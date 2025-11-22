دراسة: استخدام الهاتف ليلا قد يزيد خطر الأفكار الانتحارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-استخدام-الهاتف-ليلا-قد-يزيد-خطر-الأفكار-الانتحارية-1107399970.html
دراسة: استخدام الهاتف ليلا قد يزيد خطر الأفكار الانتحارية
دراسة: استخدام الهاتف ليلا قد يزيد خطر الأفكار الانتحارية
سبوتنيك عربي
حذّرت دراسة حديثة من أن تصفّح الهاتف الذكي في ساعات الليل المتأخرة، خاصة بين الحادية عشرة مساءً والواحدة بعد منتصف الليل، قد يزيد بشكل ملحوظ من شدة الأفكار... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T15:05+0000
2025-11-22T15:05+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100640147_0:112:1300:843_1920x0_80_0_0_39a3ca176fbe81da6fe21865b613cf39.jpg
الدراسة التي نُشرت في دورية "جاما نتورك أوبن" وأبرزها موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي، رصدت سلوك 79 بالغاً يعانون من أفكار انتحارية حديثة على مدى 28 يوماً، باستخدام تقنية غير مسبوقة: التقاط صورة لشاشة هواتفهم كل 5 ثوانٍ أثناء الاستخدام، فجمعت أكثر من 7.5 مليون لقطة شاشة. وكلما طالت الفترة بين جلسات استخدام الهاتف (أي كلما نام الشخص فترة أطول دون انقطاع)، انخفضت مستويات الأفكار الانتحارية بشكل واضح. وأظهرت الدراسة أن الكتابة على لوحة المفاتيح بعد منتصف الليل (إرسال رسائل، التفاعل مع الآخرين) كانت مرتبطة بانخفاض نسبي في شدة الأفكار الانتحارية، بينما التصفّح السلبي (التمرير فقط) زاد من الخطر. وفسر الباحثون النتيجة بأن التواصل الفعّال مع الآخرين في ساعات الليل المتأخرة قد يخفف من الشعور بالعزلة، بينما الاستهلاك السلبي للمحتوى يزيد التوتر والقلق والتفكير السلبي في وقت تكون فيه قدرة الشخص على المقاومة النفسية أضعف. الدراسة تُضيف حجراً جديداً في النقاش العالمي حول الهواتف والصحة النفسية، وتؤكد أن المشكلة ليست فقط في "كم" نستخدم الهاتف، بل "متى" و"كيف" نستخدمه، خاصة في الساعات الأكثر هشاشة من اليوم.
https://sarabic.ae/20251120/دراسة-سيجارتان-يوميا-تكفيان-لرفع-خطر-فشل-القلب-بنسبة-50--1107326246.html
https://sarabic.ae/20251119/حماية-الذكريات-الاجتماعية-دراسة-تقدم-أمل-جديد-لمرضى-الزهايمر-1107302954.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100640147_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_cc7013d0a663bb97231bbb680e1cf381.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

دراسة: استخدام الهاتف ليلا قد يزيد خطر الأفكار الانتحارية

15:05 GMT 22.11.2025
© Photo / Unsplash/ Andrej Lišakovهاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Photo / Unsplash/ Andrej Lišakov
تابعنا عبر
حذّرت دراسة حديثة من أن تصفّح الهاتف الذكي في ساعات الليل المتأخرة، خاصة بين الحادية عشرة مساءً والواحدة بعد منتصف الليل، قد يزيد بشكل ملحوظ من شدة الأفكار والتخطيط الانتحاري في اليوم التالي لدى الأشخاص المعرضين أصلاً لمخاطر نفسية عالية.
الدراسة التي نُشرت في دورية "جاما نتورك أوبن" وأبرزها موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي، رصدت سلوك 79 بالغاً يعانون من أفكار انتحارية حديثة على مدى 28 يوماً، باستخدام تقنية غير مسبوقة: التقاط صورة لشاشة هواتفهم كل 5 ثوانٍ أثناء الاستخدام، فجمعت أكثر من 7.5 مليون لقطة شاشة.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
مجتمع
دراسة: سيجارتان يوميا تكفيان لرفع خطر فشل القلب بنسبة 50%
20 نوفمبر, 12:30 GMT
وكلما طالت الفترة بين جلسات استخدام الهاتف (أي كلما نام الشخص فترة أطول دون انقطاع)، انخفضت مستويات الأفكار الانتحارية بشكل واضح.
استخدام الهاتف بين 11 مساءً و1 فجراً ارتبط بارتفاع خطر التخطيط الانتحاري في اليوم التالي. على العكس، الاستخدام بين 1 و5 فجراً أو في الصباح الباكر لم يُظهر الارتباط نفسه.
وأظهرت الدراسة أن الكتابة على لوحة المفاتيح بعد منتصف الليل (إرسال رسائل، التفاعل مع الآخرين) كانت مرتبطة بانخفاض نسبي في شدة الأفكار الانتحارية، بينما التصفّح السلبي (التمرير فقط) زاد من الخطر.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
مجتمع
حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر
19 نوفمبر, 19:02 GMT
وفسر الباحثون النتيجة بأن التواصل الفعّال مع الآخرين في ساعات الليل المتأخرة قد يخفف من الشعور بالعزلة، بينما الاستهلاك السلبي للمحتوى يزيد التوتر والقلق والتفكير السلبي في وقت تكون فيه قدرة الشخص على المقاومة النفسية أضعف.

وأوضحت الدراسة أن "ليس كل استخدام للهاتف ليلاً سيئاً بالتساوي.. التوقيت والنوعية (تصفح سلبي أم تواصل فعّال) هما ما يحدد الخطر أو الحماية".

الدراسة تُضيف حجراً جديداً في النقاش العالمي حول الهواتف والصحة النفسية، وتؤكد أن المشكلة ليست فقط في "كم" نستخدم الهاتف، بل "متى" و"كيف" نستخدمه، خاصة في الساعات الأكثر هشاشة من اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала