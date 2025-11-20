دراسة: سيجارتان يوميا تكفيان لرفع خطر فشل القلب بنسبة 50%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251120/دراسة-سيجارتان-يوميا-تكفيان-لرفع-خطر-فشل-القلب-بنسبة-50--1107326246.html
دراسة: سيجارتان يوميا تكفيان لرفع خطر فشل القلب بنسبة 50%
دراسة: سيجارتان يوميا تكفيان لرفع خطر فشل القلب بنسبة 50%
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن تدخين سيجارتين فقط يوميًا يكفي لزيادة خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة تصل إلى 50-60%، وزيادة احتمال الوفاة المبكرة لأي سبب بنحو 60%. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T12:30+0000
2025-11-20T12:30+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
الدراسة التي نشرت نتائجها حديثا، قادها الدكتور مايكل بلاها، أستاذ طب القلب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وشملت تحليل بيانات أكثر من 320 ألف بالغ من 22 دراسة جماعية طويلة الأمد امتدت لنحو 20 عاما، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". ويفسر الباحثون ذلك بتأثيرات التبغ المباشرة على القاسية على القلب والأوعية الدموية، منها تلف بطانة الأوعية، زيادة قابلية الدم للتجلط، تسريع تراكم اللويحات الدهنية، واضطراب إيقاع القلب بسبب النيكوتين، ما يضعف قدرة القلب على الضخ بكفاءة مع الوقت.ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الضرر الناتج عن سنوات طويلة من التدخين قد يترك آثارا دائمة على القلب تستمر لعقود.وخلص فريق البحث إلى رسالة واضحة: "لا يوجد مستوى آمن من التدخين على الإطلاق، حتى القليل عدد السجائر لا يكفي، والإقلاع الكامل والفوري هو السبيل الوحيد للحماية الحقيقية من فشل القلب والوفاة المبكرة".
https://sarabic.ae/20251119/حماية-الذكريات-الاجتماعية-دراسة-تقدم-أمل-جديد-لمرضى-الزهايمر-1107302954.html
https://sarabic.ae/20251118/دراسة-نقص-الفيتامينات-قد-يفاقم-نوبات-الصداع-النصفي-1107253498.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: سيجارتان يوميا تكفيان لرفع خطر فشل القلب بنسبة 50%

12:30 GMT 20.11.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن تدخين سيجارتين فقط يوميًا يكفي لزيادة خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة تصل إلى 50-60%، وزيادة احتمال الوفاة المبكرة لأي سبب بنحو 60%.
الدراسة التي نشرت نتائجها حديثا، قادها الدكتور مايكل بلاها، أستاذ طب القلب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وشملت تحليل بيانات أكثر من 320 ألف بالغ من 22 دراسة جماعية طويلة الأمد امتدت لنحو 20 عاما، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
مجتمع
حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر
أمس, 19:02 GMT

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يدخنون ما بين سيجارتين إلى خمس سجائر يوميا يواجهون مخاطر أعلى بدرجة ملحوظة مقارنة بغير المدخنين، وأن الانتقال المفاجئ من "عدم التدخين" إلى "سيجارتين يوميا" يمثل قفزة حادة وخطيرة في مستوى الخطر.

ويفسر الباحثون ذلك بتأثيرات التبغ المباشرة على القاسية على القلب والأوعية الدموية، منها تلف بطانة الأوعية، زيادة قابلية الدم للتجلط، تسريع تراكم اللويحات الدهنية، واضطراب إيقاع القلب بسبب النيكوتين، ما يضعف قدرة القلب على الضخ بكفاءة مع الوقت.
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مجتمع
دراسة: نقص الفيتامينات قد يفاقم نوبات الصداع النصفي
18 نوفمبر, 16:34 GMT

لكن الدراسة حملت أيضا خبرا سارا: الإقلاع عن التدخين يخفض المخاطر بشكل سريع وملحوظ، خاصة خلال أول 10 سنوات بعد التوقف.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الضرر الناتج عن سنوات طويلة من التدخين قد يترك آثارا دائمة على القلب تستمر لعقود.
وخلص فريق البحث إلى رسالة واضحة: "لا يوجد مستوى آمن من التدخين على الإطلاق، حتى القليل عدد السجائر لا يكفي، والإقلاع الكامل والفوري هو السبيل الوحيد للحماية الحقيقية من فشل القلب والوفاة المبكرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала