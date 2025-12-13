عربي
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
وشملت الدراسة، التي نشرت في فبراير 2026 بمجلة "Journal of Experimental Child Psychology" المتخصصة في علم نفس الطفل، أكثر من 200 عائلة متنوعة عرقياً، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً، بحسب ما ذكر موقع "هيلث داي". وأظهرت النتائج أن الأعراض الأنهيدونية لدى الوالدين هي المسؤولة الرئيسية عن هذا التأثير، أكثر من الأعراض الاكتئابية الأخرى.وأكد الباحثون أن ارتفاع الخطر لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالاكتئاب، لكنه يدعو إلى التدخل المبكر، مثل مراقبة سلوك الطفل وعدم استجابته العاطفية الطبيعية للمواقف، وعلاج المشكلات النفسية لدى الوالدين بأسرع وقت. يُذكر أن الاكتئاب اضطراب نفسي شائع يتميز بالحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، تغيرات في الشهية والنوم، التعب، وصعوبات في التركيز واتخاذ القرارات، مما يؤثر على المزاج والتفكير والسلوك.
كشفت دراسة علمية حديثة، أجرتها جامعة بينغهامتون الأمريكية، أن أعراض الاكتئاب لدى الوالدين، خاصة فقدان الاهتمام أو المتعة (الأنهيدونيا)، تؤثر مباشرة على استجابة دماغ الأطفال للتغذية الراجعة الإيجابية والسلبية، مما يقلل من تفاعلهم مع الأحداث المفرحة أو المحزنة، ويزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب.
وشملت الدراسة، التي نشرت في فبراير 2026 بمجلة "Journal of Experimental Child Psychology" المتخصصة في علم نفس الطفل، أكثر من 200 عائلة متنوعة عرقياً، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً، بحسب ما ذكر موقع "هيلث داي".
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مجتمع
دراسة: الاستخدام السريري لـ"غاز الضحك" قد يكون علاجا للاكتئاب
2 ديسمبر, 21:14 GMT
وأظهرت النتائج أن الأعراض الأنهيدونية لدى الوالدين هي المسؤولة الرئيسية عن هذا التأثير، أكثر من الأعراض الاكتئابية الأخرى.
وقال الباحث الرئيسي براندون غيب، مدير معهد اضطرابات المزاج في الجامعة: "يبدو أن تجارب الوالدين مع الأنهيدونيا هي العامل الرئيسي في تأثير الاكتئاب على استجابة دماغ الأطفال، حيث يصبحون أقل تفاعلاً مع الإيجابيات والسلبيات في محيطهم".
طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مجتمع
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب
15 نوفمبر, 14:55 GMT
وأكد الباحثون أن ارتفاع الخطر لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالاكتئاب، لكنه يدعو إلى التدخل المبكر، مثل مراقبة سلوك الطفل وعدم استجابته العاطفية الطبيعية للمواقف، وعلاج المشكلات النفسية لدى الوالدين بأسرع وقت.
يُذكر أن الاكتئاب اضطراب نفسي شائع يتميز بالحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، تغيرات في الشهية والنوم، التعب، وصعوبات في التركيز واتخاذ القرارات، مما يؤثر على المزاج والتفكير والسلوك.
