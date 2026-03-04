https://sarabic.ae/20260304/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-سكان-13-قرية-في-جنوب-لبنان-إخلائها-فورا--بيان-1111018424.html
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان 13 قرية جنوبي لبنان بـ"إخلائها فورا"
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان 13 قرية جنوبي لبنان بـ"إخلائها فورا"
سبوتنيك عربي
وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارًا لسكان 13 قرية في جنوب لبنان، بالخروج منها إلى مناطق مفتوحة، لتجنب خطر استهداف عناصر... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
الصحة اللبنانية: 10 قتلى و24 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية على البقاع"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية في إسرائيل
الأخبار
ar_EG
وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارًا لسكان 13 قرية في جنوب لبنان، بالخروج منها إلى مناطق مفتوحة، لتجنب خطر استهداف عناصر "حزب الله".
وقال أدرعي في بيان له على "تلغرام": "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها: البرامين، بيت ليف، ياطر، كفرا، صديقين، زبقين، جبل البطم، رشكنانية، دير عامص، قانا، مجدل زون، الشعيتية، الرمادية، أنشطة "حزب الله" تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة ولا ننوي المساس بكم".
وأضاف: "من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والابتعاد خارج القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".
وحذّر أدرعي من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".
وأعلن "حزب الله"، أمس الثلاثاء، استهدافه 11 موقعًا وآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.
وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، كما دمر 4 دبابات "ميركافا" في تلال كفرشوبا والسماقة والمطلة وكفركلا جنوبي لبنان، وقصف ثكنة "كيلع" الجنوبية في الجولان السوري المُحتل وقاعدة "راوية"، واستهدف موقع "معيان باروخ" في الجليل الأعلى، وقاعدة "نفح" في الجولان، وقاعدة "ميرون"، ومواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة "رامات دافيد" الجوية.
وأوضح "حزب الله"، في بياناته، أن الاستهدافات جاءت ردّا على الهجمات الإسرائيلية، التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين، بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان، خلال 3 أيام.