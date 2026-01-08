https://sarabic.ae/20260108/الرياضة-تضاهي-العلاج-النفسي-في-مكافحة-الاكتئاب-1109032266.html
الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب
الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب
سبوتنيك عربي
تشير مراجعة شاملة للدراسات العلمية المتخصصة إلى أن التمارين الرياضية تُخفف الاكتئاب بفعالية تُقارب فعالية العلاج النفسي، وبالمقارنة مع مضادات الاكتئاب، أظهرت... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T16:53+0000
2026-01-08T16:53+0000
2026-01-08T16:53+0000
مجتمع
علوم
رياضة
ممارسة التمارين الرياضة
الصحة
علاج الاكتئاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/89/1027568979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f3f445c2e59882880e9e64089857aac.jpg
ولا يزال الاكتئاب يُمثل تحديا صحيا عالميا كبيرا، حيث يُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويسهم بشكل كبير في الإعاقة، وتعدّ التمارين الرياضية خيارًا منخفض التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع، كما أنه يُحسّن الصحة البدنية، ما يجعله جذابا للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية على حدٍ سواء. وأجرى باحثون من جامعة لانكشاير التحليل، واستند إلى بيانات من 73 تجربة عشوائية مضبوطة شملت ما يقرب من 5000 بالغ تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب. وقد فحصت هذه الدراسات تأثير التمارين مقارنة بعدم تلقي أي علاج أو حالات الضبط، بالإضافة إلى العلاجات النفسية ومضادات الاكتئاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي". كانت الآثار الجانبية المُبلغ عنها غير شائعة، فقد يُصاب بعض المشاركين في برامج التمارين الرياضية بإصابات في العضلات أو المفاصل، بينما أبلغ من يتناولون مضادات الاكتئاب عن مشاكل دوائية شائعة، مثل التعب واضطرابات الجهاز الهضمي. يقول البروفيسور أندرو كليج، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن التمارين الرياضية تبدو خيارا آمنا ومتاحا للمساعدة في إدارة أعراض الاكتئاب، وهذا يدل على أن التمارين الرياضية فعّالة لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع، ومن المهم إيجاد أساليب رياضية يرغب الأفراد في الالتزام بها ويستطيعون الاستمرار عليها". لم يتم تقييم بعض الأنشطة، مثل اليوغا والتشي كونغ وتمارين التمدد، في هذا التحليل، وهي لا تزال مجالا للدراسات المستقبلية. وكما هو الحال مع نتائج أخرى، لا تزال الفوائد طويلة المدى غير مؤكدة بسبب محدودية فترة المتابعة. كذلك يحد صغرحجم التجارب من دقة النتائج، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية مضبوطة أكبر حجما وعالية الجودة لتحديد أفضل أنواع التمارين المناسبة.دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئابدراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
https://sarabic.ae/20251009/تطور-طرق-معالجة-الأكتئاب-من-العصور-الوسطى-الى-العصر-الحديث-دراسة-توضح-1105817889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/89/1027568979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2fbfd98b03fdc5fc7c6ba8063fea90ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, رياضة, ممارسة التمارين الرياضة, الصحة, علاج الاكتئاب
علوم, رياضة, ممارسة التمارين الرياضة, الصحة, علاج الاكتئاب
الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب
تشير مراجعة شاملة للدراسات العلمية المتخصصة إلى أن التمارين الرياضية تُخفف الاكتئاب بفعالية تُقارب فعالية العلاج النفسي، وبالمقارنة مع مضادات الاكتئاب، أظهرت التمارين الرياضية فوائد مماثلة.
ولا يزال الاكتئاب يُمثل تحديا صحيا عالميا كبيرا، حيث يُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويسهم بشكل كبير في الإعاقة، وتعدّ التمارين الرياضية خيارًا منخفض التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع، كما أنه يُحسّن الصحة البدنية، ما يجعله جذابا للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية على حدٍ سواء.
وأجرى باحثون من جامعة لانكشاير التحليل، واستند إلى بيانات من 73 تجربة عشوائية مضبوطة شملت ما يقرب من 5000 بالغ تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب. وقد فحصت هذه الدراسات تأثير التمارين مقارنة بعدم تلقي أي علاج أو حالات الضبط، بالإضافة إلى العلاجات النفسية ومضادات الاكتئاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي"
.
وأظهرت النتائج عموما أن التمارين أدت إلى انخفاض معتدل في أعراض الاكتئاب مقارنة بعدم تلقي أي علاج، وعند مقارنته بالعلاج النفسي، حقق التمرين تحسينات مماثلة، استنادًا إلى أدلة ذات موثوقية متوسطة من 10 تجارب، كما أشارت المقارنات مع مضادات الاكتئاب إلى تأثيرات مماثلة.
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT
كانت الآثار الجانبية المُبلغ عنها غير شائعة، فقد يُصاب بعض المشاركين في برامج التمارين الرياضية بإصابات في العضلات أو المفاصل، بينما أبلغ من يتناولون مضادات الاكتئاب عن مشاكل دوائية شائعة، مثل التعب واضطرابات الجهاز الهضمي.
يقول البروفيسور أندرو كليج، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن التمارين الرياضية تبدو خيارا آمنا ومتاحا للمساعدة في إدارة أعراض الاكتئاب، وهذا يدل على أن التمارين الرياضية فعّالة لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع، ومن المهم إيجاد أساليب رياضية يرغب الأفراد في الالتزام بها ويستطيعون الاستمرار عليها".
أيضا وجدت الدراسة أن التمارين الخفيفة إلى المتوسطة الشدة قد تكون أكثر فائدة من التمارين الشاقة، وارتبط تحسن أعراض الاكتئاب بشكل أكبر بإكمال ما بين 13 و36 جلسة تمارين، ولم يتفوق أي نوع من التمارين الرياضية بشكل واضح على غيره. ومع ذلك، بدت البرامج التي تجمع بين أنواع مختلفة من النشاط وتمارين المقاومة أكثر فعالية من التمارين الهوائية وحدها.
لم يتم تقييم بعض الأنشطة، مثل اليوغا والتشي كونغ وتمارين التمدد، في هذا التحليل، وهي لا تزال مجالا للدراسات المستقبلية. وكما هو الحال مع نتائج أخرى، لا تزال الفوائد طويلة المدى غير مؤكدة بسبب محدودية فترة المتابعة.
كذلك يحد صغرحجم التجارب من دقة النتائج، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية مضبوطة أكبر حجما وعالية الجودة لتحديد أفضل أنواع التمارين المناسبة.