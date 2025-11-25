https://sarabic.ae/20251125/دراسة-توضح-العلاقة-بين-المعادن-الغذائية-والاكتئاب--1107483427.html
دراسة توضح العلاقة بين المعادن الغذائية والاكتئاب
أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة شيان جياوتونغ في الصين، ونُشرت في مجلة "Journal of Affective Disorders"، بأن بعض المعادن الغذائية قد تلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من الاكتئاب وغيره من اضطرابات الصحة العقلية، متجاوزة التركيز السابق على البوتاسيوم وحده.
ركزت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف شخص من "البنك الحيوي البريطاني"، جميعهم خالون من التشخيصات النفسية في بداية الدراسة، وشملت 12 معدنا غذائيًا و6 اضطرابات نفسية، وفقا لما نشره موقع "ساي بوست" العلمي. تم متابعة المشاركين لـ13 عامًا، مع تقييم استهلاكهم اليومي عبر استبيانات متعددة. كما أشارت إلى أن المنغنيز يخفض خطر الانتحار بنسبة 33%، بينما يقلل الزنك من خطر اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 57% عند الاستهلاك العالي. على الجانب الآخر، ربط الاستهلاك المرتفع للكالسيوم بزيادة خطر الاكتئاب بنسبة 10.4% والقلق بنسبة 15.4%. وأبرزت الدراسة أن التأثيرات الوقائية للحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم أكثر وضوحًا لدى النساء مقارنة بالرجال، وأقوى لدى من هم دون 55 عامًا. أوضح الباحثون أن الأمراض المزمنة قد تعيق فاعلية هذه المعادن، إذ فقدت بعض النتائج دلالتها الإحصائية بعد استبعاد المصابين بها، مثل العلاقة بين الكالسيوم والاكتئاب. وأضافوا: "ضمان استهلاك المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز ضمن المستويات الموصى بها قد يوفر وسيلة عملية للحد من اضطرابات المزاج". أما هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فتشير إلى الكميات اليومية الموصى بها: الحديد 8.7-14.8 ملغ حسب الجنس والعمر، المغنيسيوم 270-300 ملغ، السيلينيوم 60-75 ميكروغرام، والكالسيوم 700 ملغ يوميًا، مع الحصول على المنغنيز من النظام الغذائي. وتوجد هذه المعادن في اللحوم الحمراء والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية ومنتجات الألبان والأسماك.
دراسة توضح العلاقة بين المعادن الغذائية والاكتئاب
أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة شيان جياوتونغ في الصين، ونُشرت في مجلة "Journal of Affective Disorders"، بأن بعض المعادن الغذائية قد تلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من الاكتئاب وغيره من اضطرابات الصحة العقلية، متجاوزة التركيز السابق على البوتاسيوم وحده.
ركزت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف شخص من "البنك الحيوي البريطاني"، جميعهم خالون من التشخيصات النفسية في بداية الدراسة، وشملت 12 معدنا غذائيًا و6 اضطرابات نفسية، وفقا لما نشره موقع
"ساي بوست" العلمي.
تم متابعة المشاركين لـ13 عامًا، مع تقييم استهلاكهم اليومي عبر استبيانات متعددة.
كشفت النتائج عن ارتباط الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تتراوح بين 9.5% و12%.
كما أشارت إلى أن المنغنيز يخفض خطر الانتحار
بنسبة 33%، بينما يقلل الزنك من خطر اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 57% عند الاستهلاك العالي.
على الجانب الآخر، ربط الاستهلاك المرتفع للكالسيوم بزيادة خطر الاكتئاب بنسبة 10.4% والقلق بنسبة 15.4%.
وأبرزت الدراسة أن التأثيرات الوقائية للحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم أكثر وضوحًا لدى النساء مقارنة بالرجال، وأقوى لدى من هم دون 55 عامًا.
أوضح الباحثون أن الأمراض المزمنة قد تعيق فاعلية هذه المعادن، إذ فقدت بعض النتائج دلالتها الإحصائية بعد استبعاد المصابين بها، مثل العلاقة بين الكالسيوم والاكتئاب
.
وقال الفريق البحثي: "إن تناول كميات كافية من الحديد والسيلينيوم والمنغنيز قد يقلل من خطر الاضطرابات العقلية الشائعة، بينما قد يزيد الكالسيوم من خطر الاكتئاب والقلق، ما يبرز أهمية التوازن الغذائي".
وأضافوا: "ضمان استهلاك المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز ضمن المستويات الموصى بها قد يوفر وسيلة عملية للحد من اضطرابات المزاج".
أما هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فتشير إلى الكميات اليومية الموصى بها: الحديد 8.7-14.8 ملغ حسب الجنس والعمر، المغنيسيوم 270-300 ملغ، السيلينيوم 60-75 ميكروغرام، والكالسيوم 700 ملغ يوميًا، مع الحصول على المنغنيز من النظام الغذائي
.
وتوجد هذه المعادن في اللحوم الحمراء والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية ومنتجات الألبان والأسماك.