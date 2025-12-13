https://sarabic.ae/20251213/دراسة-اكتئاب-الوالدين-يؤثر-على-دماغ-الأطفال-ويزيد-خطر-إصابتهم-بالاكتئاب--1108134508.html
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة، أجرتها جامعة بينغهامتون الأمريكية، أن أعراض الاكتئاب لدى الوالدين، خاصة فقدان الاهتمام أو المتعة (الأنهيدونيا)، تؤثر مباشرة على استجابة... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T19:02+0000
2025-12-13T19:02+0000
2025-12-13T19:02+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/75/1035537551_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d61c84172dc2c9026cd7997fd5face07.jpg
وشملت الدراسة، التي نشرت في فبراير 2026 بمجلة "Journal of Experimental Child Psychology" المتخصصة في علم نفس الطفل، أكثر من 200 عائلة متنوعة عرقياً، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً، بحسب ما ذكر موقع "هيلث داي". وأظهرت النتائج أن الأعراض الأنهيدونية لدى الوالدين هي المسؤولة الرئيسية عن هذا التأثير، أكثر من الأعراض الاكتئابية الأخرى.وأكد الباحثون أن ارتفاع الخطر لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالاكتئاب، لكنه يدعو إلى التدخل المبكر، مثل مراقبة سلوك الطفل وعدم استجابته العاطفية الطبيعية للمواقف، وعلاج المشكلات النفسية لدى الوالدين بأسرع وقت. يُذكر أن الاكتئاب اضطراب نفسي شائع يتميز بالحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، تغيرات في الشهية والنوم، التعب، وصعوبات في التركيز واتخاذ القرارات، مما يؤثر على المزاج والتفكير والسلوك.
https://sarabic.ae/20251202/دراسة-الاستخدام-السريري-لـغاز-الضحك-قد-يكون-علاجا-للاكتئاب-1107753000.html
https://sarabic.ae/20251115/دراسة-تغريد-الطيور-علاج-طبيعي-لتحسين-الحالة-النفسية-ومكافحة-الاكتئاب--1107139913.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/75/1035537551_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_1dac01b0712379361d2ffa85748f7fae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة، أجرتها جامعة بينغهامتون الأمريكية، أن أعراض الاكتئاب لدى الوالدين، خاصة فقدان الاهتمام أو المتعة (الأنهيدونيا)، تؤثر مباشرة على استجابة دماغ الأطفال للتغذية الراجعة الإيجابية والسلبية، مما يقلل من تفاعلهم مع الأحداث المفرحة أو المحزنة، ويزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب.
وشملت الدراسة، التي نشرت في فبراير 2026 بمجلة "Journal of Experimental Child Psychology" المتخصصة في علم نفس الطفل، أكثر من 200 عائلة متنوعة عرقياً، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً، بحسب ما ذكر موقع
"هيلث داي".
وأظهرت النتائج أن الأعراض الأنهيدونية لدى الوالدين هي المسؤولة الرئيسية عن هذا التأثير، أكثر من الأعراض الاكتئابية
الأخرى.
وقال الباحث الرئيسي براندون غيب، مدير معهد اضطرابات المزاج في الجامعة: "يبدو أن تجارب الوالدين مع الأنهيدونيا هي العامل الرئيسي في تأثير الاكتئاب على استجابة دماغ الأطفال، حيث يصبحون أقل تفاعلاً مع الإيجابيات والسلبيات في محيطهم".
وأكد الباحثون أن ارتفاع الخطر لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالاكتئاب
، لكنه يدعو إلى التدخل المبكر، مثل مراقبة سلوك الطفل وعدم استجابته العاطفية الطبيعية للمواقف، وعلاج المشكلات النفسية لدى الوالدين بأسرع وقت.
يُذكر أن الاكتئاب اضطراب نفسي شائع يتميز بالحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، تغيرات في الشهية والنوم، التعب، وصعوبات في التركيز واتخاذ القرارات، مما يؤثر على المزاج والتفكير والسلوك.