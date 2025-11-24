https://sarabic.ae/20251124/دراسة-ميلك-لتناول-هذا-الغذاء-قد-يتنبأ-باحتمالية-إصابتك-بالخرف-1107453726.html
دراسة: ميلك لتناول هذا الغذاء قد يتنبأ باحتمالية إصابتك بالخرف
كشفت دراسة يابانية حديثة أن تناول الجبن ولو مرة واحدة أسبوعيًا قد يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف لدى كبار السن، حيث سجلت نسبة الإصابة 3.4% فقط بين من يتناولون
الباحثون في جامعة "نيمي" تابعوا الحالة الصحية لنحو 7914 شخصًا في سن 65 عامًا فأكثر على مدى ثلاث سنوات، ونشروا نتائجهم في مجلة Nutrients بدعم من شركة الأغذية اليابانية "ميجي"، وفقا لما نشره موقع "ساينس أليرت". ورغم أن الدراسة تؤكد وجود ارتباط وليس علاقة سببية مؤكدة، فإن الباحثين أخذوا في الحسبان عوامل كثيرة قد تؤثر على الخرف مثل العمر والجنس والتعليم والدخل، ووجدوا أن من لا يتناولون الجبن غالبًا ما يتبعون أنظمة غذائية أقل صحة بشكل عام، لكن الفائدة الوقائية المحتملة للجبن استمرت حتى بعد تعديل هذه العوامل. وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ظل تصنيف الأمم المتحدة للخرف كأولوية صحية عالمية، مع وجود أكثر من 50 مليون مصاب حاليًا، وتوقعات بزيادة كبيرة في الأعداد مع شيخوخة السكان، وهو تحدٍ كبير تواجهه اليابان باعتبارها من أكثر دول العالم تقدمًا في العمر.
كشفت دراسة يابانية حديثة أن تناول الجبن ولو مرة واحدة أسبوعيًا قد يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف لدى كبار السن، حيث سجلت نسبة الإصابة 3.4% فقط بين من يتناولون الجبن مقابل 4.5% بين غير المتناولين، أي ما يعني تجنب 10 إلى 11 حالة إضافية من الخرف لكل 1000 شخص.
الباحثون في جامعة "نيمي" تابعوا الحالة الصحية لنحو 7914 شخصًا في سن 65 عامًا فأكثر على مدى ثلاث سنوات، ونشروا نتائجهم في مجلة Nutrients بدعم من شركة الأغذية اليابانية "ميجي"، وفقا لما نشره موقع
"ساينس أليرت".
وأوضح الباحث الرئيسي سيونجوون جونج وزملاؤه أن الفارق ليس كبيرًا على مستوى الفرد، لكنه قد يكون له تأثير ملحوظ على مستوى السكان، خاصة في دول مثل اليابان حيث يظل استهلاك الجبن منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الغربية.
ورغم أن الدراسة تؤكد وجود ارتباط وليس علاقة سببية مؤكدة، فإن الباحثين أخذوا في الحسبان عوامل كثيرة قد تؤثر على الخرف
مثل العمر والجنس والتعليم والدخل، ووجدوا أن من لا يتناولون الجبن غالبًا ما يتبعون أنظمة غذائية أقل صحة بشكل عام، لكن الفائدة الوقائية المحتملة للجبن استمرت حتى بعد تعديل هذه العوامل.
وأرجع العلماء هذا التأثير الإيجابي المحتمل إلى احتواء الجبن على فيتامين K، والبكتيريا النافعة للأمعاء، بالإضافة إلى فوائد منتجات الألبان المخمرة المعروفة لصحة القلب والأوعية الدموية، وهي عوامل ترتبط بدورها بتقليل مخاطر الخرف.
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ظل تصنيف الأمم المتحدة للخرف كأولوية صحية عالمية، مع وجود أكثر من 50 مليون مصاب حاليًا، وتوقعات بزيادة كبيرة في الأعداد مع شيخوخة
السكان، وهو تحدٍ كبير تواجهه اليابان باعتبارها من أكثر دول العالم تقدمًا في العمر.