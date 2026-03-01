الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الإيرانية-مقتل-خامنئي-هجوم-إرهابي-وكابوس-حي-لقاتليه-للأبد-1110900467.html
الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد
الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، تعد "عملا إرهابيا وعدوانا غير... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T10:51+0000
2026-03-01T10:51+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110900277_0:85:2434:1454_1920x0_80_0_0_bda16545897c7a5d1e6899f234277e6f.jpg
ووصفت الوزارة في بيان لها، الهجوم بأنه "اعتداء على وحدة وسيادة إيران الوطنية، وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الجرائم تتحدى جميع المبادئ والأعراف الدولية".وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية: "عاش المرشد الأعلى، علي خامنئي، حياة زاخرة بالتقوى، وأحب إيران، وحافظ على استقلالها، وعارض الهيمنة الأجنبية، وعمل بلا كلل من أجل صمود بلادنا وقوتها". وتابعت: "أما المرحلة الأخيرة من حياته، والتي تمثلت في استشهاده بكرامة وشرف في العاشر من شهر رمضان، فقد جعلت منه أسطورة ملهمة في تاريخ إيران والإسلام، وسيبقى كابوسا حيا لقاتليه إلى الأبد".وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110900277_270:0:2434:1623_1920x0_80_0_0_852e90a8644e87a76b16e2176552af44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد

10:51 GMT 01.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leaderالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، تعد "عملا إرهابيا وعدوانا غير مسبوق".
ووصفت الوزارة في بيان لها، الهجوم بأنه "اعتداء على وحدة وسيادة إيران الوطنية، وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الجرائم تتحدى جميع المبادئ والأعراف الدولية".

وأكدت أن "ذكرى المرشد الأعلى ستظل خالدة، وملهِمة للشعب الإيراني والمسلمين في الدفاع عن العدالة والحرية والكرامة"، مشيرة إلى أن "الأمة الإيرانية ستواصل مسيرة الاستقلال والمقاومة بثبات، وأن الاستشهاد يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية التاريخية".

وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية: "عاش المرشد الأعلى، علي خامنئي، حياة زاخرة بالتقوى، وأحب إيران، وحافظ على استقلالها، وعارض الهيمنة الأجنبية، وعمل بلا كلل من أجل صمود بلادنا وقوتها".
وتابعت: "أما المرحلة الأخيرة من حياته، والتي تمثلت في استشهاده بكرامة وشرف في العاشر من شهر رمضان، فقد جعلت منه أسطورة ملهمة في تاريخ إيران والإسلام، وسيبقى كابوسا حيا لقاتليه إلى الأبد".
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
أمس, 15:57 GMT
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала