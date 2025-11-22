https://sarabic.ae/20251122/دراسة-استخدام-الهاتف-ليلا-قد-يزيد-خطر-الأفكار-الانتحارية-1107399970.html
دراسة: استخدام الهاتف ليلا قد يزيد خطر الأفكار الانتحارية
الدراسة التي نُشرت في دورية "جاما نتورك أوبن" وأبرزها موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي، رصدت سلوك 79 بالغاً يعانون من أفكار انتحارية حديثة على مدى 28 يوماً، باستخدام تقنية غير مسبوقة: التقاط صورة لشاشة هواتفهم كل 5 ثوانٍ أثناء الاستخدام، فجمعت أكثر من 7.5 مليون لقطة شاشة. وكلما طالت الفترة بين جلسات استخدام الهاتف (أي كلما نام الشخص فترة أطول دون انقطاع)، انخفضت مستويات الأفكار الانتحارية بشكل واضح. وأظهرت الدراسة أن الكتابة على لوحة المفاتيح بعد منتصف الليل (إرسال رسائل، التفاعل مع الآخرين) كانت مرتبطة بانخفاض نسبي في شدة الأفكار الانتحارية، بينما التصفّح السلبي (التمرير فقط) زاد من الخطر. وفسر الباحثون النتيجة بأن التواصل الفعّال مع الآخرين في ساعات الليل المتأخرة قد يخفف من الشعور بالعزلة، بينما الاستهلاك السلبي للمحتوى يزيد التوتر والقلق والتفكير السلبي في وقت تكون فيه قدرة الشخص على المقاومة النفسية أضعف. الدراسة تُضيف حجراً جديداً في النقاش العالمي حول الهواتف والصحة النفسية، وتؤكد أن المشكلة ليست فقط في "كم" نستخدم الهاتف، بل "متى" و"كيف" نستخدمه، خاصة في الساعات الأكثر هشاشة من اليوم.
حذّرت دراسة حديثة من أن تصفّح الهاتف الذكي في ساعات الليل المتأخرة، خاصة بين الحادية عشرة مساءً والواحدة بعد منتصف الليل، قد يزيد بشكل ملحوظ من شدة الأفكار والتخطيط الانتحاري في اليوم التالي لدى الأشخاص المعرضين أصلاً لمخاطر نفسية عالية.
الدراسة التي نُشرت في دورية "جاما نتورك أوبن" وأبرزها موقع
"ميديكال إكسبريس" العلمي، رصدت سلوك 79 بالغاً يعانون من أفكار انتحارية حديثة على مدى 28 يوماً، باستخدام تقنية غير مسبوقة: التقاط صورة لشاشة هواتفهم كل 5 ثوانٍ أثناء الاستخدام، فجمعت أكثر من 7.5 مليون لقطة شاشة.
وكلما طالت الفترة بين جلسات استخدام الهاتف (أي كلما نام الشخص فترة أطول دون انقطاع)، انخفضت مستويات الأفكار الانتحارية بشكل واضح.
استخدام الهاتف بين 11 مساءً و1 فجراً ارتبط بارتفاع خطر التخطيط الانتحاري في اليوم التالي. على العكس، الاستخدام بين 1 و5 فجراً أو في الصباح الباكر لم يُظهر الارتباط نفسه.
وأظهرت الدراسة أن الكتابة على لوحة المفاتيح بعد منتصف الليل (إرسال رسائل، التفاعل مع الآخرين) كانت مرتبطة بانخفاض نسبي في شدة الأفكار الانتحارية، بينما التصفّح السلبي (التمرير فقط) زاد من الخطر.
وفسر الباحثون النتيجة بأن التواصل الفعّال مع الآخرين في ساعات الليل المتأخرة قد يخفف من الشعور بالعزلة، بينما الاستهلاك السلبي للمحتوى يزيد التوتر
والقلق والتفكير السلبي في وقت تكون فيه قدرة الشخص على المقاومة النفسية أضعف.
وأوضحت الدراسة أن "ليس كل استخدام للهاتف ليلاً سيئاً بالتساوي.. التوقيت والنوعية (تصفح سلبي أم تواصل فعّال) هما ما يحدد الخطر أو الحماية".
الدراسة تُضيف حجراً جديداً في النقاش العالمي حول الهواتف والصحة النفسية، وتؤكد أن المشكلة ليست فقط في "كم" نستخدم الهاتف
، بل "متى" و"كيف" نستخدمه، خاصة في الساعات الأكثر هشاشة من اليوم.