الإيرانية بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران، تزامن مع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، بحسب قيادة الجبهة الداخلية.وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو

