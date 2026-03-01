https://sarabic.ae/20260301/نتنياهو-أصدرت-تعليمات-بمواصلة-الحملة-على-إيران-1110917399.html
نتنياهو: أصدرت تعليمات بمواصلة الحملة على إيران
نتنياهو: أصدرت تعليمات بمواصلة الحملة على إيران
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشدداً على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن...
وقال نتنياهو، في كلمة له، إنه "أصدر تعليمات بمواصلة العمليات ضد إيران"، مضيفاً أن "القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة، ووتيرة الضربات داخل الأراضي الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة".وأضاف أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن القضاء على المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب العشرات من كبار قادة إيران".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
