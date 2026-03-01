https://sarabic.ae/20260301/إسرائيل-تعلن-جسرا-جويا-متواصلا-نحو-إيران-وتؤكد-مقتل-40-قائدا-في-ضربة-خاطفة-1110903641.html

إسرائيل تعلن جسرا جويا متواصلا نحو إيران وتؤكد مقتل 40 قائدا في ضربة خاطفة

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي سينشئ “جسراً جوياً متواصلاً” لتنفيذ ضربات مكثفة على أهداف وصفها بـ“تورنادو” في العاصمة الإيرانية، مشيراً إلى أن العمليات الجارية تستند إلى خطة صدّق عليها المستوى السياسي في إسرائيل.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية “قتلت 40 قائداً إيرانياً في دقيقة واحدة”، مضيفاً أن "القمة الأمنية الإيرانية جرى تصفيتها في الضربة الافتتاحية".وأوضح أن الجيش دمر عشرات أنظمة الدفاع في غرب ووسط إيران، إضافة إلى نصف مخزون إيران من الصواريخ، مؤكداً استمرار العملية العسكرية بحسم والاستعداد لشن مزيد من الهجمات على أهداف متعددة داخل الأراضي الإيرانية.وأشار المتحدث إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل خطراً وجودياً على إسرائيل، معتبراً أن طهران كانت قادرة على إنتاج مئات الصواريخ شهرياً بعد الحرب السابقة.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

