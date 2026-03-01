الخارجية الإيرانية: مقتل خامنئي "هجوم إرهابي" و"كابوس حي" لقاتليه للأبد
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leaderالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، تعد "عملا إرهابيا وعدوانا غير مسبوق".
ووصفت الوزارة في بيان لها، الهجوم بأنه "اعتداء على وحدة وسيادة إيران الوطنية، وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الجرائم تتحدى جميع المبادئ والأعراف الدولية".
وأكدت أن "ذكرى المرشد الأعلى ستظل خالدة، وملهِمة للشعب الإيراني والمسلمين في الدفاع عن العدالة والحرية والكرامة"، مشيرة إلى أن "الأمة الإيرانية ستواصل مسيرة الاستقلال والمقاومة بثبات، وأن الاستشهاد يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية التاريخية".
وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية: "عاش المرشد الأعلى، علي خامنئي، حياة زاخرة بالتقوى، وأحب إيران، وحافظ على استقلالها، وعارض الهيمنة الأجنبية، وعمل بلا كلل من أجل صمود بلادنا وقوتها".
وتابعت: "أما المرحلة الأخيرة من حياته، والتي تمثلت في استشهاده بكرامة وشرف في العاشر من شهر رمضان، فقد جعلت منه أسطورة ملهمة في تاريخ إيران والإسلام، وسيبقى كابوسا حيا لقاتليه إلى الأبد".
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.