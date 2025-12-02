https://sarabic.ae/20251202/دراسة-الاستخدام-السريري-لـغاز-الضحك-قد-يكون-علاجا-للاكتئاب-1107753000.html

دراسة: الاستخدام السريري لـ"غاز الضحك" قد يكون علاجا للاكتئاب

دراسة: الاستخدام السريري لـ"غاز الضحك" قد يكون علاجا للاكتئاب

كشفت دراسة علمية بريطانية أن غاز أكسيد النيتروز، المعروف شعبيًا بـ"غاز الضحك"، يمكن أن يُشكّل علاجًا سريع المفعول للاكتئاب، خاصة لدى المرضى الذين لم يستجيبوا... 02.12.2025

قاد الباحثون من جامعة برمنجهام هذه الدراسة، التي نُشرت في دورية eBioMedicine، وأكدت أن المرضى المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد، بما في ذلك حالات الاكتئاب المقاوم للعلاج، شهدوا تحسنًا ملحوظًا وسريعًا في أعراضهم بعد جلسات علاج قصيرة بالغاز، بحسب ماذكر موقع "مدسكيب". ويُعد هذا التحليل أكبر دمج عالمي لبيانات التجارب السريرية في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من العلاجات السريعة، بعكس الأدوية التقليدية التي تحتاج أسابيع لتظهر فعاليتها. يُستخدم أكسيد النيتروز تقليديًا كمسكن ألم في الإجراءات الطبية، مثل طب الأسنان والعمليات القصيرة، حيث يُمنح شعورًا بالاسترخاء دون فقدان الوعي الكامل. وأوضحت الدراسة أنه يُمثّل خيارًا علاجيًا فعالًا للبالغين الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو المقاوم للعلاج، وهو حالة لا يستجيب فيها المريض لمحاولتين علاجيتين منفصلتين بمضادات الاكتئاب. ويُؤثر هذا النوع على نحو 48% من مرضى الاكتئاب في المملكة المتحدة، الذين يعانون من غياب الاستجابة الملموسة، مما يجعل البحث عن بدائل سريعة أمرًا حاسمًا. أجرى الباحثون تحليلًا منهجيًا لسبع تجارب سريرية وأربع أوراق بروتوكول بحثي من فرق دولية، تركز على استخدامه في علاج الاكتئاب الشديد والمقاوم والثنائي القطب. وركز التقييم على مستويات التحسن في الأعراض، وتركيز الجرعة، واستمرارية التأثير، بالإضافة إلى السلامة الجسدية والنفسية.أما الجرعات المتكررة عبر أسابيع، فقد حققت تحسنًا أكثر استدامة، مما يُشير إلى أن المعالجة المتعددة هي الاستراتيجية الأمثل للحفاظ على الفائدة. وفسرت الدراسة آلية عمل الغاز باستهدافه مستقبلات الجلوتامات، مشابهًا لدواء الكيتامين الفعّال سريعًا في تحسين المزاج، مما يفسّر التحسن السريع. وأكد الباحثون أن هذا التقارب يجعل أكسيد النيتروز خيارًا واعدًا في فئة العلاجات السريعة، مدعومًا بتاريخه الطبي الطويل في تسكين الألم. وأضافت: "تجمع الدراسة أفضل الأدلة المتاحة لتقييم فاعلية أكسيد النيتروز، مما يمنح المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الشديد بصيص أمل جديد في بديل علاجي سريع التأثير، وتمثّل أساسًا لتجارب مستقبلية أكثر توسعًا لبناء بروتوكولات دقيقة حول الجرعات وتكرارها". رغم قوة الدليل على التحسن قصير المدى في المزاج، أشارت الدراسة إلى محدودية عدد التجارب، مما يُسبّب اختلافات في قياس الأعراض وتوقيت التقييمات. فيما يتعلق بالسلامة، سجّل بعض المرضى أعراضًا عابرة مثل الغثيان والدوار والصداع، اختفت سريعًا دون تدخل، مع زيادة الاحتمال عند تركيز 50%. ولم تُسجّل مخاوف أمنية قصيرة المدى في التجارب، لكن الدراسات المستقبلية مطلوبة لتقييم السلامة طويلة الأمد. وأشاد ستيفن مارواها، أستاذ الطب النفسي بجامعة برمنجهام والمؤلف الرئيسي: "المرضى الذين يفشلون في الاستجابة للعلاجات التقليدية غالبًا ما يفقدون الأمل في التعافي، وهذه الفئة بحاجة ماسة إلى خيارات جديدة وفاعلة". وأكد: "تبرز نتائج الدراسة الحاجة الملحة إلى تطوير علاجات مساندة يمكن دمجها مع مسارات العلاج الحالية لتعزيز فرص التحكم في أعراض الاكتئاب". يعمل الفريق حاليًا على أول تجربة سريرية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة لتقييم سلامة وفاعلية الغاز في بيئة الرعاية الواقعية، مع توقّع أن تساعد النتائج في دمجه داخل النظام الصحي وتوسيع خيارات المرضى غير المستفيدين من الأساليب التقليدية. واختتمت الدراسة بتأكيد أن أكسيد النيتروز، عند استخدامه سريريًا تحت إشراف طبي متخصص، يمكن أن يُغيّر مسار علاج الاكتئاب، مفتحًا الطريق أمام شبكة من التجارب المتقدمة قد تجعله جزءًا ثابتًا من بروتوكولات العلاج في السنوات المقبلة، خاصة لمن فشلت فيه العلاجات التقليدية.

