https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الإيرانية-مقتل-خامنئي-هجوم-إرهابي-وكابوس-حي-لقاتليه-للأبد-1110900467.html

الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد

الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، تعد "عملا إرهابيا وعدوانا غير... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T10:51+0000

2026-03-01T10:51+0000

2026-03-01T10:51+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110900277_0:85:2434:1454_1920x0_80_0_0_bda16545897c7a5d1e6899f234277e6f.jpg

ووصفت الوزارة في بيان لها، الهجوم بأنه "اعتداء على وحدة وسيادة إيران الوطنية، وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الجرائم تتحدى جميع المبادئ والأعراف الدولية".وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية: "عاش المرشد الأعلى، علي خامنئي، حياة زاخرة بالتقوى، وأحب إيران، وحافظ على استقلالها، وعارض الهيمنة الأجنبية، وعمل بلا كلل من أجل صمود بلادنا وقوتها". وتابعت: "أما المرحلة الأخيرة من حياته، والتي تمثلت في استشهاده بكرامة وشرف في العاشر من شهر رمضان، فقد جعلت منه أسطورة ملهمة في تاريخ إيران والإسلام، وسيبقى كابوسا حيا لقاتليه إلى الأبد".وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم