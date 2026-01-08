https://sarabic.ae/20260108/الرياضة-تضاهي-العلاج-النفسي-في-مكافحة-الاكتئاب-1109032266.html

الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب

ولا يزال الاكتئاب يُمثل تحديا صحيا عالميا كبيرا، حيث يُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويسهم بشكل كبير في الإعاقة، وتعدّ التمارين الرياضية خيارًا منخفض التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع، كما أنه يُحسّن الصحة البدنية، ما يجعله جذابا للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية على حدٍ سواء. وأجرى باحثون من جامعة لانكشاير التحليل، واستند إلى بيانات من 73 تجربة عشوائية مضبوطة شملت ما يقرب من 5000 بالغ تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب. وقد فحصت هذه الدراسات تأثير التمارين مقارنة بعدم تلقي أي علاج أو حالات الضبط، بالإضافة إلى العلاجات النفسية ومضادات الاكتئاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي". كانت الآثار الجانبية المُبلغ عنها غير شائعة، فقد يُصاب بعض المشاركين في برامج التمارين الرياضية بإصابات في العضلات أو المفاصل، بينما أبلغ من يتناولون مضادات الاكتئاب عن مشاكل دوائية شائعة، مثل التعب واضطرابات الجهاز الهضمي. يقول البروفيسور أندرو كليج، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن التمارين الرياضية تبدو خيارا آمنا ومتاحا للمساعدة في إدارة أعراض الاكتئاب، وهذا يدل على أن التمارين الرياضية فعّالة لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع، ومن المهم إيجاد أساليب رياضية يرغب الأفراد في الالتزام بها ويستطيعون الاستمرار عليها". لم يتم تقييم بعض الأنشطة، مثل اليوغا والتشي كونغ وتمارين التمدد، في هذا التحليل، وهي لا تزال مجالا للدراسات المستقبلية. وكما هو الحال مع نتائج أخرى، لا تزال الفوائد طويلة المدى غير مؤكدة بسبب محدودية فترة المتابعة. كذلك يحد صغرحجم التجارب من دقة النتائج، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية مضبوطة أكبر حجما وعالية الجودة لتحديد أفضل أنواع التمارين المناسبة.دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئابدراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال

