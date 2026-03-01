https://sarabic.ae/20260301/ترامب-نعرف-عدد-الأهداف-المتبقية-في-إيران-1110916533.html

ترامب: نعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران

ترامب: نعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران، في إشارة إلى سير العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "الأمور تسير على ما يرام"، معتبراً أن "النجاح الذي نحققه لا يُصدق".‏وأكد ترامب أنه ليس لديه أي قلق من أسعار النفط أو تأثر بإيقاف الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى "سقوط 48 قائدا إيرانيا دفعة واحدة والأمور تتحرك بسرعة"، على حد قوله.وأوضح أن "إيران كانت ستملك سلاحا نوويا خلال أسبوعين لولا ضرباتنا لمنشآتها النووية"، مؤكدا أنه ليس قلقا حيال أي شيء والأمور تسير على ما يرام.وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس السبت، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "شهادة المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة" ضد من أسماهم "طغاة العالم".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

