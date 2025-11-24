عربي
دراسة: ميلك لتناول هذا الغذاء قد يتنبأ باحتمالية إصابتك بالخرف
دراسة: ميلك لتناول هذا الغذاء قد يتنبأ باحتمالية إصابتك بالخرف
دراسة: ميلك لتناول هذا الغذاء قد يتنبأ باحتمالية إصابتك بالخرف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة يابانية حديثة أن تناول الجبن ولو مرة واحدة أسبوعيًا قد يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف لدى كبار السن، حيث سجلت نسبة الإصابة 3.4% فقط بين من يتناولون... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T19:39+0000
2025-11-24T19:39+0000
مجتمع
منوعات
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a73cb180774c43091131a721c3d2add0.jpg
الباحثون في جامعة "نيمي" تابعوا الحالة الصحية لنحو 7914 شخصًا في سن 65 عامًا فأكثر على مدى ثلاث سنوات، ونشروا نتائجهم في مجلة Nutrients بدعم من شركة الأغذية اليابانية "ميجي"، وفقا لما نشره موقع "ساينس أليرت". ورغم أن الدراسة تؤكد وجود ارتباط وليس علاقة سببية مؤكدة، فإن الباحثين أخذوا في الحسبان عوامل كثيرة قد تؤثر على الخرف مثل العمر والجنس والتعليم والدخل، ووجدوا أن من لا يتناولون الجبن غالبًا ما يتبعون أنظمة غذائية أقل صحة بشكل عام، لكن الفائدة الوقائية المحتملة للجبن استمرت حتى بعد تعديل هذه العوامل. وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ظل تصنيف الأمم المتحدة للخرف كأولوية صحية عالمية، مع وجود أكثر من 50 مليون مصاب حاليًا، وتوقعات بزيادة كبيرة في الأعداد مع شيخوخة السكان، وهو تحدٍ كبير تواجهه اليابان باعتبارها من أكثر دول العالم تقدمًا في العمر.
دراسة: ميلك لتناول هذا الغذاء قد يتنبأ باحتمالية إصابتك بالخرف

19:39 GMT 24.11.2025
كشفت دراسة يابانية حديثة أن تناول الجبن ولو مرة واحدة أسبوعيًا قد يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف لدى كبار السن، حيث سجلت نسبة الإصابة 3.4% فقط بين من يتناولون الجبن مقابل 4.5% بين غير المتناولين، أي ما يعني تجنب 10 إلى 11 حالة إضافية من الخرف لكل 1000 شخص.
الباحثون في جامعة "نيمي" تابعوا الحالة الصحية لنحو 7914 شخصًا في سن 65 عامًا فأكثر على مدى ثلاث سنوات، ونشروا نتائجهم في مجلة Nutrients بدعم من شركة الأغذية اليابانية "ميجي"، وفقا لما نشره موقع "ساينس أليرت".
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
دراسة: الإقلاع عن التدخين بعد الـ40 يقلل خطر الخرف ويحمي الذاكرة
15 أكتوبر, 15:56 GMT
وأوضح الباحث الرئيسي سيونجوون جونج وزملاؤه أن الفارق ليس كبيرًا على مستوى الفرد، لكنه قد يكون له تأثير ملحوظ على مستوى السكان، خاصة في دول مثل اليابان حيث يظل استهلاك الجبن منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الغربية.
ورغم أن الدراسة تؤكد وجود ارتباط وليس علاقة سببية مؤكدة، فإن الباحثين أخذوا في الحسبان عوامل كثيرة قد تؤثر على الخرف مثل العمر والجنس والتعليم والدخل، ووجدوا أن من لا يتناولون الجبن غالبًا ما يتبعون أنظمة غذائية أقل صحة بشكل عام، لكن الفائدة الوقائية المحتملة للجبن استمرت حتى بعد تعديل هذه العوامل.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
مجتمع
دراسة: امتلاك هدف في الحياة يقلل مخاطر الإصابة بالخرف
7 أكتوبر, 13:35 GMT
وأرجع العلماء هذا التأثير الإيجابي المحتمل إلى احتواء الجبن على فيتامين K، والبكتيريا النافعة للأمعاء، بالإضافة إلى فوائد منتجات الألبان المخمرة المعروفة لصحة القلب والأوعية الدموية، وهي عوامل ترتبط بدورها بتقليل مخاطر الخرف.
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ظل تصنيف الأمم المتحدة للخرف كأولوية صحية عالمية، مع وجود أكثر من 50 مليون مصاب حاليًا، وتوقعات بزيادة كبيرة في الأعداد مع شيخوخة السكان، وهو تحدٍ كبير تواجهه اليابان باعتبارها من أكثر دول العالم تقدمًا في العمر.
