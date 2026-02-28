https://sarabic.ae/20260228/الحرس-الثوري-الإيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-على-الهجوم-الذي-استهدف-أراضيها-خلال-ساعات--عاجل-1110849544.html
الحرس الثوري الإيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها خلال ساعات
الحرس الثوري الإيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها خلال ساعات
سبوتنيك عربي
صرحت قيادة الحرس الثوري الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T08:01+0000
2026-02-28T08:01+0000
2026-02-28T08:25+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110485664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b461310973b83c26b69e9dfb1a4bda0.jpg
وأفادت وكالة أنباء "نور" الإيرانية بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران، تزامن مع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، بحسب قيادة الجبهة الداخلية.وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260228/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-صواريخ-إيرانية-وصافرات-الإنذار-تدوي-في-البلاد--عاجل-1110849683.html
https://sarabic.ae/20260228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بدء-الغارات-على-إيران---عاجل-1110848057.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110485664_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_50b7468f08786ef1318fcb206fcd07a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
الحرس الثوري الإيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها خلال ساعات
08:01 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 08:25 GMT 28.02.2026)
صرحت قيادة الحرس الثوري الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة.
وأفادت وكالة أنباء "نور" الإيرانية بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الأراضي الإسرائيلية.
ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران، تزامن مع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، بحسب قيادة الجبهة الداخلية.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره.
وقال ترامب في خطاب متلفز
: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".
وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.