https://sarabic.ae/20251125/دراسة-توضح-العلاقة-بين-المعادن-الغذائية-والاكتئاب--1107483427.html

دراسة توضح العلاقة بين المعادن الغذائية والاكتئاب

دراسة توضح العلاقة بين المعادن الغذائية والاكتئاب

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة شيان جياوتونغ في الصين، ونُشرت في مجلة "Journal of Affective Disorders"، بأن بعض المعادن الغذائية قد تلعب دورًا حاسمًا في... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T15:04+0000

2025-11-25T15:04+0000

2025-11-25T15:13+0000

مجتمع

منوعات

الصين

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103784/31/1037843156_0:127:1272:843_1920x0_80_0_0_ba172007fc7466aa50929c4f0348d826.jpg

ركزت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف شخص من "البنك الحيوي البريطاني"، جميعهم خالون من التشخيصات النفسية في بداية الدراسة، وشملت 12 معدنا غذائيًا و6 اضطرابات نفسية، وفقا لما نشره موقع "ساي بوست" العلمي. تم متابعة المشاركين لـ13 عامًا، مع تقييم استهلاكهم اليومي عبر استبيانات متعددة. كما أشارت إلى أن المنغنيز يخفض خطر الانتحار بنسبة 33%، بينما يقلل الزنك من خطر اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 57% عند الاستهلاك العالي. على الجانب الآخر، ربط الاستهلاك المرتفع للكالسيوم بزيادة خطر الاكتئاب بنسبة 10.4% والقلق بنسبة 15.4%. وأبرزت الدراسة أن التأثيرات الوقائية للحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم أكثر وضوحًا لدى النساء مقارنة بالرجال، وأقوى لدى من هم دون 55 عامًا. أوضح الباحثون أن الأمراض المزمنة قد تعيق فاعلية هذه المعادن، إذ فقدت بعض النتائج دلالتها الإحصائية بعد استبعاد المصابين بها، مثل العلاقة بين الكالسيوم والاكتئاب. وأضافوا: "ضمان استهلاك المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز ضمن المستويات الموصى بها قد يوفر وسيلة عملية للحد من اضطرابات المزاج". أما هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فتشير إلى الكميات اليومية الموصى بها: الحديد 8.7-14.8 ملغ حسب الجنس والعمر، المغنيسيوم 270-300 ملغ، السيلينيوم 60-75 ميكروغرام، والكالسيوم 700 ملغ يوميًا، مع الحصول على المنغنيز من النظام الغذائي. وتوجد هذه المعادن في اللحوم الحمراء والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية ومنتجات الألبان والأسماك.

https://sarabic.ae/20251124/دراسة-ميلك-لتناول-هذا-الغذاء-قد-يتنبأ-باحتمالية-إصابتك-بالخرف-1107453726.html

https://sarabic.ae/20251122/دراسة-استخدام-الهاتف-ليلا-قد-يزيد-خطر-الأفكار-الانتحارية-1107399970.html

https://sarabic.ae/20251120/دراسة-توضح-كيف-ترى-الحيوانات-العالم-1107338968.html

الصين

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصين, بريطانيا