الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260108/الرياضة-تضاهي-العلاج-النفسي-في-مكافحة-الاكتئاب-1109032266.html
الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب
الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب
سبوتنيك عربي
تشير مراجعة شاملة للدراسات العلمية المتخصصة إلى أن التمارين الرياضية تُخفف الاكتئاب بفعالية تُقارب فعالية العلاج النفسي، وبالمقارنة مع مضادات الاكتئاب، أظهرت... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T16:53+0000
2026-01-08T16:53+0000
مجتمع
علوم
رياضة
ممارسة التمارين الرياضة
الصحة
علاج الاكتئاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/89/1027568979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f3f445c2e59882880e9e64089857aac.jpg
ولا يزال الاكتئاب يُمثل تحديا صحيا عالميا كبيرا، حيث يُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويسهم بشكل كبير في الإعاقة، وتعدّ التمارين الرياضية خيارًا منخفض التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع، كما أنه يُحسّن الصحة البدنية، ما يجعله جذابا للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية على حدٍ سواء. وأجرى باحثون من جامعة لانكشاير التحليل، واستند إلى بيانات من 73 تجربة عشوائية مضبوطة شملت ما يقرب من 5000 بالغ تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب. وقد فحصت هذه الدراسات تأثير التمارين مقارنة بعدم تلقي أي علاج أو حالات الضبط، بالإضافة إلى العلاجات النفسية ومضادات الاكتئاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي". كانت الآثار الجانبية المُبلغ عنها غير شائعة، فقد يُصاب بعض المشاركين في برامج التمارين الرياضية بإصابات في العضلات أو المفاصل، بينما أبلغ من يتناولون مضادات الاكتئاب عن مشاكل دوائية شائعة، مثل التعب واضطرابات الجهاز الهضمي. يقول البروفيسور أندرو كليج، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن التمارين الرياضية تبدو خيارا آمنا ومتاحا للمساعدة في إدارة أعراض الاكتئاب، وهذا يدل على أن التمارين الرياضية فعّالة لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع، ومن المهم إيجاد أساليب رياضية يرغب الأفراد في الالتزام بها ويستطيعون الاستمرار عليها". لم يتم تقييم بعض الأنشطة، مثل اليوغا والتشي كونغ وتمارين التمدد، في هذا التحليل، وهي لا تزال مجالا للدراسات المستقبلية. وكما هو الحال مع نتائج أخرى، لا تزال الفوائد طويلة المدى غير مؤكدة بسبب محدودية فترة المتابعة. كذلك يحد صغرحجم التجارب من دقة النتائج، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية مضبوطة أكبر حجما وعالية الجودة لتحديد أفضل أنواع التمارين المناسبة.دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئابدراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
https://sarabic.ae/20251009/تطور-طرق-معالجة-الأكتئاب-من-العصور-الوسطى-الى-العصر-الحديث-دراسة-توضح-1105817889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/89/1027568979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2fbfd98b03fdc5fc7c6ba8063fea90ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, رياضة, ممارسة التمارين الرياضة, الصحة, علاج الاكتئاب
علوم, رياضة, ممارسة التمارين الرياضة, الصحة, علاج الاكتئاب

الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب

16:53 GMT 08.01.2026
© Fotolia / Yurok Aleksandrovichرياضة اليوغا
رياضة اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Fotolia / Yurok Aleksandrovich
تابعنا عبر
تشير مراجعة شاملة للدراسات العلمية المتخصصة إلى أن التمارين الرياضية تُخفف الاكتئاب بفعالية تُقارب فعالية العلاج النفسي، وبالمقارنة مع مضادات الاكتئاب، أظهرت التمارين الرياضية فوائد مماثلة.
ولا يزال الاكتئاب يُمثل تحديا صحيا عالميا كبيرا، حيث يُصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، ويسهم بشكل كبير في الإعاقة، وتعدّ التمارين الرياضية خيارًا منخفض التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع، كما أنه يُحسّن الصحة البدنية، ما يجعله جذابا للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية على حدٍ سواء.
وأجرى باحثون من جامعة لانكشاير التحليل، واستند إلى بيانات من 73 تجربة عشوائية مضبوطة شملت ما يقرب من 5000 بالغ تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب. وقد فحصت هذه الدراسات تأثير التمارين مقارنة بعدم تلقي أي علاج أو حالات الضبط، بالإضافة إلى العلاجات النفسية ومضادات الاكتئاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".

وأظهرت النتائج عموما أن التمارين أدت إلى انخفاض معتدل في أعراض الاكتئاب مقارنة بعدم تلقي أي علاج، وعند مقارنته بالعلاج النفسي، حقق التمرين تحسينات مماثلة، استنادًا إلى أدلة ذات موثوقية متوسطة من 10 تجارب، كما أشارت المقارنات مع مضادات الاكتئاب إلى تأثيرات مماثلة.

يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT
كانت الآثار الجانبية المُبلغ عنها غير شائعة، فقد يُصاب بعض المشاركين في برامج التمارين الرياضية بإصابات في العضلات أو المفاصل، بينما أبلغ من يتناولون مضادات الاكتئاب عن مشاكل دوائية شائعة، مثل التعب واضطرابات الجهاز الهضمي.
يقول البروفيسور أندرو كليج، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن التمارين الرياضية تبدو خيارا آمنا ومتاحا للمساعدة في إدارة أعراض الاكتئاب، وهذا يدل على أن التمارين الرياضية فعّالة لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع، ومن المهم إيجاد أساليب رياضية يرغب الأفراد في الالتزام بها ويستطيعون الاستمرار عليها".

أيضا وجدت الدراسة أن التمارين الخفيفة إلى المتوسطة الشدة قد تكون أكثر فائدة من التمارين الشاقة، وارتبط تحسن أعراض الاكتئاب بشكل أكبر بإكمال ما بين 13 و36 جلسة تمارين، ولم يتفوق أي نوع من التمارين الرياضية بشكل واضح على غيره. ومع ذلك، بدت البرامج التي تجمع بين أنواع مختلفة من النشاط وتمارين المقاومة أكثر فعالية من التمارين الهوائية وحدها.

صداقة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
تطور طرق معالجة الاكتئاب من العصور الوسطى إلى العصر الحديث... دراسة توضح
9 أكتوبر 2025, 22:02 GMT
لم يتم تقييم بعض الأنشطة، مثل اليوغا والتشي كونغ وتمارين التمدد، في هذا التحليل، وهي لا تزال مجالا للدراسات المستقبلية. وكما هو الحال مع نتائج أخرى، لا تزال الفوائد طويلة المدى غير مؤكدة بسبب محدودية فترة المتابعة.
كذلك يحد صغرحجم التجارب من دقة النتائج، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية مضبوطة أكبر حجما وعالية الجودة لتحديد أفضل أنواع التمارين المناسبة.
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала