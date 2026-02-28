https://sarabic.ae/20260228/إيران-تعلق-الدراسة-في-الجامعات-والمدارس-وسط-الرد-على-الأعمال-العدوانية--عاجل-1110853376.html
إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية
إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، تعليق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T09:51+0000
2026-02-28T09:51+0000
2026-02-28T10:00+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg
وقرر المجلس أيضا تقليص عمل الدوائر الحكومية إلى نصف طاقتها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة التطورات الأمنية الراهنة. وجاء في بيان صادر عن المجلس أن هذه الخطوات تأتي تزامناً مع بدء "الرد الحازم" على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية"، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت أراضي الجمهورية الإسلامية صباح اليوم السبت، والتي أدت إلى انفجارات في طهران ومدن أخرى، وسط إطلاق صواريخ إيرانية ردًا على ذلك نحو قواعد أمريكية في المنطقة.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260228/الحرس-الثوري-الإيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-على-الهجوم-الذي-استهدف-أراضيها-خلال-ساعات--عاجل-1110849544.html
https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو--1110849131.html
https://sarabic.ae/20260228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بدء-الغارات-على-إيران---عاجل-1110848057.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية
09:51 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:00 GMT 28.02.2026)
أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، تعليق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر.
وقرر المجلس أيضا تقليص عمل الدوائر الحكومية إلى نصف طاقتها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة التطورات الأمنية الراهنة
.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن هذه الخطوات تأتي تزامناً مع بدء "الرد الحازم" على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية"، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت أراضي الجمهورية الإسلامية صباح اليوم السبت، والتي أدت إلى انفجارات في طهران ومدن أخرى، وسط إطلاق صواريخ إيرانية ردًا على ذلك نحو قواعد أمريكية
في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني
.
وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.
وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا
، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.
ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.