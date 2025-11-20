https://sarabic.ae/20251120/دراسة-سيجارتان-يوميا-تكفيان-لرفع-خطر-فشل-القلب-بنسبة-50--1107326246.html
دراسة: سيجارتان يوميا تكفيان لرفع خطر فشل القلب بنسبة 50%
كشفت دراسة علمية حديثة أن تدخين سيجارتين فقط يوميًا يكفي لزيادة خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة تصل إلى 50-60%، وزيادة احتمال الوفاة المبكرة لأي سبب بنحو 60%. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
الدراسة التي نشرت نتائجها حديثا، قادها الدكتور مايكل بلاها، أستاذ طب القلب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وشملت تحليل بيانات أكثر من 320 ألف بالغ من 22 دراسة جماعية طويلة الأمد امتدت لنحو 20 عاما، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". ويفسر الباحثون ذلك بتأثيرات التبغ المباشرة على القاسية على القلب والأوعية الدموية، منها تلف بطانة الأوعية، زيادة قابلية الدم للتجلط، تسريع تراكم اللويحات الدهنية، واضطراب إيقاع القلب بسبب النيكوتين، ما يضعف قدرة القلب على الضخ بكفاءة مع الوقت.ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الضرر الناتج عن سنوات طويلة من التدخين قد يترك آثارا دائمة على القلب تستمر لعقود.وخلص فريق البحث إلى رسالة واضحة: "لا يوجد مستوى آمن من التدخين على الإطلاق، حتى القليل عدد السجائر لا يكفي، والإقلاع الكامل والفوري هو السبيل الوحيد للحماية الحقيقية من فشل القلب والوفاة المبكرة".
