إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية

إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، تعليق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقرر المجلس أيضا تقليص عمل الدوائر الحكومية إلى نصف طاقتها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة التطورات الأمنية الراهنة. وجاء في بيان صادر عن المجلس أن هذه الخطوات تأتي تزامناً مع بدء "الرد الحازم" على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية"، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت أراضي الجمهورية الإسلامية صباح اليوم السبت، والتي أدت إلى انفجارات في طهران ومدن أخرى، وسط إطلاق صواريخ إيرانية ردًا على ذلك نحو قواعد أمريكية في المنطقة.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

